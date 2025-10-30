Programa de investimento em retrofit do Tacaruna prossegue em 2026 com mais investimentos que chegarão a R$ 36 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Retrofit contemplou coberta da primeira etapa do shopping onde foi feita troca de vidros com proteção térmica que gera mais eficiência energética.

O Shopping Tacaruna seguirá em 2026 com o processo de retrofit iniciado em 2024. A modernização, que vem sendo realizada de forma gradual, tem como objetivo atualizar e aprimorar a infraestrutura do empreendimento com as tendências de arquitetura contemporânea para shopping, proporcionando ainda mais conforto, segurança e bem-estar aos clientes, lojistas e colaboradores.



Ao longo das etapas realizadas em 2024 e 2025, o Tacaruna investiu R$ 27 milhões na reforma de diversas áreas, foram modernizadas a fachada e as Praças de Alimentação Olinda e Recife. Os espaços destinados aos lanches e refeições tiveram modificações desde o mobiliário e piso até o revestimento acústico, passando pela iluminação ao paisagismo que se tornou um diferencial.



Segundo a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda o retrofit contemplou toda aérea e coberta da primeira etapa do shopping onde foi feita troca de vidros com proteção térmica que proporciona ainda mais eficiência energética - novo design de forro, revestimentos das colunas com espelhos, toda uma nova infraestrutura elétrica, projeto de iluminação com luminárias mais modernas e luzes de cor mais quente e aconchegante.



O projeto arquitetônico do projeto de revitalização é assinado pelo experiente e premiado arquiteto Paulo Baruki, um criador de tendências no mercado de projetos de uso misto na América Latina.



E ele desenvolveu um projeto que une a beleza natural da paisagem, com a sofisticação do ambiente urbano. Sua capacidade inata para produzir uma mistura tão harmoniosa fez dele um visionário no campo da arquitetura e do design que acrescentou uma nova personalidade ao Tacaruna em termos de ambientação mais moderna e visualmente confortável.



Para o próximo ano, está prevista a continuidade dos mesmos serviços de 2025, contemplando a segunda e a terceira etapas, que somam um investimento de R$ 9 milhões. Ou seja, em três anos do retrofit serão investidos R$ 36 milhões.



Segundo Sandra Arruda, o retrofit reforça o compromisso do mall com a inovação e a sustentabilidade, alinhando-se às tendências de mercado e às expectativas do público. “O objetivo é garantir que o shopping continue sendo um espaço moderno, acolhedor e em sintonia com o estilo de vida dos nossos clientes”, destaca.



Em abril de 2027, o Shopping Tacaruna completará 30 anos de funcionamento. Instalado em uma área de 100 mil m², o mall conta com 304 operações, entre lojas âncoras, megalojas, lojas e quiosques dos mais variados segmentos do comércio, serviços (Detran, cartório, casa lotérica, bancos, clínicas médicas, entre outros), entretenimento e lazer.



No quesito gastronomia, são mais de 36 operações, distribuídas em duas praças de alimentação, quiosques e mais a Área Gourmet, com destaque para os restaurantes Bode do Nô, Outback Steakhouse e Tapa Express.

O UCI Kinoplex Tacaruna oferece dez salas de cinema, sendo uma XPlus, com projeção 3D de última geração, tela gigante com definição 4k e som Dolby Atmos. Também há o Tacaruna Office, espaço gratuito para realização de encontros de trabalho e estudo, com wi-fi de alta qualidade. Por mês circulam mais de 1,1 milhão de pessoas pelos corredores do Tacaruna.

Este ano, o Shopping Tacaruna diversificou o mix de operações com a chegada de novas lojas e quiosques. Como destaque, foram: Bora Bora, Rush Praia, Polishop, Flow Grelhados, Berry’s, Kopenhagen, Blend Café, Correios, Definithy Laser, Rotas Make Up, Avatin, D’Luxos, Casa do Celular, Realme, Tic Tac Relógios, Enfraim Móveis, Piticas, Polo Club, Danilas Semijoia, Michelle Lingerie, Botero, iPlaza, Chaveiro Shopping e Freitas.

