ABCasa aponta expansão brasileira no setor de artigos para o lar

Termômetros ABCasa, em parceria com o IEMI, apontam desempenho positivo em abril e maio com alta nas exportações e ritmo ndustrial

O setor de artigos para casa segue em uma fase de crescimento consistente em 2025. Os dados dos Termômetros ABCasa - Associação Brasileira que representa o setor de artigos para Casa nos segmentos de decoração, presentes e papelaria, utilidades domésticas, festas, flores permanentes e têxtil, desenvolvidos em parceria com o IEMI – Inteligência de Mercado, mostram avanços relevantes nas exportações, estabilidade nos níveis de produção e varejo, e aumento do consumo interno aparente, refletindo um mercado ativo e com demandas diversificadas.

"O desempenho positivo nos cinco primeiros meses do ano mostra um setor estruturado e responsivo. A manutenção do consumo, o controle da inflação e a expansão da presença internacional confirmam o protagonismo do setor na economia brasileira", afirma Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa.

Varejo: estabilidade de preços e crescimento gradual marcam o primeiro semestre

O varejo de artigos para casa movimentou R$ 8,18 bilhões em abril, com alta de 2,5% frente a março. No acumulado de janeiro a abril, o crescimento foi de 4,0%, com alta de 7,9% em 12 meses. O volume de vendas também aumentou: +1,8% em abril e +5,1% nos últimos 12 meses.

A inflação do setor segue sob controle. Em maio, a variação de preços foi de apenas 0,18%, com alta acumulada de 1,21% no ano e 3,67% em 12 meses. O segmento com maior variação de preço foi o mobiliário (+0,38%).

Produção: indústria sustenta ritmo de atividade e abastece mercado interno

A produção de artigos para casa atingiu R$ 4,60 bilhões em abril, com leve queda de 0,6% sobre março. No acumulado do ano, o crescimento foi de 0,3%, e de 4,8% nos últimos 12 meses. Em volume físico, a variação foi de -0,3% no mês, mas com alta de 0,7% no ano e 4,2% em 12 meses.

O preço médio da produção caiu 0,09% em abril, mas acumula alta de 0,53% no ano e de 6,35% em 12 meses. O consumo interno aparente (produção + importações) foi de R$ 4,91 bilhões, com queda de 3,8% no mês, mas alta de 2,7% no ano e 7,7% em 12 meses.

Comércio Exterior: exportações crescem 6,2% no ano e ampliam presença internacional do setor

As exportações brasileiras de artigos para casa somaram US$ 80,9 milhões em maio, com alta de 3,9% frente a abril. No acumulado de janeiro a maio, o crescimento foi de 6,2% em relação a 2024, e de 5,7% em 12 meses.

Os segmentos com maior crescimento nas exportações foram:

Papelaria e presentes: 34,8%

Roupas de cama, mesa e banho: 20,7%

Utensílios de mesa: 20,3%

Artigos de decoração: 9,1%

Entre os principais destinos estão:

Argentina: 93,4%

Paraguai: 22,2%

Colômbia: 18,6%

México: 16,5%



Importações: crescimento de 9,8% no ano reflete busca por variedade e inovação

As importações totalizaram US$ 143,7 milhões em maio, com alta de 9,9% sobre abril. No acumulado do ano, o crescimento foi de 9,8%, e de 16,3% em 12 meses.

Os destaques foram:

Artigos para festas: 76,5%

Roupas de cama, mesa e banho: 54,5%

Utensílios de mesa: 18,7%

Armazenamento e organização: 14,4%

A China segue como principal origem, respondendo por 73,4% das importações. Em seguida, aparecem Paraguai (3,3%), Índia (3,2%), Egito (2,4%) e Estados Unidos (2,1%).

“O setor de artigos para casa tem demonstrado maturidade ao manter um equilíbrio saudável entre produção nacional, consumo interno e comércio exterior. Com a estabilidade dos preços e a crescente valorização dos produtos brasileiros no mercado internacional, seguimos confiantes de que 2025 será um ano de fortalecimento e inovação para toda a cadeia. A ABCasa continuará atuando como ponte entre indústria, varejo e mercado global, apoiando nossos associados em cada etapa do crescimento”, conclui Cincinato.