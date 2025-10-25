fechar
Literária | Notícia

Expectativas para o Jabuti e o Candango

Cerimônias de entrega dos prêmios literários acontecem esta semana, em festas com finalistas presentes no Rio de Janeiro e em Brasília

Por Fábio Lucas Publicado em 25/10/2025 às 21:10
Troféus Candango, pelo artista plástico e ilustrador André Cirino
Troféus Candango, pelo artista plástico e ilustrador André Cirino - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O mais tradicional reconhecimento do mercado editorial brasileiro, e um prêmio que está apenas na segunda edição, mas já se destaca na cena literária, chegam aos seus momentos apoteóticos nesta semana. O evento de gala do 67º Jabuti será nesta segunda, 27, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo Marisa Orth e Silvio Guindane como mestres de cerimônias.
Antes da data festiva, foi divulgado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora do prêmio, o projeto vencedor na Categoria Especial Fomento à Leitura, exclusiva para a cidade do Rio de Janeiro. Leva a estatueta o Rio Capital Mundial do Livro, voltado ao fortalecimento de políticas públicas estruturantes do livro e das bibliotecas. O júri para esta categoria especial teve representação institucional de peso, com Alexandre Martins Fontes, presidente da Associação Nacional das Livrarias (ANL); Ângelo Xavier, presidente do IPL e Abrelivros; Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL); João Scortecci, presidente da Abigraf-SP; Patricia Amorim, presidente da ABDL; e Sevani Matos, presidente da CBL.
A curadoria do Jabuti em 2025 foi mais uma vez de Hubert Alquéres. O prêmio recebeu este ano 4.530 inscrições. Na noite da segunda, serão conhecidos os agraciados em 22 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano. Cada vencedor ganha a estatueta e o valor de R$ 5 mil, com o autor do Livro do Ano recebendo R$ 70 mil. O canal da CBL no Youtube transmitirá a cerimônia ao vivo.

 

Divulgação
Camila Pessoa concorre na categoria Poesia - Divulgação

Valorização da literatura de língua portuguesa

O 2º Prêmio Candango de Literatura terá seu evento de entrega na sexta, 31, a partir das 7 da noite na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, em Brasília. Quase R$ 200 mil serão distribuídos aos selecionados, em noite que será brindada por um show de Toquinho, com Camilla Faustino em participação especial. Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes, o prêmio “é um espaço democrático que acolhe tanto os autores já reconhecidos quanto aqueles que ainda buscam visibilidade para suas obras. Mais do que uma premiação, o Candango se consolida como uma plataforma de valorização da literatura, capaz de iluminar novas vozes, fortalecer carreiras e reafirmar o papel de Brasília como centro pulsante da cultura e da língua portuguesa”.
O governo do DF realiza o evento, em parceria com o Instituto Casa de Autores. A coordenação geral desta edição é do escritor e jornalista Maurício Melo Junior, e a curadoria, do escritor João Anzanello Carrascoza. Aberto a obras de língua portuguesa, o Candango recebeu inscrições de 18 países e de todos os estados brasileiros.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Livronews
Keilla Liberal, Madu Sansil e João Melo no Furdunço - Livronews


Furdunço Literário

Primeira edição do festival organizado e produzido pelo arquiteto Ricardo Ramos Alves, o Furdunço Literário contou com programação cultural e estandes de livros, roupas e feira criativa, no sábado, 25, no Furdunço Café, no Recife. Madu Sansil, João Melo e Keilla Liberal participaram do sarau, e levaram seus livros de poesia. “Escrevo artigos na área de cidades, e gosto de escrever. Quem sabe agora, faço um livro”, diz o produtor, que pretende levar o evento para outros cafés da capital pernambucana.


Congresso das Academias de Letras

O III Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras – FALE BR, se encerra neste domingo, 26, em João Pessoa, na Paraíba, com a presença de representantes de 22 unidades da federação, como a Academia Espírito-santense de Letras (AEL) e também da Academia Brasileira de Letras (ABL). No sábado, 25, foi divulgada a Carta de João Pessoa, documento de conclusão do evento. “A literatura desempenha papel fundamental em suas diversas manifestações na identidade cultural brasileira, transmitindo valores, costumes e tradições como forma de arte e desenvolvimento intelectual”, defende a Carta. A quarta edição do Congresso das Academias Estaduais de Letras será em 2026, em Curitiba, de 23 a 27 de setembro.


Momento musical

A Academia Pernambucana de Letras (APL) recebe neste domingo, 26, o Festival Momento Musical, em homenagem à acadêmica Elyanna Caldas, pianista e professora falecida este ano. A direção é do maestro Eugene Lamy Alves. A partir das 5 da tarde, com entrada gratuita, na sede da entidade, no Recife.


Tarrafa em Santos

A 17ª edição do Festival Internacional Tarrafa Literária termina neste domingo, 26, com a participação de Aline Bei, Jana Viscardi e Beatriz Bracher. Ao longo de quatro dias, passaram pelo evento nomes como Milton Hatoum, Daniela Arbex, Eduardo Giannetti, o português Afonso Cruz e o angolano Ondjaki. A escritora Giselda Laporta Nicolelis é a homenageada. A organização é da Realejo Livros de José Luiz Tahan. O último dia desta edição começa a partir das 2 da tarde, no Teatro Guarany, em Santos.


