Emergências com motociclistas adiam cirurgias complexas no SUS, mas governo Lula quer permitir habilitação sem aulas práticas em autoescola

Custo de internações por acidentes com motociclistas já custaram R$ 2 bilhões a hospitais até maio explodiram aposentadorias no INSS por incapacitismo

Clique aqui e escute a matéria

No país que viu sua frota de motocicletas cresce 42% na década 2015/2024, ano em que o total de veículos de duas rodas chegou a 35 milhões segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o governo Lula entendeu de liberar geral a emissão de carteiras de habilitação com o argumento de que desse total ao menos 14 milhões de motos estão em nome de pessoas sem habilitação.



Nesta quinta-feira (2), uma consulta pública para modernizar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com o objetivo de “tornar o documento mais acessível e barato para a população” visando aquilo que o Ministério dos Transportes chama um “novo modelo de formação de condutores, que busca reduzir custos e ampliar o acesso à habitação em todo o país”.



Sem aula práticas



Permitir que um candidato a CNH possa se apresentar no Detran de um estado sem comprovar que teve ao menos 20 horas-aulas para as categorias A e B e que, a menos uma, tenha sido feita no período noturno é, de fato, uma forma que fazer com que parte dessas pessoas possa pagar apenas as taxas para obter o documento.



Mas do jeito e no tempo em que está sendo apresentado cheira a mais um desses programas que têm marcado o terceiro governo Lula como o Pé de Meia (que paga R$ 200 para o aluno frequentar regularmente as escola), a isenção de quem usa apenas 80 KWh de energia elétrica e, mais recentemente, a entrega de até seis botijões de gás de cozinha por ano a famílias que estejam inscritas no CadÚnico apostando no reconhecimento da população beneficiada nas próximas eleições.



Auto-Escola-foto-Agencia-Brasilia. - Divulgação

Inadimplentes



O problema é que o dado apresentado pelo governo não resiste a uma simples consulta ao Serasa, onde estão 70 milhões de CPF negativados, o que justifica a baixa propriedade dos veículos. Uma consulta mais objetiva permite ver que as mulheres são as donas de grande parte desses veículos, já que atualmente o Brasil conta com 9.468.705 motociclistas do gênero feminino ao lado de 29.132.591 homens habilitados a conduzir uma motocicleta, num crescimento de 38% em dez anos.



Mas o governo aposta que, mudando a legislação, a maior parte desses 14 milhões que estima digerir sem CNH correrá aos Detrans. Seria uma solução de custo zero (o ministro Renan Filho estima que deixariam de ser pagos R$9 bilhões em aulas práticas por ano) embora o governo não fale em eliminação ou subvenção das outras despesas.



E as taxas do Detran



Como as taxas dos Detrans nos estados, exames médicos e psicológicos necessários, custo da prova teórica e prática e da emissão da CNH em si. Esses custos são responsáveis por mais de 40% do custo total do processo de habilitação.



Lançado como apoio do presidente Lula depois da proposta do ministro lançada em rede social, o processo agora depende de uma consulta pública que o governo aposta será amplamente aceita.

Projeto de CNH sem aulas práticas. - Divulgação

Copiando errado



O argumento do governo é que a proposta se inspira em práticas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Uruguai, onde os modelos de formação são mais flexíveis e centrados na autonomia do cidadão. Sem levar em conta que são países de formação educacional e de trânsito muito acima do Brasil.



Naturalmente, as entidades do setor reagiram fortemente à proposta com o presidente da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto), Ygor Mendonça, acusando o governo de romper com o diálogo que vinha tendo sobre a questão.



Mais de 80 mil



Segundo ele, dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE) e do Detran-PE, o Brasil conta atualmente com 12.470 autoescolas (266 localizadas em Pernambuco), e a proposta pode, em âmbito nacional, provocar a demissão de 79.038 trabalhadores de forma direta e mais de 200 mil de forma indireta.



