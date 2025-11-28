Lula visita Pernambuco na terça (2); veja horários da agenda em Ipojuca e Cupira
Presidente cumpre agenda no estado nesta terça (2) com foco na expansão da Refinaria Abreu e Lima e entrega de obras hídricas no Agreste.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Pernambuco na próxima terça-feira, 2 de dezembro. A confirmação da agenda foi divulgada pelo presidente do PT no estado, o deputado federal Carlos Veras.
O roteiro inclui compromissos voltados para o desenvolvimento regional e segurança hídrica, com passagens pelo Litoral Sul e pelo Agreste.
A primeira atividade está marcada para as 11h, no Complexo Industrial de Suape, em Ipojuca. Lula participará da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Segundo a nota divulgada, a expansão visa aumentar a produção e fortalecer a indústria nacional de petróleo.
Obras de abastecimento no Agreste
No período da tarde, a comitiva presidencial segue para o município de Cupira, no Agreste pernambucano. Às 16h, o presidente deve realizar a entrega da Barragem Panelas II, a segunda das quatro projetadas para livrar a Mata Sul do Estado das enchentes.
Na mesma ocasião, será anunciada a retomada das obras da Barragem de Igarapeba. Os investimentos são considerados essenciais para garantir o abastecimento de água e a qualidade de vida das famílias na região.