Pensar com o coração

De segunda, 27, a sábado, 1º de novembro, A Casa Tombada promove o ciclo de estudos online “Pensar com o coração”. Os encontros serão com encontros com Renato Noguera, Giuliano Tierno, Dante Gallian, Luiza Christov, Marília Velardi e François Moîse Bamba, a partir das 7 e meia da noite de segunda a sexta, e às 10h da manhã, no sábado. Outras informações no Instagram @acasatombada.

 

Leitura de Ariano

O Sesc Bom Retiro, em São Paulo, apresenta leitura dramática da obra “O arco desolado”, de Ariano Suassuna, nesta terça. Trata-se da história de um príncipe “confrontado com a questão da liberdade, do poder e da natureza da realidade”. Com direção de Mika Lins, a sessão terá início às 7 da noite, com entrada gratuita.

 

Divulgação
Dona Rosinha publica pela Pallas - Divulgação


Dona Rosinha no Flitabira

O Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira) em Minas Gerais, será palco do lançamento de “Memórias do meu quilombo”, primeiro livro da escritora e líder comunitária Rosemary de Souza Ferreira, a Dona Rosinha. Com a publicação da Pallas, e prefácio de Conceição Evaristo, o livro reúne narrativas originadas da vivência da autora no Quilombo Morro Santo Antônio, em Itabira. Haverá sessão de autógrafos após a conversa de Dona Rosinha com Conceição Evaristo e Marcelino Freire, a partir das 18h.

 

Divulgação
As escritoras Maria Ávila e Renata Ettinger - Divulgação


Onde se lê poesia

Renata Ettinger e Maria Ávila são as curadoras do festival “Onde se lê poesia”, em sua edição inaugural. Criado a partir do clube de leitura de mesmo nome, o festival reunirá 16 poetas na tarde de sábado, 1º de novembro, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador, a partir das 3 da tarde. Conheça a proposta e acompanhe o grupo em @ondeselepoesia no Instagram.

 

Divulgação
Alê Motta lança pela Perabook - Divulgação


Alê Motta

A Livraria da Travessa de Icaraí, em Niterói (RJ) terá o lançamento de “Todo mundo, no mundo todo, faz alguma coisa muito bem”, novo infantojuvenil de Alê Motta, em publicação da Perabook. As ilustrações são de Ana Paula Franzoni. Haverá bate-papo com a autora e sessão de autógrafos a partir das 4 da tarde.


Ária

Depois de lançada na Festa Literária Internacional de Paraty – Flip, a poesia de Rudá Ventura terá noite de autógrafos no sábado, 1º de novembro, a partir das 7 da noite na Livraria Patuscada, em São Paulo. Em “Ária”, “influenciado por Thoreau e pela sabedoria dos povos originários, Rudá reflete sobre a crise climática e a urgência de repensar nossa relação com a natureza”, segundo a divulgação. A publicação é da Patuá.

 

Leopoldo Conrado Nunes
Wellington de Melo e poetas lembram Miró da Muribeca - Leopoldo Conrado Nunes


Em celebração a Miró

Foi no Bar Teatro Mamulengo, no Recife, a festa de lançamento da biografia de Miró da Muribeca por Wellington de Melo. A obra publicada pela Cepe já foi lançada em São Paulo, e ainda percorrerá outras cidades pelas quais o poeta, falecido em 2022, passou. No próximo dia 8, o evento será em Petrolina e no dia 21, em Teresina, no Piauí.

 

Divulgação
A escritora Chiara Ramos - Divulgação


Diáspora

Depois de lançado na VI Mostra Pankararu de Música, na Aldeia Bem-Querer de Cima, Território Indígena, no sertão de Pernambuco, Chiara Ramos apresentou “Diáspora: retorno, corpo e memória” na Feira Literária de Juazeiro (BA) – Juá, no sábado, 25. A obra trata de temas como pertencimento, ancestralidade e reconstrução identitária para uma mulher negra brasileira.


Escrita terapêutica

A partir do próximo dia 4, às terças, 10h da manhã, até 25 de novembro, Evelyn Blaut ministra pelo Zoom o segundo módulo da oficina de Escrita Terapêutica. “Além de praticar a leitura atenta de textos ficcionais e ensaísticos, também vamos escrever e exercitar aspectos da criação ficcional a partir do contato com autoras e autores que transformaram a elaboração em alta literatura”, explica a criadora do Centro Cultural Astrolabio. Mais informações em www.oastrolabio.com.br.


Novos engenhos

Os ensaios e artigos de cultura contemporânea escritos entre 2003 e 2025 foram debatidos na Bienal do Livro de Pernambuco, antes do livro ser lançado. Apesar de já ter batido a meta inicial, o livro de Roberto Azoubel continua com a pré-venda disponível. “Novos engenhos” está dividido em duas partes: Lado A – Regionalismo e Manguebeat, e Lado B – Crítica e Literatura. A obra será publicada pela Titivillus, com prefácio de Xico Sá e posfácio de Josias de Paula Jr. Apoie pelo site www.benfeitoria.com/projeto/novosengenhos.


Mosquito-road

Os poemas de Diogo Santiago em “Mosquito-road”, publicado pela Comala, têm prefácio de Ítalo Saldanha e texto da orelha por Manon Julian. A pré-venda do quinto livro do autor está aberta até 13 de novembro no site www.editoracomala.com.br.

 

Leia também

Paula Novais vence o Caminhos
LITERÁRIA

Paula Novais vence o Caminhos

Livro finalista do Jabuti apoia construção de escola Yanomami na Amazônia
PRÊMIO JABUTI

Livro finalista do Jabuti apoia construção de escola Yanomami na Amazônia

Compartilhe

Tags