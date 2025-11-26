Suape conhece experiência de Sines, um complexo portuário ao Nordeste de Lisboa com quem pretende ter parcerias no mercado da Europa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Armando Bisneto e dirigentes de Suape estiveram no Porto de Sines visando entendimentos que possam levar a conexão entre os dois portos

Clique aqui e escute a matéria

Dirigentes do Complexo Portuário de Suape, conheceram na manhã desta quarta-feira (26), no Norte de Portugal a experiência dos Portos de Sines e do Algarve, cuja concepção de criação, desenvolvimento e estratégia de negócios guarda forte semelhança com o porto de Pernambuco no sentido de combinar uma plataforma de operações portuárias com a implantação na retaguarda de indústria e serviços de logística.



Sines tem menos de 50 anos como Suape e assim como o complexo de Pernambuco se tornou o segundo porto mais importante de Portugal por reunir uma plataforma de serviços portuários conectados em tempo real e serviços de processamento de contêineres embora comparado a Suape - que movimentou 700 mil TEUS, em 2024 - Sines seja mais de três vezes maior tendo operado 1,9 milhões de contêineres.



A conversa com dirigentes de Suape, liderado pelo presidente Armando Monteiro Bisneto serviu para troca de informações sobre os dois empreendimentos, especialmente na movimentação de combustíveis.



Assim como Suape, Sines com seu parque de vários tipos de combustíveis, Sines é um concentrador de gás natural liquefeito para todo Portugal além de ser um operador de minério de ferro para uma siderúrgica existente na sua área de influência e de fornecer gás para a geração de energia elétrica depois que Portugal eliminou o uso de carvão. Reunião de dorigentes de Suape com diretores do Comploxo Portuario de Sines Portugal - Fernando Castilho



Os dirigentes de Suape que participaram do Coniben 2025 conheceram as operações do terminal operado por Sines que pertence a APS - Administração dos Portos de Sines que é uma empresa pública de gestão de serviços portuários.



Sines porém tem serviços que Suape ainda sonha como, por exemplo, um ferroviária que opera 5 mil viagens de trens por ano para terminais multimodais de Portugal e da Espanha.



O complexo está duplicando a capacidade de seus terminais para movimentar todo tipo de navios para importação e exportação. O seu conjunto de cais está numa área onde a profundidade de calado é de 28 metros sem necessidade de dragagem já que o piso do solo marinho é de rochas.



E, assim como Suape, vem desenvolvendo um projeto que visa abrigar projetos relacionado s produção de combustíveis limpos como hidrogênio verde e seus derivados tendo formulado uma agenda de transição energética que mira 2050 com o propósito de ter um complexo fornecedor de energia 100% limpa e operar com combustíveis sustentáveis.



O complexo de Sines se orgulha de operar uma das mais modernas plataformas colaborativas que cobre toda a cadeia logística sendo literalmente um porto sem papel mesmo operando diversos modais como transporte marítimo , ferroviário e rodoviário.



Ele também lidera sua maior agenda de inovação em Portugal, a Agenda Nexus, que visa desenvolver 28 novos produtos e serviços de inovação, reforçando a proteção em cibersegurança e inteligência artificial.



O presidente do Complexo Portuário de Suape foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração (CEO) da APS Sines, Pedro do Ó Ramos com quem agendou uma nova conversa sobre possíveis ações comerciais tendo em vista que apesar de as operações de Sines serem com a importação de Petróleo, existem um oportunidade de novos negócios a partir da identificação de linhas de navios que possa conectar Sines e Suape hoje possível apenas através de uma única oferta de conexão entre os dois terminais.



Armando Bisneto destacou o semelhança das operações de Suape e Sines quer pela modelo de ocupação territorial, seja pela preocupação com a protecção ambiental lembrando que um dos principais caracteres de Suape é de ter preservado uma área de 57% de seu território com Mata Atlântica e de ser uma referência no setor ambiental no Brasil



Isso sendo o maior operador de cabotagem, o maior do Norte Nordeste e combustíveis além de um grande terminal de de contêineres que deverá receber uma nova operação em 2027 com o projeto a APM Terminals que está construindo um novo terminal elétrico.