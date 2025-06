Brasileira faz história na Universidade de Harvard

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez nos 400 anos de existência da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma brasileira conquistou o posto de aluna com a melhor nota da turma.

A responsável por esse marco é Sarah Borges, jovem cientista goiana da área de Psicologia.

Além de entrar para a história, Sarah foi oficialmente premiada pela universidade em reconhecimento à sua excelência acadêmica, uma conquista que nunca havia acontecido, tanto para o Brasil quanto para os demais países da América Latina.

O senador Humberto Costa ladeado pela primeira-dama Viviane Facundes e o prefeito Joselito Gomes, no São João de Gravatá - Anderson Souza/Divulgação

BODAS DE PRATA

Um dos casais mais queridos do Recife, Karla e Álvaro Dantas comemoram 25 anos de casamento.

PESAR

Muito lamentado o falecimento da advogada Maria Eduarda Medeiros, uma figura muito querida, quando o veleiro em que passeava afundou em Suape.

Seu namorado, o urologista Seráfico Júnior, que também estava a bordo, conseguiu sobreviver, depois de nadar por três horas.

NÃO VEM

Pela primeira vez o presidente da China, Xi Jinping não participará de uma cúpula dos líderes do Brics. No encontro no Rio de Janeiro, nos dias 6 e 7 de julho, será representado pelo primeiro-ministro, Li Qiang.

Marcos e Suzy Magalhães, curtindo São João - Sheila Wanderley/Divulgação

APOSTAS

A Justiça Federal de São Paulo determinou que as 10 maiores empresas de apostas esportivas online no Brasil, incluindo, em até 45 dias, alertassem claramente em suas plataformas sobre a concessão do uso de recursos de programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC, para apostas.

BALANÇO

A Fundação Altino Ventura publicou balanço do dia 8 de junho até ontem que registrou 10 acidentes oculares provocados por fogos de artifício, entre os pacientes, sete crianças, um adulto e dois adolescentes.

SURPRESA

Taylor Swift surpreendeu o público que esteve presente no “Tight Ends & Friends”, show beneficente organizado por seu namorado, o jogador Travis Kelce, em Nashville. A cantora deu voz ao hit “Shake It Off.”

VÍCIO

Estudo da revista médica Jama acompanhou mais de 4 mil crianças nos EUA e concluiu que as crianças com maior risco de comportamentos depressivos eram as que se faziam viciadas e não necessariamente as que passavam mais tempo no celular.

CINEMA

Os filmes de Hollywood têm a China como um dos seus maiores mercados. Com a disputa China-Estados Unidos- poderão ter a exibição proibida nas centenas de salas de cinema chinesas.

Eduarda Dubeux, Manu Tenório, Renata Barroca, Bruna Raphaela e Maria Dulce Gayoso em evento junino - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Felizes são as pessoas que festejam seu aniversário todos os anos com os mesmos amigos.” (Jarbas Guimarães)

MARCOS Lima esclarece que a música “Filho do Dono” é de Petrúcio Amorim. Flávio José é seu intérprete.

Lima esclarece que a música “Filho do Dono” é de Petrúcio Amorim. Flávio José é seu intérprete. O EMPRESÁRIO João Lucena participou da “ABF Franchising Summit” em São Paulo, que mostrou as tendências e inovações do mercado de franquias.

João Lucena participou da “ABF Franchising Summit” em São Paulo, que mostrou as tendências e inovações do mercado de franquias. A MOSTRA “5 sentidos”, de André Luiz Santana, Bruno Lyra, Murilo Santiago, Rosana Cavalcanti e Sil Karla, abre hoje, no “Bercy Village”, na Madalena.

“5 sentidos”, de André Luiz Santana, Bruno Lyra, Murilo Santiago, Rosana Cavalcanti e Sil Karla, abre hoje, no “Bercy Village”, na Madalena. LÚCIA Cunha reúne amigas hoje em almoço no “The Black Angus”, para comemorar idade nova.

Cunha reúne amigas hoje em almoço no “The Black Angus”, para comemorar idade nova. JOÃO Amadeus faz palestra no “MasterClass Absolar – Reforma Tributária”, hoje, em São Paulo.

Amadeus faz palestra no “MasterClass Absolar – Reforma Tributária”, hoje, em São Paulo. OS ''EDIFÍCIOS ÁRVORE'' são uma aposta do setor imobiliário. Por enquanto, apenas de alto padrão, pois é um trabalho muito maior que os prédios comuns.

são uma aposta do setor imobiliário. Por enquanto, apenas de alto padrão, pois é um trabalho muito maior que os prédios comuns. TODOS os anos, o trânsito da BR-232 na época junina empaca em Gravatá e na saída de Jaboatão dos Guararapes. Um gargalo que nunca é resolvido.

ANIVERSARIANTES: Auricélio Romão, Catarina Bivar, Cláudia Brayner, João Vieira Neto, Laís Godoy, Manoella Valadares, Maria de Fátima Salazar, Sônia Torres de Mello, Suely Brasileiro e Thereza Santos Novaes.