Coluna João Alberto: O fantástico restaurante do chef Hugo Prouvot

Dono de um enorme talento, o chef Hugo Prouvot, que tem, com o irmão Júlio, um famoso restaurante de frutos do mar praia de Ubatuba, em São Paulo, veio morar no Recife, em meados dos anos 1990, para chefiar a cozinha do Mingus que funcionava em Piedade, depois de ter sido subchef de chefs famosos, como Laurent Suaudeau, no Copacabana Palace, e Russo, no Emiliano, em São Paulo. Abriu várias casas na cidade e deu consultoria a muitas outras. Depois de um período em Ubatuba, voltou ao Recife e abriu filial da casa paulista, com o mesmo nome “Seu Motta”, em homenagem ao avô. Fica na Raymundo Gomes Gondim, uma rua tranquila de Boa Viagem, pertinho da Igrejinha de Boa Viagem. Lá, ele comanda a cozinha, especializada em frutos do mar, com produtos de alto nível e pratos fantásticos no sabor e na apresentação.



O pernambucano Gustavo de Brito Alves Freire e Beto Simonetti, presidente nacional da OAB, durante evento em Brasília - Arquivo Pessoal

SUGESTÕES

Em poucos lugares, se come pescados com tanta qualidade e tão bem preparados. A casa, simpática e com ótima equipe, tem essa máxima; o melhor da técnica clássica em favor do ingrediente em seu melhor momento. Vou citar duas entre as imperdíveis delícias da casa: a casquinha de caranguejo e o Peixe inteiro, uma cioba, bem tenra, assado em frigideira de ferro depois de marinado, escoltado por arroz, feijão verde um vinagrete de palmito: puro suco de brasilidade. O “Seu Motta”, que a coluna aconselha com o maior entusiasmo, funciona para almoço de quarta a domingo.



Erich Egger e Lúcia Cunha, na comemoração do aniversário dela no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

RETORNO

João Campos reassumiu ontem a Prefeitura do Recife, depois de fazer palestra no Fórum de Livro, em Lisboa, e da exibição do filme “O Agente Secreto”, no evento de celebração do Ano Cultural Brasil-França, que tem o patrocínio da Prefeitura do Recife, em Paris.

TORCIDA

O Fluminense, único brasileiro nas semifinais da Copa do Mundo de Clube da Fifa, tem dois torcedores “fanáticos” no Recife; o arcebispo Dom Paulo Jackson e o comandante militar do Nordeste, general Maurílio Freire. Vão acompanhar pela TV, hoje do time carioca contra o Chelsea da Inglaterra.

JOGATINA

O presidente Davi Alcolumbre colocou na pauta de hoje no plenário do Senado, o projeto de lei que libera cassinos, bingos e jogo do bicho, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

PUBLICIDADE

Nosso mundo publicitário tem encontro marcado hoje, em café da manhã no Novotel Recife Marina para a posse da nova diretoria do Sindicato das Empresas de Propaganda de Pernambuco. Lelê Carvalho, da “Trio Comunicação” será a presidente e Ricardo Lira, da “Avesso Propaganda” o vice-presidente.

PRÊMIO

A Academia Brasileira de letras anunciou ontem o vencedor do Prêmio Machado de Assis, o mais importante da principal casa de cultura do país. O vencedor foi Daniel Afonso da Silva, diplomata, professor, historiador, Intérprete e construtor do Brasil Polimata. Teve o voto de José Paulo Cavalcanti Filho.



NO SENA

Depois de 102 anos, a prefeitura de Paris revogou a lei que proibia o banho no rio Sena. Resultado de um trabalho de despoluição para os Jogos Olímpicos de 2024, que custaram muitos milhões de euros.



BRICS

O encontro do Brics no Rio teve pouca repercussão, especialmente pela ausência dos presidentes da Rússia e China. E a carta divulgada é repleta de dubiedades.



LEALDADE

Um cão da raça chihuahua ajudou no resgate do seu dono, que caiu numa geleira na Suíça. A história viralizou, ontem, nas redes sociais, pela lealdade do animal, que não saiu do lado da fenda em que o dono caiu. Graças a isso, a equipe de resgate chegou ao local.



PRIMEIRA

O prefeito Carlos Santana anunciou que, a partir de setembro, Porto de Galinhas vai contar com uma unidade da rede McDonald's.



EVENTO

No final de semana, em Lisboa e Madrid, foi realizado o Seminário Veritas Liberat, um evento organizado por patriotas do mundo todo. Entre os parlamentares brasileiros presentes Alberto Feitosa, Ciro Nogueira, Damares Alves Márcio Bittar.

SAÚDE

O apresentador Edu Guedes, 51 anos, se recupera de uma cirurgia de emergência para retirada de nódulos no pâncreas. O procedimento foi realizado em São Paulo após apresentar complicações de saúde decorrentes de um câncer pancreático, um dos tipos mais silenciosos e agressivos dentro da oncologia.



ADVOCACIA

O pernambucano Gustavo Escobar, que atua no Recife e Lisboa, está na lista dos cinco advogados mais admirados do Nordeste na 5ª edição do ranking Análise Advocacia Regional.



VOOS

A Latam cancelou seu voo semanal Fortaleza-Miami e aumentou de um para três os voos Fortaleza-Lisboa.



EM OLINDA

A prefeita Mirella Almeida assinou decreto criando o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Olinda. Vai acompanhar e fiscalizar ações que garantam mais direitos, proteção, dignidade e oportunidades para as mulheres da cidade.