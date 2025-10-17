fechar
Congresso Nacional de Executivos de Finanças traz grandes nomes para debate econômico no Recife

O CONEF chega à 35ª edição e será realizado em Pernambuco pela primeira vez, já que o Estado, atualmente, comanda a presidência nacional

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 14:36 | Atualizado em 17/10/2025 às 14:36
IBEF celebra a trajetória de empreendedores no Estado e a administração dos negócios
IBEF celebra a trajetória de empreendedores no Estado e a administração dos negócios - DIVULGAÇÃO

Na sexta-feira, 24 de outubro, o Recife se tornará o epicentro das discussões sobre economia e finanças no Brasil. A capital pernambucana sediará o Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF 2025), reunindo grandes líderes empresariais, economistas, autoridades e executivos de todo o país. O evento é promovido pela seccional de Pernambuco do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PE).

Tradicional no calendário do mercado financeiro, o CONEF é reconhecido por fomentar o debate sobre temas estratégicos que impactam tanto o setor público quanto o privado. Nesta edição, o evento contará com nomes de destaque da economia brasileira, como o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Joaquim Levy e o economista, professor e escritor Eduardo Giannetti, além de autoridades e representantes do setor produtivo.

O CONEF chega à 35ª edição e será realizado em Pernambuco pela primeira vez. A escolha da sede se deu por uma tradição do IBEF em realizar o congresso na cidade de origem do presidente em exercício, atualmente o consultor pernambucano José Emílio Calado, em seu primeiro ano de gestão. O IBEF-PE é presidido pelo advogado e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Antônio Mário Pinto.

"É realmente um encontro para discutir o cenário econômico. Eu trouxe o IBEF para Pernambuco e, agora, estamos muito felizes de pela primeira vez realizar o CONEF no Estado", diz Calado. Em Pernambuco, mais de 100 associados dos mais diversos setores fazem parte do Instituto. 

O evento é voltado a associados do IBEF em todo o Brasil; autoridades políticas; economistas; CFOs e banqueiros; empresários e executivos

Programação

A jornada terá início às 9h, com palestra do prefeito do Recife, João Campos, seguida da palestra magna de Joaquim Levy. Ainda pela manhã, o congresso promove um painel sobre o impacto da transformação digital e da inteligência artificial na saúde, com o presidente da ANSERJUFE, Ubiratan Marques, e o CEO e fundador da MV, Paulo Magnus.

À tarde, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, abre os trabalhos, seguida da palestra magna de Eduardo Giannetti. O evento também terá a participação do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e um painel conduzido pela sócia-líder de Soluções de Engenharia, AI & Data da Deloitte, Caroline Yokomizo , sobre finanças do futuro. O encerramento está previsto para as 18h.

Serviço

Evento: CONEF 2025 – Congresso Nacional de Executivos de Finanças
Data: 24 de outubro de 2025
Horário: Das 9h às 18h
Local: Mirante do Paço, Recife – PE
Realização: IBEF-PE

 
 

