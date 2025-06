Branded Residence: nova tendência eleva vendas do mercado imobiliário de luxo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grupo de empresários brasileiros viajou à Itália em uma jornada exclusiva que uniu design, inovação e luxo em sua forma mais refinada. Liderada pela empresa pernambucana de inteligência arquitetônica Molegolar, a missão teve como destino o lendário estúdio italiano Pininfarina, responsável por alguns dos designs mais icônicos do mundo. O encontro representou não apenas uma imersão no universo do design de alta performance, mas também o fortalecimento de uma tendência que transformou o mercado imobiliário de luxo no Brasil: as Branded Residences.

Branded Residences aliam arquitetura de excelência à assinatura de marcas globais reconhecidas por seu estilo, prestígio e curadoria de experiências. No Brasil, essa tendência cresceu de forma acelerada, com empreendimentos de alto padrão que incorporam marcas como diferencial competitivo e símbolo de sofisticação. Segundo estudo da consultoria internacional Savills, esse modelo de empreendimento eleva o valor dos imóveis em até 63% na América Latina, percentual bem acima da média global. No País, os dados acompanham esse crescimento: apenas nos últimos dois anos, o segmento de luxo avançou 28%, com demanda por produtos que alinham design autoral, exclusividade e performance de mercado.

A REFERÊNCIA DA PININFARINA

A Pininfarina, que completa 95 anos em 2025, é protagonista absoluta nesse cenário. Com um legado construído ao lado de marcas icônicas, o estúdio expandiu sua atuação para a arquitetura e o design imobiliário, trazendo uma abordagem que vai muito além da estética. Cada projeto é pensado como uma experiência sensorial e emocional, com soluções que conectam forma, funcionalidade e identidade. No Brasil, a trajetória da marca tem início em 2016, com o projeto Cyrela by Pininfarina, em São Paulo – um divisor de águas que reposicionou a marca Cyrela no mercado de luxo e se tornou referência de valorização e desejo.



A aproximação entre o design italiano e o setor imobiliário nacional foi intensificada pela atuação da Molegolar, que desde 2018 atua para a Pininfarina por meio de consultoria estratégica e articulação de parcerias. Desde então, a marca italiana reforçou sua atuação no país, com presença nas cinco regiões e mais de 30 projetos de alto padrão.

Ao longo da missão, os participantes tiveram acesso direto à equipe de criação da Pininfarina, além de encontros de networking e inspiração com foco na aplicação prática do branded design em empreendimentos no Brasil.

RESULTADOS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NAS BRANDED RESIDENCES

Incorporadoras como Suassuna e Fernandes, Plaenge, Cyrela, Quadra Engenharia, Pasqualotto> e AMS, entre outras, já firmaram parcerias com a marca italiana, gerando resultados expressivos em vendas, valorização e visibilidade institucional. Apenas a Plaenge, por exemplo, somou R$ 2,5 bilhões em Valor Geral de Vendas em projetos assinados pela Pininfarina, enquanto a Quadra Engenharia alcançou 60% de vendas em apenas 60 dias após o lançamento de seus projetos em Belém. Em Florianópolis, a AMS registrou recordes de valor por metro quadrado, ultrapassando R$ 42 mil no pré-lançamento.