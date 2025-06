Inadimplência de aluguel no Brasil registra segundo mês seguido de alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A taxa de inadimplência de aluguel no Brasil bateu o segundo mês seguido de alta, fechando em 3,33% em maio, após atingir 3,15% em abril, com variação de 0,18 ponto percentual. Quando comparado com o mesmo período de 2024 (3,69%), a taxa de inadimplência apresenta uma retração de 0,36 ponto percentual. A taxa de maio é a segunda maior de 2025, após o pico do ano em janeiro (3,44%). Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no País.

Segundo Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, “o aumento indica que as famílias estão com orçamentos mais apertados, prolongando o atraso de suas dívidas, dificultando a reorganização financeira e a regularização das contas. É bem importante monitorar as projeções de alta na inflação e nas taxas de juros, por serem fatores que podem agravar ainda mais a inadimplência de aluguel e o endividamento geral nos próximos meses”.

IIL por região

Em maio, a região Norte voltou a figurar no topo do ranking, com uma taxa de inadimplência de 4,77%, após queda em abril (4,45%). A região Nordeste fechou em 4,68%, após ficar em primeiro lugar em abril (4,55%), à frente do Norte. Sudeste vem logo em seguida com taxa de 3,13%, ultrapassando o Centro-Oeste (3,12%), que estava em terceiro lugar desde novembro de 2024. A região Sul segue com a menor taxa do país, 2,70%.

Nos imóveis residenciais a maior taxa de inadimplência foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000,00 (6,25%) – o maior índice desde junho de 2024, enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 (1,87%). Já em relação aos imóveis comerciais a faixa até R$ 1.000,00 trouxe a maior taxa (7,28%), e a menor foi na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, de 3,97%.

Em relação ao tipo de imóvel, a taxa de inadimplência de apartamentos subiu de 2,08%, em abril, para 2,20%, em maio; de casas de 3,48% para 3,72%. Os imóveis comerciais também registraram aumento, de 4,33% para 4,58% de inadimplência, em maio.

