Pernambuco foca na interiorização do desenvolvimento urbano e melhorias para a habitação

O quinto episódio do videocast Metro Quadrado, com apresentação do titular da coluna Metro Quadrado, Lucas Moraes, e do advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados, tratou do impacto das ações de desenvolvimento urbano para a melhoria das condições de habitações nas cidades e consequentemente atração de investimentos privados.

Tendo como convidado o secretário executivo de desenvolvimento urbano de Pernambuco, Francisco Sena, o programa debateu, nesta quinta-feira (26), o avanço de obras complexa, como as realizadas em Jardim Monte Verde, onde em 2022 dezenas de pernambucanos morreram por conta de deslizamentos de barreiras, e a retomada de outros projetos como o Ramal da Arena e o Canal do Fragoso.

"A gente tem estabelecido convênios, mas o funding é 90% do governo do Estado. Em geral o município apresenta o pleito, a equipe técnica do Estado analisa o material, garantindo solidez técnica e econômica, faz transferência do recurso, fiscaliza, e o município entrega", explica Sena.

Amadeu Mendonça lembra que as construtoras e incorporadoras dependem do desenvolvimento urbano para viabilizar projetos nos mais diversos locais dos municípios. "O trabalho tem feito com que haja mais empreendimentos verticais e horizontais, garantindo o desenvolvimento urbano para que os construtores possam investir e as pessoas possam residir nessas localidades com infraestrutura e serviços", reforça.

Ainda segundo o secretário executivo de desenvolvimento urbano, o Estado está focado em finalizar as obras remanescentes, do passivo ainda deixado pela gestão anterior, mas tendo no radar a disseminação de ações como pavimentação asfáltica, iluminação pública e drenagem.

Na carteira de passivos, o Estado está em vias de licitar o alargamento da Ponte Petra, no trecho final da Avenida Pan Nordestina, que já teve seu processo de alargamento concluído pelo governo do Estado. Já no Recife e em São Lourenço da Mata, o Ramal da Arena continua com obras avançadas, para conclusão da via expressa prometida ainda para a Copa de 2014, além da conclusão de trecho co corredor de BRT Leste-Oeste, com finalização do projeto da estação elevada na altura do bairro da Iputinga, que conta com recursos do PAC e segundo Sena, sairá do papel após anos de espera.

As transmissões do Videocast Metro Quadrado serão sempre às 19h, a partir do canal do YouTube JC Play (youtube.com/@JCPlayOficial). A cada 15 dias, um novo episódio trará temas de interesse da população e do mercado, sempre com a participação de convidados do setor, que dialogam ao vivo com o público.