Expectativas para o Jabuti e o Candango

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O mais tradicional reconhecimento do mercado editorial brasileiro, e um prêmio que está apenas na segunda edição, mas já se destaca na cena literária, chegam aos seus momentos apoteóticos nesta semana. O evento de gala do 67º Jabuti será nesta segunda, 27, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo Marisa Orth e Silvio Guindane como mestres de cerimônias.

Antes da data festiva, foi divulgado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora do prêmio, o projeto vencedor na Categoria Especial Fomento à Leitura, exclusiva para a cidade do Rio de Janeiro. Leva a estatueta o Rio Capital Mundial do Livro, voltado ao fortalecimento de políticas públicas estruturantes do livro e das bibliotecas. O júri para esta categoria especial teve representação institucional de peso, com Alexandre Martins Fontes, presidente da Associação Nacional das Livrarias (ANL); Ângelo Xavier, presidente do IPL e Abrelivros; Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL); João Scortecci, presidente da Abigraf-SP; Patricia Amorim, presidente da ABDL; e Sevani Matos, presidente da CBL.

A curadoria do Jabuti em 2025 foi mais uma vez de Hubert Alquéres. O prêmio recebeu este ano 4.530 inscrições. Na noite da segunda, serão conhecidos os agraciados em 22 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano. Cada vencedor ganha a estatueta e o valor de R$ 5 mil, com o autor do Livro do Ano recebendo R$ 70 mil. O canal da CBL no Youtube transmitirá a cerimônia ao vivo.

Camila Pessoa concorre na categoria Poesia - Divulgação

Valorização da literatura de língua portuguesa

O 2º Prêmio Candango de Literatura terá seu evento de entrega na sexta, 31, a partir das 7 da noite na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, em Brasília. Quase R$ 200 mil serão distribuídos aos selecionados, em noite que será brindada por um show de Toquinho, com Camilla Faustino em participação especial. Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes, o prêmio “é um espaço democrático que acolhe tanto os autores já reconhecidos quanto aqueles que ainda buscam visibilidade para suas obras. Mais do que uma premiação, o Candango se consolida como uma plataforma de valorização da literatura, capaz de iluminar novas vozes, fortalecer carreiras e reafirmar o papel de Brasília como centro pulsante da cultura e da língua portuguesa”.

O governo do DF realiza o evento, em parceria com o Instituto Casa de Autores. A coordenação geral desta edição é do escritor e jornalista Maurício Melo Junior, e a curadoria, do escritor João Anzanello Carrascoza. Aberto a obras de língua portuguesa, o Candango recebeu inscrições de 18 países e de todos os estados brasileiros.

Keilla Liberal, Madu Sansil e João Melo no Furdunço - Livronews



Furdunço Literário

Primeira edição do festival organizado e produzido pelo arquiteto Ricardo Ramos Alves, o Furdunço Literário contou com programação cultural e estandes de livros, roupas e feira criativa, no sábado, 25, no Furdunço Café, no Recife. Madu Sansil, João Melo e Keilla Liberal participaram do sarau, e levaram seus livros de poesia. “Escrevo artigos na área de cidades, e gosto de escrever. Quem sabe agora, faço um livro”, diz o produtor, que pretende levar o evento para outros cafés da capital pernambucana.



Congresso das Academias de Letras

O III Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras – FALE BR, se encerra neste domingo, 26, em João Pessoa, na Paraíba, com a presença de representantes de 22 unidades da federação, como a Academia Espírito-santense de Letras (AEL) e também da Academia Brasileira de Letras (ABL). No sábado, 25, foi divulgada a Carta de João Pessoa, documento de conclusão do evento. “A literatura desempenha papel fundamental em suas diversas manifestações na identidade cultural brasileira, transmitindo valores, costumes e tradições como forma de arte e desenvolvimento intelectual”, defende a Carta. A quarta edição do Congresso das Academias Estaduais de Letras será em 2026, em Curitiba, de 23 a 27 de setembro.



Momento musical

A Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe neste domingo, 26, o Festival Momento Musical, em homenagem à acadêmica Elyanna Caldas, pianista e professora falecida este ano. A direção é do maestro Eugene Lamy Alves. A partir das 5 da tarde, com entrada gratuita, na sede da entidade, no Recife.



Tarrafa em Santos

A 17ª edição do Festival Internacional Tarrafa Literária termina neste domingo, 26, com a participação de Aline Bei, Jana Viscardi e Beatriz Bracher. Ao longo de quatro dias, passaram pelo evento nomes como Milton Hatoum, Daniela Arbex, Eduardo Giannetti, o português Afonso Cruz e o angolano Ondjaki. A escritora Giselda Laporta Nicolelis é a homenageada. A organização é da Realejo Livros de José Luiz Tahan. O último dia desta edição começa a partir das 2 da tarde, no Teatro Guarany, em Santos.