Segundo ele, a formação de condutores é uma atividade regulamentada que assegura padrões mínimos de qualidade, contribui para a formalização do mercado de trabalho e fortalece a sustentabilidade financeira das empresas do setor.

Acidentes de moto dominam o processo de incapacitismo no trabalho após acidente. - Divulgação

Verba da multas



Além disso , este ano o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou o Programa da CNH Social, que pretende custear a formação teórica e prática de direção veicular para pessoas de baixa renda.



Aparentemente, o interesse do governo é criar um fato político eleitoral de custo zero. Mas há uma enorme suspeita de que tenha sido influenciado pelas plataformas de serviços de delivery e transportes de passageiros que se apressaram em defender a ideia com o discurso de que a desobrigação das aulas abre perspectivas para que plataformas possam oferecer cursos EAD para possíveis instrutores além de gerar novas oportunidades para que essas pessoas habilitadas possam prestar o serviço mais barato.

Carro adesivado

Pode ser. Mas a questão é que sem estar num carro adesivado e preparado para ser auto-escola, o aluno estará praticando por conta e risco do instrutor num carro ou moto sem qualquer item de segurança. O que no caso de moto é mais grave porque a proteção é apenas um capacete.

O projeto assusta as entidades de trânsito e o Congresso porque a Câmara dos Deputados concluiu em maio a votação do Projeto de Lei (PL) 3965/21, originado no Senado, que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito exatamente para pagar a formação de condutores de baixa renda.



Custo da Saúde



Além disso, as entidades de saúde apontam risco de elevação no chamado “Custo Social do Acidente”, que em 2023 já somava R$80 bilhões entre gastos de saúde, previdência e perdas econômicas.

Um custo social que até maio deste ano fez as internações de motociclistas custarem mais de R$2 bilhões, ou 55,2% de tudo o que foi investido em gastos hospitalares de vítimas de trânsito. E onde 20,8% dos acidentados eram trabalhadores de aplicativos.



Sem atenção



Um custo que rigorosamente nenhum governador (Pernambucano no meio) demonstra preocupação com o fato de atualmente metade dos leitos de hospitais de emergência traumatológica estarem permanentemente ocupados com motociclistas vítimas de acidentes de trânsito.

e ex-presidente da Embratur, Jeanine Pires. - Divulgação

Para onde está indo o turismo no Brasil

A ex-presidente do Recife Conventions e ex-presidente da Embratur, Jeanine Pires, avalia que o turismo brasileiro mudou de cara após a pandemia. Segundo ela, os dados mais recentes (outubro de 2025), divulgados pelo IBGE (PNAD Contínua – Turismo 2024), mostram que não houve explosão no número de viagens, mas mudanças no jeito de viajar. E isso, segundo a executiva, diz muito sobre tendências globais e sobre as oportunidades que temos pela frente.

Primeiro que em 2024, o número de viagens ficou estável em relação a 2023 (20,6 milhões de deslocamentos), mas o gasto total cresceu 11,7%, ultrapassando R$ 22,8 bilhões em função do custo da passagem de avião, que já representa 14,7% das viagens e isso puxa toda a cadeia: da hospedagem à logística.O consumidor está disposto a investir mais por tempo bem aproveitado.



Turismo no Brasil

Depois, quase 97% das viagens são dentro do Brasil. E 81% delas acontecem dentro da própria região. Ou seja: o brasileiro está apostando em escapadas curtas, de carro, ônibus ou voos rápidos com viagens de 2 a 3 noites, concentradas em finais de semana, reforçando o chamado “turismo de proximidade”, que une praticidade, menor custo e menor pegada ambiental.



Para ela, isso é uma grande oportunidade de fortalecer rotas regionais e repensar os gastos em promoção e marketing. É verdade. Sol e praia, que já foram mais dominantes, caíram para 44,6% das viagens de lazer, mas a cultura e gastronomia cresceram para 24,4%. Além disso, a natureza e o ecoturismo estão estáveis em 21,7% mas com enorme potencial, já que o Brasil é líder em biodiversidade.

