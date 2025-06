Metro Quadrado: videocast debate investimentos em infraestrutura em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (19), o Jornal do Commercio transmite o quinto episódio da primeira temporada do videocast Metro Quadrado, ocupando mais um canal para propagação de notícias e conteúdo jornalístico de qualidade. Esta primeira temporada conta ao todo com oito episódios, quinzenalmente, às quintas-feiras, com apresentação do titular da coluna Metro Quadrado, o jornalista Lucas Moraes, e presença contínua do advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.

O videocast recebe neste episódio o Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano do Governo de Pernambuco, Francisco Sena, para tratar de temas relacionados aos investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e desenvolvimento urbano e como isso impacta o mercado imobiliário.

“Esse é um tema fundamental, porque o mercado imobiliário não se sustenta apenas na construção de empreendimentos. Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano têm um papel estruturante: contribuem para a valorização das regiões, melhoram a qualidade de vida da população e atraem novos negócios. Com isso, o território se torna mais atrativo, gerando um ciclo positivo de crescimento, ocupação planejada e novos investimentos. É esse olhar integrado entre o público e o privado que queremos trazer neste episódio.”



Para o titular da coluna Metro Quadrado, o videocast é mais uma forma de democratizar o acesso à informação e levar conteúdo de qualidade às múltiplas plataformas hoje disponíveis para a produção jornalística. "O videocast tenta trazer de maneira leve e interativa assuntos mais densos e que demandam uma atenção a mais do leitor no dia a dia. Como espectador do videocast, a expectativa é que as pessoas consigam assimilar de maneira mais fácil as informações passadas e, ao mesmo tempo, possam contribuir com a discussão por meio de comentários e dúvidas em tempo real", explica Lucas Moraes.

As transmissões do Videocast Metro Quadrado serão sempre às 20h, a partir do canal do YouTube JC Play (youtube.com/@JCPlayOficial). A cada 15 dias, um novo episódio trará temas de interesse da população e do mercado, sempre com a participação de convidados do setor, que dialogam ao vivo com o público.