Caixa mira no Centro do Recife para avançar com linha de crédito para retrofit

Principal agente operador do crédito imobiliário do País, a Caixa Econômica Federal mira no Recife, mais precisamente no Centro da cidade, para expandir sua atuação no financiamento de projetos de retrofit (reformas de imóveis já construídos). Com nova linha no mercado, o banco busca investir em novos projetos sobretudo na área de atuação do Recentro.

Em evento realizado nesta terça-feira (10), reunindo investidores, incorporadores e proprietários de imóveis, o banco apresentou o potencial do crédito para retrofit até mesmo dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. "Estamos nos posicionando exatamente nesse elo entre o ente público e o incorporador no mercado de retrofit", diz o Gerente de Clientes e Negócios de Habitação Para Pessoa Jurídica do banco, Reinaldo Mazzocato.

Segundo ele, embora o retrofit tenha se mostrado como uma linha do futuro, para revitalização dos centros urbanos no Brasil, o modelo já é uma realidade e corresponde a cerca de 70% do mercado imobiliário europeu.

RETROFIT NA CAIXA

A linha para financiamento ao retrofit da Caixa faz parte do produto de crédito imobiliário Apoio à Produção, tendo como objetivo financiar projetos de modernização de edificações existentes, sendo viável para financiamento da aquisição do imóvel (permite financiar não apenas as obras de modernização, mas também a aquisição do imóvel a ser requalificado) e antecipação de recursos (possibilidade de antecipação de até 50% dos recursos contratados, garantindo mais liquidez para as empresas durante as fases iniciais do projeto), além de ter prazos, taxas e cotas adaptáveis às características do empreendimento e à capacidade de pagamento do cliente, segundo o banco.

O prazo de construção é de até 36 meses, com carência de 0 a 12 meses após o término da obra e amortização de um a 24 meses, com taxas de juros definidas conforme a origem dos recursos, podendo ser FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e Recursos Livres, para uma cota de financiamento definida com base na capacidade de pagamento da empresa e no rating obtido na análise de crédito.

O Recife, por meio do Recentro, busca estimular construtores a apresentarem projetos de retrofit para a área do Recife Antigo, inclusive com o estímulo de crédito apresentado pela Caixa.

Na capital pernambucana, segundo dados do Censo, dos 643 mil domicílios da cidade, cerca de 77 mil estão vagos, mas poderiam ajudar a reduzir o déficit quantitativo de domicílios.

"Somente com moradia teremos vida 24h por dia, todos os dias da semana. A moradia atrai outros tipos de atividades. O que precisamos fazer é ter oferta, ter o produto para ser oferecido para diferentes classes de renda", diz a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.



Segundo ela, a região de atuação do Recentro (Bairro do Recife, São José, Santo Antônio, e parte da Boa Vista) já recebeu R$ 500 milhões em investimentos da iniciativa privada e R$ 200 milhões em obras e melhorias públicas desde a criação do Recentro, em 2021. Dos empreendimentos imobiliários em renovação, contando com incentivos fiscais do programa, a soma do Recentro chegou à marca de 37 empreendimentos ao fim de 2024.