Coniben 2025 começa em Lisboa com destaque do uso do etanol como combustível para geração de energia limpa no Brasil

Evento terá participação dos senadores Fernando Dueire (MDB-PE) e Laércio de Oliveira (PP-SE), do secretário geral executivo do MME , Arthur Valério.

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 15:30 | Atualizado em 26/11/2025 às 15:45
Coniben 2025 será realizado no Hotel Tivoli de Lisboa com as presenças de dirigentes do setor elétrico de Brtasil Portugal e Espanha sdebatesnto a trasjição energetica
Coniben 2025 será realizado no Hotel Tivoli de Lisboa com as presenças de dirigentes do setor elétrico de Brtasil Portugal e Espanha sdebatesnto a trasjição energetica - Divulgação

LISBOA – Com destaque para a adoção do etanol como um combustível, efetivamente, para a produção de energia seja a produção de energia térmica, seja como insumo de novos combustíveis como o e-metanol começa nesta quinta-feira (27), nesta cidade, a quarta edição da Conferência Ibero Brasileira De Energia Conibem com presença de dirigentes do setor elétrico do Brasil, Portugal e Espanha num evento técnico que reúne especialistas do setor de energia nos três país para analisar e traçar cenários sobre o produção de energia, especialmente no Brasil.

A conferência de 2025 reúne mais de 30 palestrantes divididos em 11 paineis sobre os principais temas do setor na atualidade, mas esse ano um destaque especial se observa nos debates e que está relacionado ao etanol, um combustível que está no mercado brasileiro há 50 anos e que a partir das dificuldades de estruturação de mercados de novos combustíveis passou a ser considerado uma opção disponível já que é produzido em escala global que pode ser um solução dieta ou de transição para os demais combustíveis ainda em desenvolvimento.

A proposta de uso do etanol como combustível em novas áreas de geração de energia ganhou força esta semana depois que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a Petrobras avalia novos investimentos em combustíveis renováveis e movimentos, como forma de investir cada vez mais em combustíveis menos nocivos ao ambiente.

O evento será aberto com as presenças dos senadores Fernando Dueire (MDB-PE) e Laércio de Oliveira (PP-SE), do secretário geral executivo do Ministério das Minas e Energia , Arthur Valério e dos ex-ministros de Minas e Energia do Brasil. Bento Albuquerque de Portugal João Galamba.

O tema principal em 2025 é a Convergência Energética: Estratégias para Mitigação e Compensação e tem o propósito de conectar as principais lideranças do setor energético ibero-brasileiro, compartilhando conhecimento técnico e estratégico para ajudar a acelerar as inovações e transformações que o mundo tanto precisa.

Na questão da inovação o etanol estará no centro de vários painéis por oferecer ao participantes perspectivas de utilização no mercado de geração de energia e como agente de produção de novos combustíveis como o e-metanol que deverá ser produzidos em dois projetos no Complexo Portuário de Suape, pela dinamarque European Energia que vai apresentar o projeto de sua planta no complexo industrial de Pernambuco assim como o da GO que também tem perspectivas de produzi-lo em Pernambuco.

O uso do etanol entra como base de geração de CO2 criogênio por empresas de Pernambuco que atuam na produção de etanol e que podem vir a ser fornecedoras do novo combustível.

O outro uso do etanol a ser apresentado está relacionado a empresa dinamarquesa Wartsila que apresentará no evento internacional seu gerador de energia movido a etanol e cuja primeira máquina está sendo finalizada da termelétrica Suape instalada no complexo portuário de Suape,.

O projeto da Wartsila levou apenas um ano para ser desenvolvido pela empresa dinamarquesa que utilizou como referência o motor que já fornece no mercado de geração térmica em dezenas de empresas no Brasil e América Latina para substituir o óleo combustível de petróleo pelo etanol como rendimento igual em máquinas de 4 KW.

A primeira máquina entrará produzindo energia térmica ainda no final de dezembro quando inicia o período de teste de um ano até que possa ser comissionada pela Aneel e ONS
Segundo o coordenador técnico do Conibem o professor Reive Barros, em 2025 a perspectiva de uso de combustíveis verdes deve marcar o evento por apresentação de proposta viáveis e que podem ser incorporadas ao mercado.

Um painel de destaque é o relacional ao PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, que precisa de uma rota para ser percorrida que é essencial para garantir que a mudança para fontes limpas e renováveis ocorra de forma coordenada e eficiente Esse processo deve ser estruturado por meio de políticas públicas, investimentos estratégicos de médio e longo prazo.

Esse debate terá as presenças das diretora geral da Elecpor Maria Joa, da Diretora de operações da S317 Consulting e da Diretora de Estratégias públicas da Adene Marina Alves além do diretor de EPE, Thiago além do consultor Luiz Piauhylino Filho cuja consultoria, com sede em Portugal, desenvolve projeto e negócios para geração de soluções para transição energética aplicadas ao mercado.

O evento prossegui ate esta sexta-feira com a apresentação de vários paineis sobre temas como Planejamento de Transição Energética garantir que a mudança para fontes limpas e renováveis ocorra de forma coordenada e eficiente Esse processo deve ser estruturado por meio de políticas públicas, investimentos estratégicos de médio e longo prazo.

