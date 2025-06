A jornada do livro ao leitor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ampliar o que um livro comunica, fazendo a leitura chegar antes do livro ao leitor, pode ser uma das atribuições da crítica literária. Que há de proporcionar o diálogo, em primeiro lugar, entre o que o autor escreve e o que os leitores podem ler. Dizer se o livro é bom ou não estaria num segundo plano, para alguns, mas o posicionamento crítico também é – ou deveria ser – próprio do ofício, como recorda Paulo Roberto Pires, da revista Quatro Cinco Um. Pires e outros colunistas da publicação conversaram sobre o que fazem, cotidianamente, em debate na Feira do Livro, em São Paulo.

“Não somos donos da verdade, não vamos mudar o mundo, não vamos fazer vender livro nem parar de vender”, disse o editor da Serrote, que assina a coluna Crítica Cultural na Quatro Cinco Um. Mesmo assim, editoras e escritores quase sempre torcem para que seus livros sejam observados, lidos, resenhados e divulgados nos principais veículos especializados, como o Rascunho, a Pernambuco, a Continente, o Cândido, além da própria 451. E também nos jornais de grande audiência, quer tenham ou não cobertura sistemática dos eventos e lançamentos literários.

Como as redes sociais trouxeram alternativas à disseminação da informação, a divulgação cultural, incluindo dos livros, migrou para as telas e se multiplicou em diversos canais e leitores, famosos ou não, que falam sobre o que leem. A campanha do TikTok com Selton Mello, a propósito do patrocínio da Bienal do Livro do Rio, chama atenção para esse ramo de divulgação, levantando a bola do aplicativo. Num cenário de proliferação de publicações e redução de leitores no país, o acesso à leitura não descarta a mediação de ninguém – sobretudo de quem disponha de maior bagagem de conhecimento, e acurado olhar para comparar o que é lido. Há livros melhores que outros, e leituras que podem não ser boas, ressaltou muito bem Paulo Roberto Pires no debate dos colunistas da Quatro Cinco Um. E quem descobre isso é cada leitor e leitora, no momento soberano da própria leitura, como fazem críticos, colunistas, resenhistas, booktokers, pessoas anônimas e famosas que compartilham suas impressões de leitura nas redes sociais.

Na jornada do livro ao leitor, todo caminho de conexão com a leitura que puder ser aberto talvez seja de grande valia.



A Feira do Livro

Termina neste domingo, 22, a quarta edição da Feira do Livro, em São Paulo. Entre as atrações do dia, Elisama Santos, Mary Del Priore, Cidinha da Silva, Bel Santos Mayer, Marília Garcia, Bruna Beber, Lázaro Ramos, Bela Gil e Daniel Kondo. Veja a programação completa no site www.quatrocincoum.com.br.



Futebol literário

A Feira do Livro terá um jogo de futebol reunindo escritores, editores, jornalistas e outros convidados, neste domingo, 22, no Pacaembu, em São Paulo. Entre os craques da palavra confirmados: Antonio Prata, Caco Galhardo, Guilherme Wisnik, Julia Codo, Laura Basilio, Mauro Beting, Rodrigo Alvarez, Samuel Seibel e Tiago Ferro. A partir das 10h da manhã.

Público leitor na Bienal do Rio - Maria Anna Martins – Lavanda Literária



Bienal do Rio

Para aproveitar até o último dia, neste domingo, 22, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, vale ficar de olho na programação e se preparar com antecedência para não perder a chance de encontrar a autora ou autor favorito, nem as promoções nos estandes. Em matéria para o Livronews, Maria Anna Martins, da Lavanda Literária, conta um pouco sobre a semana do evento, e dá dicas para o domingo. Confira em www.livronews.com.br.

Secretário do Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba - Clauber Cleber Caetano



PNLL na Bienal do Rio

O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) será o tema de apresentação e debate neste domingo, 22, no Auditório Ziraldo da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Estarão presentes o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, e mais Jéferson Assumção, Márcia Cavalcante, Daniel Munduruku e José Castilho. A partir das 10h da manhã.



Milena

A editora Malê promove o lançamento de “Milena e o Enigma do Pássaro Antigo”, de Eliana Alves Cruz, publicação em parceria com a MSP Estúdios. Milena é a personagem símbolo de representatividade na Turma da Mõnica. Na Bienal do Livro do Rio, às 10h30 neste domingo.



Por onde começar

De 1 a 10 de julho a escritora premiada Bethânia Pires Amaro, autora de “O ninho”, de contos, publicado pela Record, realiza a oficina online “Contando desde o início: por onde começar a escrita de ficção”. Serão quatro aulas: Quem conta a história; Sobre quem conta (personagem e conflito); O que conta (enredo e estrutura); e Como conta (estilo e singularidade). Às terças e quintas, das 18h às 20h. Mais informações no site www.escrevedeira.com.br.



Clube de clássicos estrangeiros

O Clube de Leitura Clássicos Estrangeiros promove encontro online na terça, 1 de julho, sobre o livro “A ridícula ideia de nunca mais te ver”, de Rosa Montero, publicado pela Todavia. A mediação é de Luciana Gerbovic e Patricia Ditolvo. A partir das 7 e meia da noite. Inscrições pelo site da Escrevedeira.

Vanderleia Oliveira e Simony Peres - Divulgação



Nada além de nós

Foi na Livraria Leitura do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, no sábado, 14, o lançamento do livro de Simony Peres, “Nada além de nós”. A obra realista desmonta a idealização da maternidade, realçando as “dúvidas e ambivalências que atravessam a experiência de ser mãe”. Na ocasião, houve bate-papo com a mediação de Vanderleia Oliveira.

Myriam Scotti lançou pela Orlando - Divulgação



Editora Orlando

A editora Orlando trouxe à luz seu primeiro livro no sábado, 21, na Livraria Sentimento do Mundo, em São Paulo: “Sol abrasador prepara solo fértil”, contos de Myriam Scotti. Antes dos autógrafos, houve bate-papo com Carolina Ferreira. Siga a nova casa de publicações no Instagram @editoraorlando.



Coletânea floral

Lançamento da Folhas de Relva, a obra que reúne os poemas de Selma Merbaum em edição bilíngue, para leitura no português e no alemão, tem a tradução de Danielle Naves de Oliveira. O prefácio é de Jacques Fux. A autora de “Coletânea floral” nasceu em 1924, e morreu aos 18 anos, depois de levada com sua família para um campo de concentração, sofrendo “o mesmo destino de milhares de judeus de sua cidade”, escreve Fux, para quem “Selma conseguiu transcender as limitações impostas pela realidade, deixando poemas que mostram uma visão íntima de sua alma, de seus desejos, sensações e interesses”.