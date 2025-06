Pernambuco fecha o mês de maio com maior custo da construção do País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com alta na parcela dos materiais e acordo coletivo firmado nas categorias profissionais, Estado liderou aumento, puxando alta registrada no Nordeste

Em maio, o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,43%, ficando 0,03 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de abril (0,46%). O acumulado nos últimos 12 meses foi para 5,01%, resultado acima dos 4,74% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em maio de 2024 o índice foi de 0,17%. A maior alta do indicador foi registrada em Pernambuco.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.818,64, passou em maio para R$ 1.826,53, sendo R$ 1.051,98 relativos aos materiais e R$ 774,55 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,51%, subindo 0,2 ponto percentual em relação a abril (0,31%). Se comparado ao índice de maio do ano anterior (-0,05%), houve aumento significativo 0,56 ponto percentual.

Já a parcela da mão de obra, com apenas um acordo captado no período, ficou com variação de 0,33%, apresentando queda de 0,35 ponto percentual quando comparada a abril (0,68%), e 0,13 ponto percentual em relação a maio de 2024 (0,46%).

De janeiro a maio os acumulados foram: 1,65% (materiais) e 2,50% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,50% na parcela dos materiais e 5,75% na parcela da mão de obra.

Pernambuco registra maior alta em maio

Com alta na parcela dos materiais e acordo coletivo firmado nas categorias profissionais, Pernambuco foi o estado que registrou a maior taxa em maio, 2,88%.

Em maio, Região Nordeste registra maior variação mensal

A Região Nordeste, com alta em todos os estados e acordo coletivo firmado em Pernambuco, ficou com a maior variação regional em maio, 0,77%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,25% (Norte), 0,32% (Sudeste), 0,33% (Sul) e 0,18% (Centro-Oeste).