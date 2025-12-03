O que a retomada da obra da abreu e Lima nos ensina sobre corrupção e como isso não pode ser esquecido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dificilmente o presidente não terá lembrado de 20 anos atrás quando ao lado de Hugo Chávez imaginou uma associação com a PDVSA que nunca aconteceu.

Ao lado da governadora Raquel Lyra e de ministros que na época estavam se iniciando na política, o presidente Lula dificilmente não terá se lembrando do dia em que há quase exatos 20 anos, cercado de políticos dos dois países e ao lado do presidente da Venezuela, Hugo Chávez e no mesmo canteiro de obras assentou a pedra fundamental daquela que seria a mais moderna refinaria do Brasil e Venezuela, naquele momento uma parceria 50/50 entre Petrobras e PDVSA.



Daqueles personagens, apenas ele ainda tem protagonismo. Chávez morreu em 2013, Eduardo Campos em 2014, Rafael Ramírez, presidente da PDVSA, está hoje exilado na Inglaterra, expulso pelo sucessor do presidente Nicolás Maduro e, rigorosamente, nenhum dos ministros que estiveram naquele 18 de dezembro de 2005 voltou ao canteiro de obras nesta terça-feira (2). Dificilmente o presidente não terá se lembrado daquela foto tirada no meio de uma montanha de barro.



Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Refinaria Abreu e Lima. - : Ricardo Stuckert / PR

Marco da corrupção



Abreu e Lima virou um marco da corrupção no setor de petróleo no Brasil e 20 anos depois só agora está começando a obra de sua conclusão. Um processo tão grande que gerou a expressão Petrolão, contribuiu para o julgamento e prisão de Lula, e levou à devolução de mais de R$6 bilhões de empresas internacionais que confessaram ter roubado a empresa em dezenas de contratos.



Abreu e Lima começou a ter corrupção já na obra da terraplenagem. Ela também virou um símbolo dentro da Petrobras a ponto de em 2012, uma outra mulher que ocupou a presidência da Petrobras, Graça Foster, apontar a construção da Refinaria Abreu e Lima como um "exemplo a ser estudado para que jamais volte a acontecer".



Lula ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Refinaria Abreu e Lima. - Ricardo Stuckert / PR

Volta sofrida



Por tudo isso é que para o presidente Lula voltar a Abreu e Lima deve ter sido sofrido. E explica quando emocionado afirmou que “A gente voltou para dizer: a gente vai fazer a Petrobras continuar servindo ao Brasil. Fazer isso aqui é apenas a demonstração de que esse país é soberano e tem na Petrobras a sua mais importante empresa”.



Lula desabafou ao dizer que “durante vários anos fui acusado de fazer obras desnecessárias ao país, que a Petrobras não precisava de nova refinaria, que isso era processo de corrupção que envolvia Petrobras e empreiteiros. E fazer isso aqui [a inauguração] é apenas a demonstração de que esse país é soberano.”



Sonho do Cenpes



Não era para ter sido do jeito que foi. Abreu e Lima foi a primeira planta de refino integralmente concebida pelos engenheiros da companhia dentro do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) no Rio de Janeiro.

Ela foi apresentada ao então ministro de Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, como a primeira planta desenhada para processar o petróleo grosso do pré-sal – semelhante ao dos campos de Carabobo na Venezuela – o que justificaria a associação com a PDVSA. Deveria ser um orgulho nacional.



Grande frustração



A sociedade, como se sabe, nunca saiu. Para frustração dos engenheiros que imaginavam a nova refinaria construída por uma player internacional, a obra da refinaria foi dividida em 19 contratos de empresas como Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Engevix condenadas por irregularidades da obra numa triste história que Graça Foster, uma engenheira raiz como Magda Chambriard, tanto se indignou.



Mas depois de 20 anos, ninguém além de Lula se lembra do processo. E talvez por isso ele tenha dito que o dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro, e benefício significa investimento, investimento significa emprego, emprego significa salário, e salário significa dignidade do povo brasileiro.

