Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação, é o representante Master da 28ª edição do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil

Executivo será o representante do país na etapa global do programa, em Mônaco, anunciado em cerimônia realizada nesta terça-feira em São Paulo.

O fundador e CEO da Arco Educação, Ari de Sá Neto, foi escolhido como o representante Master do Brasil na etapa global do programa EY World Entrepreneur Of The Year™, que acontecerá em maio de 2026, em Mônaco, anunciado pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo nesta terça-feira (28).

A cerimônia de confirmação reuniu importantes nomes do empreendedorismo nacional, reconheceu mais de 20 líderes empresariais que vêm se destacando em seus setores com inovação, impacto e visão estratégica. O empresário pernambucano, Eduardo Ferreira Lima e Sílvio Aragão da Avantia foi escolhido na categoria empreendedora e fundadores à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado.

“A Arco é uma empresa relativamente jovem, que surgiu há 15 anos. Temos a alegria de construir produtos e soluções que hoje atendem a 4 milhões de alunos no Brasil. Nosso crescimento e impacto são muito relevantes. Além disso, há um elemento de inovação muito forte no nosso trabalho, procuramos trazer novas formas de ensinar e de gerir uma escola.O espírito de fazer diferente também é reconhecido e contemplado pelo programa da EY, diz Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação.



Entre os homenageados, esteve Ivens Dias Branco Júnior, CEO da M. Dias Branco, na categoria Family Enterprise; Dra. Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, na categoria Executivo Empreendedor; WilliamLing, presidente do conselho da Évora S.A e do Instituto Ling, na categoria LifetimeAchievement.



Também forma agraciados Marília Frazillio, CEO da FF Solutions, na categoria WinningWomen, para destacar lideranças femininas no mercado. Emerson de Lima, fundador da Sauter Digital, foi o destaque na categoria Emerging, e Luís Magalhães, Newton Ferraro e Matheus Muller, sócios da O2eco Tecnologia Ambiental, foram os destaques da categoria Impactos.



“O reconhecimento tem se tornado, cada vez mais, uma vitrine de transformação, ao destacar negócios promissores, mercados emergentes e líderes que estão à frente do seu tempo. Desde startups em crescimento acelerado até empresas consolidadas, o empreendedorismo brasileiro tem papel fundamental na transformação de setores e no comportamento da sociedade”, afirma Raquel Teixeira, sócia-líder de EY Private LATAM e líder dos programas de relacionamento.



O empreendedor reconhecido na categoria Master será o nome brasileiro na etapa global do EY World Entrepreneur Of The Year™, em maio de 2026, em Mônaco. Criado em 1986, nos Estados Unidos, o Programa EY Empreendedor do Ano se consolidou como uma das principais iniciativas internacionais voltadas ao empreendedorismo. No Brasil, sua missão é homenagear e dar visibilidade a líderes que estão moldando o futuro dos negócios e da sociedade.



“O programa já homenageou 430 empreendedores ao longo de suas 28 edições no Brasil, reforçando nosso compromisso em valorizar quem transforma o país com inovação e propósito. A cada ano, vemos que o Brasil tem líderes capazes de representar o nosso mercado, superando desafios internos com criatividade, resiliência e foco em soluções de alto impacto. É um exemplo do que o empreendedorismo brasileiro tem de melhor”, afirma Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY no Brasil.



Na edição anterior, realizada em novembro de 2024, Cleusa Maria, fundadora da Sodiê Doces, foi a representante brasileira na categoria Master e seguiu para a etapa global do EY World Entrepreneur Of The Year™, em Mônaco.



Na mesma edição, Daniel Randon, presidente da Randoncorp, foi homenageado na categoria Family Enterprise; Miguel Setas, CEO da Motiva (antiga CCR), na categoria Executivo Empreendedor; Dr. Ivan Botelho, conselheiro honorário do Grupo Energisa, na categoria LifetimeAchievement; e Graciele Davince, CEO da Eletrofrigor, na categoria WinningWomen.



Na 28ª edição dos EY World Entrepreneur Of The Year™ foram agraciados na categoria Master (empreendedores e fundadores de empresas consolidadas e líderes em seus respectivos mercados de atuação) além de Ari de Sá Neto (Arco Educação), Thiago de Luca (Frescatto) e Luis Felipe Coutinho (Origem Energia).

Na categoria Emerging (empreendedores e fundadores à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado)os escolhidos foram Eduardo Ferreira Lima e Sílvio Aragão (Avantia), Ralf Sebold (Bold S.A), Otto Guarnieri (Mais Mu), Guilherme Berardo e Dr. Vitor Asseituno (Sami), Emerson de Lima (Sauter), Richard Albanesi (THE LED) e NéropeBulgareli (ZIG).

Já na escolha de Executivo Empreendedor (CEOs que, por meio de seu trabalho, tenham ajudado a impulsionar o crescimento e a transformação de empresas consagradas no mercado)o homenageado foi Jeane Tsutsui (Grupo Fleury).

Na área de Impacto (empreendedores e fundadores de empresas que nasceram com a missão de responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) e apresentem soluções com resultados efetivos) os escolhidos foram Leonardo Simão (Calma da Mente – Saúde mental para Alta Performance), Natália Inês Costa (CENSA), Luís Magalhães, Newton Ferraro e Matheus Muller (O2eco Tecnologia Ambiental) e Camillo Torquato (T&D Sustentável).

O emprasário Ivens Dias Branco Júnior (M. Dias Branco) foi eleito na categora Family Enterprise (empresas familiares que estejam na segunda ou terceira geração, relevantes em seu mercado de atuação, cuja gestão teve um impacto positivo nos negócios e na comunidade) enquanto William Ling (Évora S.A /Instituto Ling) recebeu o premiod e LifetimeAchievement (empreendedores com uma longa trajetória e que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país) .

Finalmente, na categoria WinningWomen (mulheres empreendedoras que passaram pelo programa)as escolhidas foram Vitoria Oliveira (Connectabil), Marília Frazillio (FF Solutions), Mônica Schimenes (MCM Brand Experience), Fernanda Colini, Paula Colini e Renata Pessoa (Obratec Engenharia e Construções) e Flávia Rios (Rede Comunicação).

A EY existe para construir um mundo de negócios melhor, ajudando a criar valor em longo prazo para seus clientes, pessoas e sociedade e gerando confiança nos mercados de capitais. As equipes da EY atuam em todo espectro de serviços em assurance, consulting, tax e StrategyandTransactions, agora EY-Parthenon. Impulsionadas pela visão dos setores da indústria, parceiros de diversos ecossistemas e uma rede multidisciplinar e globalmente conectada, as equipes da EY podem fornecer serviços em mais de 150 países.