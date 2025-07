Encontros à luz das palavras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desta quarta até o domingo, 3 de agosto, a cidade histórica de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, se transforma no polo literário do Brasil – nos cinco dias da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Mas além de referência para o mercado editorial, como evento pioneiro que gerou iniciativas similares por todo o país em mais de duas décadas, a Flip também apresenta um fenômeno social que recorda o Carnaval de Olinda. As ruas de pedras de Paraty se enchem de pessoas atraídas pela cultura do livro, e pelos encontros proporcionados com outras pessoas dos livros.

A programação oficial, sob a curadoria de Ana Lima Cecílio (entrevistada pela coluna, semanas atrás) concentra a atenção do público, com debates concorridos todos os dias. E a programação paralela, nas casas alugadas para a temporada da Flip por editoras e empreendedores, ou mesmo instituições públicas, reúne amigos de longas datas e novíssimas amizades, em lançamentos, saraus e festas para celebrar a Festa Literária.

Para marcar o início de mais uma edição, trazemos uma pequena mostra da extensa agenda de atividades na Flip. Sem falar nos momentos de fora da agenda, no meio da rua, na praça, que rendem boas conversas e quase sempre, grandes planos.

Aos encontros e abraços literários!



Casa MinC

Pela primeira vez, e no ano em que celebra 40 anos de criação da pasta, o Ministério da Cultura (MinC) terá uma casa na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Em parceria com a Casa do Cordel, o espaço do governo federal terá uma programação com debates, nos quais irão participar secretários e representantes de entidades vinculadas ao MinC, como a Casa de Rui Barbosa e a Funarte. O secretário de Formação Artística e Cultura, Livro e Leitura, Fabiano Piúba, estará na mesa de abertura da casa, na sexta, 31, a partir das 11h, quando será debatido o tema “Cultura e democracia”. Para o ministro da Cultura substituto, Márcio Tavares, a presença do MinC “demonstra o reconhecimento da importância desta Festa Literária para o fomento da leitura, do pensamento crítico e da valorização da diversidade cultural brasileira”.

Cristina Ferreira estará na Concha Literária - Divulgação



Concha Literária

Espaço colaborativo na Flip, localizado na Rua da Matriz, em Paraty, a Concha Literária reunirá artistas da palavra e dos livros em apresentações, debates, oficinas e sessões de autógrafos. Participam da programação a artista, escritora e pesquisadora Adriana Peliano, a escritora, filósofa e professora universitária Ana Fonseca, a contautora, escritora e mediadora de leitura Angela Martins, o poeta e letrista Anízio Vianna, a escritora e professora Cristina Ferreira, o autor e visagista Hugo Aspromonte, o escritor e professor universitário Marcilon Fonseca, a escritora, contadora de histórias e professora Margareth Marinho, a poeta, psicóloga e cronista Maria Cristina Moreno Matias, e a pedagoga, escritora e contadora de histórias Marliza Conceição. A idealização da Concha Literária é de Rafael Silvaro, editor da Madrepérola e da Verne.

A portuguesa Anabela Mota Ribeiro - Estelle Valente



Anabela Mota Ribeiro

Uma das convidadas internacionais da programação oficial da Flip, a portuguesa Anabela Mota Ribeiro começa por Paraty a turnê brasileira de lançamento do seu romance de estreia, “O quarto do bebê”, publicação da Bazar do Tempo. Para Milton Hatoum, a obra é “um delírio pensado, um escrever racionalmente a desrazão”. Sob a forma de um diário, o texto de autoficção se revela como uma espécie de busca: “Escrever é conseguir estar nua, desorbitada, fora do tempo cronológico. É avançar nua e intrépida. E sem vergonha, que é o mais difícil. Nua. Sinônimo de diário. Estar a sós comigo, a falar comigo”. A autora participa do debate “Tristes Tramas” com Neige Sinno, e mediação de Rita Palmeira, nesta quinta, 31, ao meio-dia, no auditório da matriz. De Paraty, a escritora cumpre agenda em Salvador (Flipelô, dia 8), em Belém (UFPA e Livraria Travessia, dia 12) e no Rio de Janeiro (UFRJ, dia 14).



Izabella Cristo

Vencedora da primeira edição do Prêmio Caminhos, com o livro “Mãezinha” publicado pela Dublinense, Izabella Cristo será uma das estrelas da Flip este ano. Na quinta, 31, participa de conversa com o criador do prêmio, o editor e escritor Henrique Rodrigues, na Casa Publishnews, ao meio-dia. Em seguida, às 13h30, bate-papo com Mariana Salomão Carrara na Casa Paratodos. Veja a agenda completa no Instagram @izabellacristoautora.

Alexandra Maia é a organizadora da plaquete - Divulgação



Incendiárias

Alexandra Maia é a organizadora da plaquete com 12 poemas inéditos de escritoras como Prisca Agustoni, Adriana Lisboa e Stephanie Borges. A publicação integra a coleção Aqui + Agora, do selo Janela + Map Lab, que reúne a Janela Livraria e a editora Map Lab. Alexandra conversa com Maria Clara Parente e Luiza Mussnich na sexta, 1, a partir das 4 e meia da tarde.