Projeto original da refinaria tinha a Venezuela de Hugo Chávez como parceira - LÉO MOTA/ACERVO JC IMAGEM

Não esquecer



Consegue mesmo. E apesar de tudo de que foi vítima, Abreu e Lima precisa ser celebrada na ampliação da capacidade de processamento com as obras do segundo conjunto de unidades (trem 2). No seu discurso, Magda Chambriard previu que ao final das obras, a refinaria atenderá até 17% da demanda nacional por diesel, reforçando a segurança energética do país.”



Mas a empresa terá que investir mais R$ 12 bilhões para a conclusão do trem 2 e demais atividades de manutenção do trem 1, o que adicionou 130 mil barris por dia de capacidade de processamento da RNEST, permitindo que a refinaria alcance, ao final do projeto, em 2029, 260 mil barris diários.



Refinaria Refinaria Abreu e Lima - Divulgação

Diesel S-10

O bom dessa ampliação é que ela elevará significativamente a produção de derivados, especialmente diesel S-10, que terá incremento de 88 mil barris por dia, além de gasolina, GLP e nafta. Isso contribuirá para reduzir a necessidade de importações desses produtos e colabora com a autonomia nacional.



O presidente também aproveitou para mirar o futuro. “Todo mundo sabe que nós estamos analisando e pesquisando a margem equatorial lá perto do Amapá. E tem gente que é contra, tem gente que é favorável, tem gente que quer que a gente cuide, tem gente que quer que a gente não cuide. E a gente vai cuidar, a gente vai fazer com respeito que a gente tem que dar às futuras gerações", disse.



Empresa de petróleo



Lula sabe que o mundo mudou e o entusiasmo de 2005 com a iniciação das obras no Complexo Portuário de Suape. Mas assim como a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ele pensa em petróleo. Tanto que a escolheu para cuidar disso em substituição a Jean Paul Prates, que acreditava que a maior estatal brasileira poderia se apresentar como uma empresa verde focada em energia limpa.



Puro engano. Ao escolher Magda Chambriard para a Petrobras, Lula decidiu que quer uma empresa forte nesse mercado e, se possível, uma das maiores do mundo. O que permite prever que numa eventual reeleição o Brasil vai operar a Margem Equatorial vista como um pré-Sal 2.0 que aliás em outubro entregou com seus 178 poços uma produção de petróleo e gás natural no pré-sal, de 4,276 milhões de boe/d, 27,8% se comparado a outubro de 2024 e seja 81,4% do total nacional.

Simples Nacional - Divulgação

Valores do Simples Nacional



Dirigentes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) foram ao Congresso e pressionaram pela urgência da atualização dos valores do Simples Nacional, prevista no Projeto de Lei Complementar (PLC) 108/2021, por ocasião do Summit da Micro e Pequena Empresa, realizado nesta terça-feira (2) pela CACB em parceria com o Sebrae, em Brasília (DF).



Querem que no caso do MEI passe do limite anual de R$ 81 mil para R$ 144.913,00, com permissão para contratação de até dois empregados (atualmente é apenas um); que as microempresas subam seu teto de R$ 360 mil para R$ 869 mil ao ano. E as empresas de Pequeno Porte caíram de R$ 4,8 milhões para R$ 8,7 milhões. Com a instituição de atualização anual automática dos valores, de acordo com o IPCA.



Na campanha eleitoral, Trump prometeu apoio para um "estoque nacional estratégico de bitcoin" - DIVULGAÇÃO

Um trilhão



Bitcoin, Ethereum e Solana puxaram a desvalorização superior a US$1 trilhão na capitalização total do mercado de criptomoedas, segundo estimativas divulgadas por plataformas internacionais de análise. Dados do mercado mostram que o bitcoin, que havia registrado máximas históricas acima de US$120 mil em outubro de 2025, recuou para a faixa de US$87 mil em novembro, apagando ganhos acumulados ao longo do ano.



Mais impostos



Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) revela que 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. O problema acomete, em particular, negócios do setor de saúde, caracterizado por regras tributárias bem específicas.



