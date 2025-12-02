Lula, a isenção do Imposto de Renda e o streaming no lugar da uma nova TV de tela grande

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sugestão do presidente para uso do dinheiro na compra de um novo aparelho de TV remete ao Lula de 2009, quando comemorou viagem de avião na GOL.

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Lula da Silva aproveitou o pronunciamento pela TV aberta, neste domingo (30), quando comemorou a isenção do Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês para sugerir que, ao deixar de pagar o imposto, uma pessoa - com salário de R$ 4,8 mil e, portanto, fazendo uma economia de R$ 4 mil em um ano - comprasse uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem.

A sugestão seria interessante em 2009 quando deixou o governo e a TV aberta dominava o entretenimento. E os brasileiros viram o mercado receber os primeiros televisores LCD Full HD e os primeiros passos na tecnologia LED e 3D e não custavam o valor do que deixaram de pagar a partir de 2025.



Ser analógico



O presidente, sabemos, é um ser analógico, que não usa um telefone celular sem ajuda de terceiros e nunca escreveu post nas redes sociais. Não há por que cobrar isso dele como imigrante digital de 80 anos, mas bem que seus assessores poderiam informá-lo de que há muito tempo os brasileiros não usam o aparelho de TV doméstico para ver jogos da Copa do Mundo. E aparentemente nunca ouviu falar do streaming.



E que a empresa de maior sucesso no mercado de esportes nasceu postando vídeos na internet. A TV Cazé, que só existe na internet, teve um pico de audiência de 4 milhões de visualizações instantâneas. Foi considerada a maior live de esporte olímpico do planeta.



Nova audiência



E que, segundo o site Marketing Esportivo, na comparação direta, a Cazé TV teve audiência sete vezes maior que a GE da Rede Globo com 9,4 milhões de visualizações contra 1,35 milhão e chegou a 430 mil visualizações simultâneas contra 170 mil que Lula recomenda adquirir com o dinheiro economizado com o Imposto de Renda.



O presidente tem todo o direito de comemorar o cumprimento de uma promessa de campanha, embora não tenha estruturado no projeto uma correção permanente de acordo com a taxa de inflação.



Endividamento



Mas quando diz que em 2026, com esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar R$ 28 bilhões na economia num estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços com o argumento de que país inteiro vai ser beneficiado, o presidente dá mal exemplo desconhecendo a situação de endividamento que segundos dados da CNC atingiram 79,5% dos que fazem compras a crédito em outubro.



O problema do presidente é que, definitivamente, ele não estimula a poupança. E no próprio pronunciamento volta a cantilena de que a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração, até chegar aos dias de hoje.



Com privilégios



E que “entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos Imposto de Renda do que a classe média e os trabalhadores”. É uma visão obtusa porque o brasileiro chegou a essa situação porque nos seus dois governos e nos de Dilma Rousseff não determinou a correção das tabelas.

O presidente não diz que quando a Receita Federal vai deixar de arrecadar R$28 bilhões, é porque se financiou com o dinheiro da classe trabalhadora obrigada a pagar IR quando deveria estar isenta há décadas.



Carteira assinada



O trabalhador de carteira assinada vem financiando há décadas o governo central quando tem descontado o IRPF acima do justo, o que leva a que todos os anos o governo devolva o que cobrou a mais.



Segundo dados da Receita Federal em 2025, de um total de 43.344.108, 56,4% das declarações resultaram em imposto a restituir quando apenas 22,2% tiveram imposto a pagar.



Pagou a mais



Os números falam por si. A Receita Federal cobra acima do devido ao contribuinte. Até porque, com os sistemas que processa hoje, não teria dificuldade de cobrar IRPF apenas de quem pagou a menos e não a mais por força da não atualização da tabela.



Então, quando o presidente afirma que quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de Imposto de Renda quando os com renda maior pagam 10 vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira, o presidente faz apenas política eleitoral.



Arrecadação



Esquece que os que pagam acima de 27,5% sustentam a arrecadação com o tributo de seus salários descontados na fonte. No ano passado, esses trabalhadores pagaram R$213,495 bilhões de IRRF-Rendimentos do Trabalho.



E quando este ano a mesma Receita Federal fez uma restituição, totalizando R$38,32 bilhões, é porque os governos, inclusive os do PT, em 16 anos não tomaram a atitude de cobrar apenas o adequado.



Capitalizar



Mas Lula vai aproveitar o fato para tentar capitalizar politicamente. Não há por que criticá-lo. Ele está fazendo o que sempre fez. O que não precisava era distorcer o fato de que, desde o seu primeiro governo, não criou mecanismos para ajustar a tabela.



E de, ao fazer um ajuste, estruturar um procedimento definitivo nem criar um caminho para que na declaração de ajuste a Receita Federal cobre apenas o que se cobrou menos.

O streaming existe



Mas o presidente sempre confunde justiça social com assistencialismo de baixa qualidade. Talvez porque acredite na ideia de doação eleitoral com direitos do cidadão. Como aceitando a sugestão, o contribuinte vai atribuir a ele o fato de ter comprado uma TV maior. Embora no streaming do celular já tenha o mesmo serviço de graça que Lula nem conhece.

Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) - Divulgação

Dinheiro da multa do FGTS



O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) protocolou, no último dia 27 de novembro, na Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal e na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (Sugestão 9/2025), sugestão de Projeto de Lei que altera a Lei 8.036/1990 do Fundo de Garantia, para que 100% da multa e dos juros de mora sejam destinados ao trabalhador prejudicado.



De 2001 a 2024, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço arrecadou R$ 27 bilhões em multas e juros sobre depósitos realizados em atraso. Esse dinheiro, que deveria indenizar o trabalhador lesado, foi todo para a conta Patrimônio Líquido do FGTS, que pela Lei do Fundo de Garantia pertence ao governo.



Ficar com os lucros



Além disso, desde 2016, ano em que começou a Distribuição de Resultados, os trabalhadores com depósitos em atraso já perderam pelo menos R$ 9 bilhões dessa participação nos lucros. O prejuízo total acumulado chega a R$ 36 bilhões.



O IFGT defende que o empregador seja obrigado também a pagar a Distribuição de Resultados que o trabalhador deixou de receber devido ao saldo menor no período sem depósito, tudo corrigido com multa e juros. Mas até agora não houve deputados interessados em assumir o projeto.



Créditos tributários



A Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) publicou a portaria que regulamenta as normas para a realização de transações envolvendo créditos tributários e não tributários (débitos de impostos e outras cobranças estaduais).



A Portaria organiza três modalidades principais: Transação na cobrança – destinada a créditos inscritos em Dívida Ativa; Transação por adesão no contencioso de relevante e disseminada controvérsia (transação de tese) – aplicada a débitos baseados em teses jurídicas ainda não pacificadas pelos tribunais e Transação por adesão de créditos de pequeno valor – para débitos de até 40 salários-mínimos, inscritos em Dívida Ativa há mais de dois anos, envolvendo pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte ou empresas inativas ou em recuperação.



Fim de semana da Black Friday 2025 não apenas aqueceu o comércio - Divulgação

Dados do Itaú



O fim de semana da Black Friday 2025 não apenas aqueceu o comércio e os serviços, como registrou um crescimento expressivo nas vendas, segundo levantamento do Itaú Unibanco, que aponta alta de 16% no consumo em todo o estado de Pernambuco.

A apuração considera as transações processadas entre sexta-feira (28) e domingo (30), na comparação com o mesmo período no ano passado (29/11/2024 a 1ª/12/2024), e as vendas realizadas nas Laranjinhas e nas soluções de e-commerce com cartões de débito, crédito e Pix.



Novo Atacarejo



Também nesta sexta-feira (5) o Novo Atacarejo inaugura, em Garanhuns, sua última loja de 2025. Será a 38ª unidade da bandeira de atacarejo entre Pernambuco e Paraíba. Atualmente, a rede nordestina tem atuação no mercado, gerando 8 mil empregos diretos em 28 cidades.Áreas Gourmet –



O Pernambuco Centro de Convenções (CECON), em Olinda, abriu processo de locação para novos espaços comerciais que irão compor a futura Área Gourmet do equipamento. Cada unidade dispõe de 105 m², estrutura adequada para serviços de gastronomia, estacionamento próximo e localização estratégica em uma das áreas de maior circulação do complexo. Informações: (81) 4042-8400,



Crédito do Trabalhador



Estudo da Serasa Experian revelou que entre as companhias que conhecem o novo consignado privado, 35% registraram casos de inadimplência desde o início da nova modalidade - o equivalente a 1 em cada 3 empresas familiarizadas com o modelo. O levantamento também mostra que quase metade das organizações (46%) ainda não conhecem ou não sabem detalhar o funcionamento do Crédito do Trabalhador.



Terapias cannabis aumento de adoção de terapias. - Divulgação

Terapias cannabis



Ao menos 139.405 pacientes brasileiros receberam autorizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a importação desses medicamentos entre janeiro e setembro de 2025, num aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Cannect, referência nacional em tratamentos com cannabis medicinal, suplementos e terapias integrativas, a partir de informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI).



Festival Arte na Usina, no Pátio da Indústria da Usina de Arte. - Divulgação

Turismo na Mata Sul



Entre os dias 5 e 7 de dezembro, a cidade de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, recebe a 11ª edição do Festival Arte na Usina, no Pátio da Indústria da Usina de Arte. A expectativa é de que cerca de 12 mil pessoas circulem pelos espaços do complexo cultural ao longo dos três dias de evento, impulsionando a movimentação no comércio local, na rede hoteleira e no setor de serviços.



Costa Dourada



O Shopping Costa Dourada vai sortear um caminhão de prêmios na ação promocional CapiPrêmios. A cada R$350 em compras feitas nas lojas participantes, os clientes recebem um cupom para participar do sorteio, que ocorre no dia 5 de janeiro.



MEI Molotov



Nesta sexta-feira, na Faculdade Senac tem a palestra dentro da programação do Coquetel Molotov Negócios, na qual será ensinado o passo a passo para se formalizar como MEI. A atividade é gratuita no auditório do Porto Digital.