Lei de Parcelamento

Nesta terça-feira (7) a Ademi-PE e o Sinduscon-PE recebem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e a Secretaria de Habitação para um debate sobre os principais impactos da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. O debate foca na pergunta de como a legislação pode contribuir para tornar Recife mais justa, sustentável e inclusiva.

Estarão presentes o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, a secretária Executiva de Licenciamento do Recife, Taciana Sotto Mayor, e a presidente do Instituto Pelópidas Silveira (ICPS), Mariana Asfora.

Moura Dubeux está na CasaCor Pernambuco. - Divulgação

MD na CasaCor

A Moura Dubeux está na CasaCor Pernambuco como vitrine para apresentar, pela primeira vez, ambientações inspiradas no Cais Avenida, empreendimento que integra o projeto de revitalização do Recife Antigo. Os visitantes poderão conhecer de perto a proposta da incorporadora em dois ambientes, uma sala e um quarto. A empresa reforça sua estratégia de marketing de aproximação e relacionamento direto com o consumidor.

Telemedicina. Estudo mostra que 87% dos pacientes adotaram a prática nas primeiras consultas virtuais. - Divulgação

Telemedicina

O relatório Distrito Health Techs Report mostra como a telemedicina continua a expandir no Brasil. Ele mostra que 87% dos pacientes adotaram a prática nas primeiras consultas virtuais e 93% a utilizam para gerenciar prescrições médicas.

Segundo a plataforma Doctoralia, os agendamentos de consultas via telemedicina aumentaram 53% de 2023 para 2024, indo de 2 milhões para 3,1 milhões.A digitalização da saúde no Brasil chegou a 85% dos agendamentos de consultas médicas feitos por dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Outros 15% são feitos via computador, segundo a segunda pesquisa "Perfil Paciente Digital 2025".



Centro de Telemática



O Exército Brasileiro inaugurou um novo data center de alta performance e certificado internacionalmente. O projeto foi executado em parceria pelas empresas Envolve e Planeje Tecnologia e modernizou completamente a infraestrutura tecnológica do 3º Centro de Telemática de Área (3º CTA), em São Paulo, tornando-o referência nacional em segurança e eficiência operacional.



Diante da necessidade urgente de atualização tecnológica, o Exército publicou um edital público para realização da concorrência – que ficou sob a responsabilidade da Planeje Tecnologia e da Envolve. ]



O 3º CTA é uma unidade estratégica, responsável por gerenciar informações críticas relacionadas à defesa nacional, abrangendo aspectos logísticos e estratégicos. E o projeto total envolveu desde a concepção e aprovação técnica internacional, com a certificação Tier III, pelo Uptime Institute dos Estados Unidos, até a implementação dos sistemas essenciais ao funcionamento de um moderno data center.

O Exército Brasileiro tem novo data center modular certificado internacionalmente. - Divulgação

FBA Logística



A Amazon Brasil integrou mais um centro de distribuição, desta vez em Cabo de Santo Agostinho (PE). A operação permite que empreendedores locais armazenem seus produtos diretamente na unidade, beneficiando-se da completa infraestrutura logística da Amazon.

Desde 2010, a estratégia logística da Amazon em Pernambuco recebeu investimentos superiores a R$2,1 bilhões.O programa FBA - Logística da Amazon tem previsão de ser estendido aos Centros de Distribuição localizados no Distrito Federal e no Rio de Janeiro até o final de 2025.



Outubro Rosa

Dentro da campanha Outubro Rosa, o Shopping Boa Vista recebe o Mamógrafo Móvel da Secretaria de Saúde do Recife no dia 1º de novembro. Será disponibilizado um total de 80 vagas para a realização de exames de mamografia, sendo 40 pela manhã e 40 à tarde. Para ter acesso aos exames, é necessário ser mulher ou homem trans entre 50 e 74 anos; estar com um documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS; e comprovar que mora no Recife.