Empresa e família



O Brasil instituiu o Dia Nacional da Família em 8 de dezembro. Com repercussão na economia, pois 90% das empresas brasileiras são familiares que empregam 75% da força de trabalho e respondem por mais da metade do PIB nacional. Mas apesar de sua relevância para a economia, a longevidade segue sendo um grande desafio: segundo estudo do Banco Mundial, apenas 30% dessas empresas atingem a terceira geração e, desse universo, somente metade sobrevive à sucessão para uma nova faixa de descendentes.



Farmacêuticos



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) avalia que impacto negativo para as empresas do setor, foi aprovado pelo parecer do deputado Luiz Gastão (PSD-CE) que que dispõe sobre o piso salarial do profissional farmacêutico acarretaria para as farmácias e acarretaria um aumento de 68% sobre os valores médios pagos atualmente, gerando gastos extras de pelo menos R$ 2,8 bilhões ao ano com base no piso salarial sugerido aos farmacêuticos, de R$ 6.500,00.

E travaria o efeito ocorrido nos últimos dez anos, quando o volume de contratações de farmacêuticos cresceu 72% e a remuneração aumentou 84%, o que indica ganho real à categoria. Na visão da CNC, o parecer de Luiz Gastão (PSDB) atrapalha.



Engraftamento da Vitarella. - JC Imagem

Alça Vitarella



O DNIT está há quase dois anos com o projeto da construção de uma alça na fábrica da Vitarella, que foi contratado, pago e doado ao DNIT para validação e a seguir lançamento do edital para construção da obra que trata a BR-101 há 10 anos. Sem sinal de que até a sair do ministro Renan Filho das pasta em abril o edital se ao menos publicado



Recicleiros



O programa Recicla+Pernambuco, implementado pelo Instituto Recicleiros, com o apoio do Governo de Pernambuco, anunciou mais quatro municípios selecionados para a implantação de sistemas estruturados de coleta seletiva e reciclagem. Bezerros, Camaragibe, Pesqueira e Salgueiro avançam para a etapa de celebração da parceria, passo que antecede a execução de um dos maiores investimentos já realizados na gestão de resíduos no estado, que movimenta cerca de R$ 29 milhões por meio de um modelo de blended finance.



TS no Recife



A construtora Tenório Simões (TS) lançou o Città San Martin, seu primeiro empreendimento no Recife, destacando-se por ser o único MCMV (Minha Casa, Minha Vida) do bairro e 100% enquadrado ao Morar Bem – Entrada Garantida do Governo de Pernambuco. Até o fim de 2026, a construtora planeja lançar quatro novos projetos da linha na capital pernambucana. Entre os bairros já mapeados, estão Estância, Tejipió e São José.



Aplicativo da GWM - Divulgação

Fã do GWM



A onda do carro elétrico chinês no Brasil levou a GWM Brasil a atingir a marca de 100 mil pessoas cadastradas no aplicativo My GWM, consolidando a plataforma como um dos principais pilares da estratégia de relacionamento da marca no país. O curioso é que a GWM não vendeu 100 mil carros, mas apenas 65 mil são, o que revela que aproximadamente 35 mil são fãs e entusiastas da marca a ponto de baixar um aplicativo sobre um carro que não possuem.



Paulista North Way

A partir de segunda-feira (15) até sábado (20), as lojas Paulista North Way Shopping funcionam das 9h às 23h. No domingo (21), o atendimento será das 9h às 22h. Já nos dias 22 e 23, o horário volta a ser estendido, das 9h às 23h, dentro da estratégia do Paulista North Way Shopping, que celebra os 10 anos do empreendimento com o tema “Um presente de Natal”.



Planos de Saúde



Aos beneficiários de alguns planos de saúde antigos que estão recebendo telegramas ou e-mails de cancelamento dos planos de dependentes, a advogada Marcella Annes, especializada em Direito da Saúde recomenda que sempre é importante buscar suporte jurídico nesses casos em prol da manutenção ou reintegração do dependente no plano de saúde mesmo que estejam acima dos 24 anos e não possuam mais dependência financeira do titular.



Saúde e negócios

O Sindicato dos Hospitais Privados de Pernambuco (Sindhospe) reconduziu o presidente George Trigueiro para um terceiro mandato à frente da instituição que lidera o setor do estado que tem o segundo maior conglomerado da área de saúde do Brasil, e o maior do Norte e Nordeste.