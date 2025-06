Molegolar leva empresas brasileiras para encontro com a Pininfarina, estúdio de design nº 1 do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma comitiva de líderes empresariais brasileiros, liderada pela empresa de inteligência arquitetônica pernambucana Molegolar, embarca para a Itália em uma missão estratégica para aprofundar o conceito de design colaborativo de alto padrão no Brasil. O grupo, formado por algumas das maiores incorporadoras do país, além de empresas líderes nos segmentos de mobilidade, náutico, móveis e design, explorará oportunidades de colaborações com o estúdio de design nº 1 do mundo, a Pininfarina.



A missão, que acontece em Turim neste mês de junho, busca fortalecer a já significativa presença da Pininfarina no Brasil e reforçar o papel do país como um importante centro de design e inovação, fomentando um ecossistema de cross-fertilization que beneficia diversos setores da indústria brasileira. Com experiência em arquitetura, design industrial, produto, náutico e mobilidade, além do automotivo, a Pininfarina traz uma abordagem holística que é cada vez mais procurada em vários setores.

O mercado brasileiro de residências de alto padrão, por exemplo, tem registrado um crescimento significativo em projetos de design colaborativo, onde a participação da Pininfarina é uma vantagem competitiva importante, agregando valor aos empreendimentos e velocidade na comercialização das unidades. Mas as oportunidades vão além do setor imobiliário.



“Essa missão à Pininfarina, na Itália, simboliza mais do que uma imersão em design e inovação; é um movimento estratégico para fortalecer a cultura de colaboração entre as maiores incorporadoras do Brasil e os principais fornecedores globais. Desde que iniciamos nossa parceria com a Pininfarina, em 2018, acompanhamos e impulsionamos juntos a evolução do design imobiliário no país — e agora ampliamos essa troca, promovendo um valioso benchmarking internacional que, tenho certeza, resultará em projetos ainda mais relevantes, sofisticados e sustentáveis para o nosso mercado”, afirma Saulo Suassuna Filho, CEO-Founder da Molegolar.



Durante os cinco dias de visita, a comitiva brasileira participará de uma grande agenda imersiva de networking, compartilhamento de conhecimento e exploração das melhores práticas em arquitetura, mobilidade, desenvolvimento de produtos e storytelling de marcas, características que marcam o design da Pininfarina. Ao reforçar as parcerias intersetoriais, a missão não apenas aumenta a visibilidade do Brasil no mercado global de luxo, mas também estimula o crescimento de setores adjacentes, como design náutico, móveis de alta qualidade e ambientes internos inovadores.



A Pininfarina é pioneira no setor de design, sendo consistentemente classificada entre as principais casas de design do mundo, com o Brasil emergindo como um mercado chave. Em 2016, a Pininfarina estreou no cenário imobiliário brasileiro com o Cyrela by Pininfarina.

Ao contrário das parcerias tradicionais que apenas licenciam uma marca, a Pininfarina lidera ativamente o design e a visão arquitetônica dos empreendimentos em que colabora. Esses projetos trazem uma identidade visual única, exclusividade e sofisticação que refletem a essência do legado da Pininfarina. Mais do que uma assinatura de luxo, o estúdio oferece soluções que elevam tanto o ambiente construído quanto seu contexto na paisagem urbana.



MOLEGOLAR APRESENTA A PININFARINA

Desde 2018, a Molegolar tem contribuído para a expansão da Pininfarina no Brasil por meio de consultoria estratégica e articulação de parcerias. Desde então, a marca italiana reforçou sua atuação no país, marcando presença nas cinco regiões e somando mais de 30 projetos de alto padrão. Conhecida por suas soluções arquitetônicas para flexibilidade e eficiência, e por conectar marcas internacionais ao mercado local, a Molegolar já se envolveu com mais de 700 incorporadoras em mais de 27 países, articulando colaborações com a Pininfarina principalmente no mercado imobiliário, mas também náutico, industrial e moveleiro.



“Realizar essa missão é a concretização de um sonho antigo: levar os principais players do setor ao lendário estúdio italiano, proporcionando uma imersão no legado e na história da marca — que celebra 95 anos — na região onde ela nasceu”, afirma Pedro Macêdo, COO da Molegolar. “Nosso objetivo é fortalecer e aproximar esse ecossistema exclusivo de empresas visionárias, oferecendo experiências memoráveis que reverberam de forma marcante em todos os envolvidos e despertem novas ideias, negócios e projetos colaborativos.”

Além de posicionar o mercado de luxo brasileiro entre os mais dinâmicos do mundo, a presença da Pininfarina tem sido decisiva para impulsionar a performance de vendas, a valorização dos imóveis e a visibilidade institucional dos projetos.



MARCAS QUE VALORIZAM

De acordo com estudo realizado pela Savills, empresa global que atua em diversos segmentos do mercado imobiliário, o modelo de branded residences gera um incremento de até 63% nos preços dos imóveis na América Latina, uma valorização acima da média global de 30% e dos 16% da América do Norte. “A confiança associada à garantia de qualidade, exclusividade e segurança, contribuirá para sustentar e manter a impressionante trajetória do modelo”, destaca o estudo.



Participam do projeto as incorporadoras Suassuna Fernandes Engenharia, Cyrela, Plaenge, Quadra Engenharia, GTHome, Record, Cavalcante & Rolim, Santa Maria, AMS, Setai. Empresas de outros segmentos também se juntaram à missão, como a Hunter Douglas, NX Boats, Green House, Ezycolor e Florense.

“Celebrar os 95 anos da Pininfarina abrindo as portas do nosso escritório em Cambiano é uma honra imensa. Mais do que uma história de design e inovação, é uma jornada de valores e visão. Receber parceiros e amigos do Brasil para conhecer ícones como nosso túnel de vento, os concept cars, o Battista e o nosso legado com a Ferrari é compartilhar a essência da Pininfarina. Meu agradecimento especial à Molegolar, por tornar esse momento possível”, afirma Paolo Trevisan, Vice-Presidente de Design da Pininfarina.