Pensar com o coração

De segunda, 27, a sábado, 1º de novembro, A Casa Tombada promove o ciclo de estudos online “Pensar com o coração”. Os encontros serão com encontros com Renato Noguera, Giuliano Tierno, Dante Gallian, Luiza Christov, Marília Velardi e François Moîse Bamba, a partir das 7 e meia da noite de segunda a sexta, e às 10h da manhã, no sábado. Outras informações no Instagram @acasatombada.

Leitura de Ariano

O Sesc Bom Retiro, em São Paulo, apresenta leitura dramática da obra “O arco desolado”, de Ariano Suassuna, nesta terça. Trata-se da história de um príncipe “confrontado com a questão da liberdade, do poder e da natureza da realidade”. Com direção de Mika Lins, a sessão terá início às 7 da noite, com entrada gratuita.

Dona Rosinha publica pela Pallas - Divulgação



Dona Rosinha no Flitabira

O Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira) em Minas Gerais, será palco do lançamento de “Memórias do meu quilombo”, primeiro livro da escritora e líder comunitária Rosemary de Souza Ferreira, a Dona Rosinha. Com a publicação da Pallas, e prefácio de Conceição Evaristo, o livro reúne narrativas originadas da vivência da autora no Quilombo Morro Santo Antônio, em Itabira. Haverá sessão de autógrafos após a conversa de Dona Rosinha com Conceição Evaristo e Marcelino Freire, a partir das 18h.

As escritoras Maria Ávila e Renata Ettinger - Divulgação



Onde se lê poesia

Renata Ettinger e Maria Ávila são as curadoras do festival “Onde se lê poesia”, em sua edição inaugural. Criado a partir do clube de leitura de mesmo nome, o festival reunirá 16 poetas na tarde de sábado, 1º de novembro, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador, a partir das 3 da tarde. Conheça a proposta e acompanhe o grupo em @ondeselepoesia no Instagram.

Alê Motta lança pela Perabook - Divulgação



Alê Motta

A Livraria da Travessa de Icaraí, em Niterói (RJ) terá o lançamento de “Todo mundo, no mundo todo, faz alguma coisa muito bem”, novo infantojuvenil de Alê Motta, em publicação da Perabook. As ilustrações são de Ana Paula Franzoni. Haverá bate-papo com a autora e sessão de autógrafos a partir das 4 da tarde.



Ária

Depois de lançada na Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, a poesia de Rudá Ventura terá noite de autógrafos no sábado, 1º de novembro, a partir das 7 da noite na Livraria Patuscada, em São Paulo. Em “Ária”, “influenciado por Thoreau e pela sabedoria dos povos originários, Rudá reflete sobre a crise climática e a urgência de repensar nossa relação com a natureza”, segundo a divulgação. A publicação é da Patuá.

Wellington de Melo e poetas lembram Miró da Muribeca - Leopoldo Conrado Nunes



Em celebração a Miró

Foi no Bar Teatro Mamulengo, no Recife, a festa de lançamento da biografia de Miró da Muribeca por Wellington de Melo. A obra publicada pela Cepe já foi lançada em São Paulo, e ainda percorrerá outras cidades pelas quais o poeta, falecido em 2022, passou. No próximo dia 8, o evento será em Petrolina e no dia 21, em Teresina, no Piauí.

A escritora Chiara Ramos - Divulgação



Diáspora

Depois de lançado na VI Mostra Pankararu de Música, na Aldeia Bem-Querer de Cima, Território Indígena, no sertão de Pernambuco, Chiara Ramos apresentou “Diáspora: retorno, corpo e memória” na Feira Literária de Juazeiro (BA) – Juá, no sábado, 25. A obra trata de temas como pertencimento, ancestralidade e reconstrução identitária para uma mulher negra brasileira.



Escrita terapêutica

A partir do próximo dia 4, às terças, 10h da manhã, até 25 de novembro, Evelyn Blaut ministra pelo Zoom o segundo módulo da oficina de Escrita Terapêutica. “Além de praticar a leitura atenta de textos ficcionais e ensaísticos, também vamos escrever e exercitar aspectos da criação ficcional a partir do contato com autoras e autores que transformaram a elaboração em alta literatura”, explica a criadora do Centro Cultural Astrolabio. Mais informações em www.oastrolabio.com.br.



Novos engenhos

Os ensaios e artigos de cultura contemporânea escritos entre 2003 e 2025 foram debatidos na Bienal do Livro de Pernambuco, antes do livro ser lançado. Apesar de já ter batido a meta inicial, o livro de Roberto Azoubel continua com a pré-venda disponível. “Novos engenhos” está dividido em duas partes: Lado A – Regionalismo e Manguebeat, e Lado B – Crítica e Literatura. A obra será publicada pela Titivillus, com prefácio de Xico Sá e posfácio de Josias de Paula Jr. Apoie pelo site www.benfeitoria.com/projeto/novosengenhos.



Mosquito-road

Os poemas de Diogo Santiago em “Mosquito-road”, publicado pela Comala, têm prefácio de Ítalo Saldanha e texto da orelha por Manon Julian. A pré-venda do quinto livro do autor está aberta até 13 de novembro no site www.editoracomala.com.br.

