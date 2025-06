Correios mantêm imóvel à venda no Recife até o fim de junho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Propriedade possui mais de 26 mil m², em região de residências e comércios, na Zona Oeste da capital. Licitação está agendada para fim do mês

Como parte da estratégia de revisão da carteira imobiliária da empresa, implementada pela atual gestão, os Correios realizam a venda de imóvel no Recife, localizado na Rua São Mateus, 1071 - Iputinga, na Zona Oeste. As propostas serão recebidas até dia 30 de junho, às 9h. A licitação está agendada para o mesmo dia, às 10h.

Além de contar com um prédio comercial de dois andares, com portaria e garagem, o imóvel também possui dois galpões de nível térreo, situado em área predominantemente residencial e comercial. O terreno conta com mais de 26 mil m², dos quais mais de 5 mil m² são de área construída.

Segundo os Correios, a região conta com relevante infraestrutura, com rede elétrica de baixa, média e alta tensão, rede de telecomunicações, lojas, escolas, supermercados, rede bancária e transporte coletivo.

Imóvel dos Correios localizado no Bairro da Iputinga inclui terreno de 26 mil m² - Google Street View

Como participar

A participação na licitação, que ocorrerá em formato eletrônico, requer que o interessado se cadastre na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Com o cadastro concluído, pessoas físicas e jurídicas podem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa on-line. O número da licitação é o 1071415.

Os interessados podem visitar o imóvel até o dia 26 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Para agendamento de visita, entrar em contato pelos números: (81) 2121-1047 (Marcos Plínio), (81) 2101 - 6655 (Andréa Carla) ou (81) 2121-1055 (Rezenildo).