Pedro Luís na Casa Caixa de Histórias - Divulgação



Caixa de Histórias

A parceria entre a Janela e a Map Lab inaugura, nesta edição da Flip, a casa Caixa de Histórias, em Paraty. Entre as atrações, além da terceira temporada das plaquetes Aqui + Agora, a casa recebe Pedro Luís, que lança seu segundo livro, “Amor, palavra que se canta”, na sexta, 1, às 7 da noite. E o encontro da ministra Marina Silva com o escritor Itamar Vieira Junior e a escritora Ana Rusche, no papo “Reflexões sobre a urgência climática”, com mediação de Raquel Cozer, no sábado, 2, a partir das 3 da tarde.



Marcela Ceribelli

Criadora da Obvious, finalista do Jabuti em 2023 com o livro de estreia, e autora do recente “Sintomas – e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou”, publicação da Harper Collins, Marcela Ceribelli terá agenda cheia na Flip. Nesta sexta, 1, ao meio-dia, ela estará na Casa da Janela, participando do debate “Por que ler em grupo?” com Pedro Pacífico (@bookster) e representantes da TAG – Experiências Literárias. Em seguida, às 3 da tarde, vaia para a Casa Estante Virtual, no bate-papo “Exaustas e desobedientes”, ao lado de Iana Villela e Ryane Leão. No sábado, mais duas atividades: “Tudo o que eu queria falar sobre Miranda July”, às 14h30 na Casa Record, e gravação ao vivo de podcast com Vera Iaconelli, às 16h30, na Casa Flip+Motiva.



Um assassinato em Paraty

A escritora de romance policial Luciana de Gnone propõe um enigma para o público e os profissionais que estiverem na Flip este ano: desvendar a autoria de um assassinato fictício na cidade, durante o evento. Trata-se de iniciativa da Audisseia, para divulgar o lançamento do audiolivro “Nada fica escondido para sempre”, escrito e narrado pela autora. Quem acertar o culpado concorre a um tablet, em sorteio online no dia 8 de agosto. Luciana de Gnone estará na Casa Libre, na sexta, 31, às 16h30, no debate sobre "A cidade como personagem na literatura policial", com o escritor Rodrigo Santos, e mediação de Camila Perlingeiro, da Mapa Lab. No sábado, 2, a partir das 10h30, a escritora será mediadora "O tempo e o desejo", com as também escritoras Heloisa Seixas e Julia Romeu, na Casa Caixa de Histórias.

Escritor de Cabo Verde estará na Casa Portugal - Divulgação



Joaquim Arena

Escritor de Cabo Verde, Joaquim Arena lança na Flip “Debaixo da nossa pele”, pela Gryphus. A obra faz uma investigação da presença negra na Europa, a partir de relato de viagem por Portugal. O autor participa na sexta, 1, às 10h, na Casa da Cultura, do debate sobre “Cumplicidade e memória em Charles e Siríaco” com mediação de Gabriel Pinheiro. No sábado, 2, conversa com o escritor angolano Ondjaki sobre “Criação literária nas duas margens do Atlântico”, na Casa Portugal a partir das 5 e meia da tarde.



O dia mais feliz da minha vida

Ana Marta Cattani lança na Flip, pela Urutau, o livro de poemas “O dia mais feliz da minha vida”. Na sexta, 1, na Casa Urutau, a partir das 10h da manhã. E no sábado, 2, bate-papo com Tatiana Eskenazi na Praça Aberta, no Areal do Pontal, às 11h da manhã.

Escritor premiado, Anderson Estevan - Divulgação



Samba de Sétimo Dia

Obra de narrativas breves, que foi uma das vencedoras do I Prêmio EditoRia, da Ria Livraria, “Samba de Sétimo Dia”, de Anderson Estevan, será lançada na Flip. O texto da orelha é de Marcelino Freire, que destaca, no livro, “as diversas formas de imaginar o fim”. Anderson Estevan participa de mesa na Casa Gueto, no sábado, 2, a partir das 18h.



Tereza Gontijo

A Urutau leva para a Flip o lançamento de “Do riso ao soro – Reflexões de uma palhaça no hospital e a incrível jornada dos afetos”, de Tereza Gontijo. Sobrinha-neta de Maria Clara Machado, a autora, palhaça e atriz relata na obra a experiência de 17 anos atuando em hospitais com a associação Doutores da Alegria. Os autógrafos serão no sábado, 2, às 5 e meia da tarde, na Casa Urutau.

Ilana Pogrebinschi lança na Casa Publishnews - Divulgação



A menina e a viola

Atriz, musicista e contadora de histórias, Ilana Pogrebinschi lança seu primeiro livro infantil no sábado, 2 na Flip. “A menina e a viola” é publicado pela Editora Antroposófica, com ilustrações de Verônica Calandra. Com roda de conversa, contação de histórias e autógrafos, o lançamento será na Casa PublishNews, a partir das 2 e meia da tarde.



Cidades cruzadas

A Casa Gueto, espaço de várias editoras na Flip, receberá o debate “Cidades cruzadas: extensão, memória e transformação social”, no sábado, 2, a partir das 18h30. Participam da conversa Victor Andrade de Melo, Victor P. Viana, Leo Bahiense, Julia de Moraes Almeida, Paula Poc e Paula Valéria Andrade.