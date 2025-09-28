Presidente da Caixa adverte que Congresso precisa parar com projetos liberando o saque do FGTS ou fundo estará inviabilizado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carlos Vieira diz em encontro da construção civil que fundo precisa rever seu modelo de financiamento ou fundo estará condenado a insolvência

Às vezes, em alguns momentos, alguém precisa dizer uma coisa tão óbvia que só se torna importante pelo que de alerta embute na mensagem. Isso aconteceu nesta quinta-feira no Rio Construção Summit quando o presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse que o modelo de financiamento imobiliário baseado essencialmente no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) precisa ser revisto.



Porque o fundo tende a enfrentar uma grande crise, uma vez que a concorrência com outros fatores que absorvem esses recursos tende a comprometer sua sustentabilidade.



Conhece o assunto



Carlos Vieira é servidor de carreira da Caixa, com vasta experiência em crédito imobiliário e gestão estratégica, além de ter sido presidente do fundo de pensão dos funcionários (Funcef); portanto, tem credibilidade para dizer o que disse. E, sejamos justos, não é de hoje que ele vem advertindo que o Congresso Nacional precisa parar de a cada legislatura inventar uma maneira de o trabalhador sacar o seu saldo depositado pelo seu empregador.



Mas parece que apesar dos números mostrarem como os bancos privados olham para o patrimônio do fundo e veem nele uma base de recebíveis garantidores de novos modelos de operação financeira com taxas de juros altas, tem sempre um deputado ou senador desinformado com uma ideia genial para liberar algum dinheiro.



Saque Aniversário - Divulgação

Saque bebê



Na atual legislatura existe ao menos uma dezena de projetos nessa direção. O mais novo é do deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) que liberaria o saque do FGTS após o nascimento de filhos ou a adoção. O custo estimado pela Caixa é de R$63 bilhões por ano.



No ano passado, o Senado recebeu um projeto da senadora Jussara Lima (PSD-PI). O projeto altera a Lei 8.036, de 1990, para determinar que a mulher em situação de vulnerabilidade em razão de violência doméstica, física ou psicológica, possa movimentar livremente sua conta no fundo de garantia. Custo estimado de R$72 bilhões.



Saque do depósito



Este ano, o projeto de Lei 335/25 de autoria do deputado Pastor Eurico (PL-PE) permite que os trabalhadores optem por receber mensalmente os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) junto com o salário, em vez de serem acumulados na conta vinculada.



São ideias estapafúrdias que não guardam as mínimas avaliações sobre como funciona o mecanismo do FGTS, além de revelar uma total desconexão com a realidade, uma vez que, em sendo adotadas, o FGTS simplesmente deixaria de existir, dada a sua rápida insolvência.

Rediscutir o fundo



O que só torna mais séria a advertência do presidente da Caixa quando diz que “Acho que a gente precisa rediscutir isso, essa estrutura de funding na forma que existe, como o FGTS. Vamos ter uma crise muito grande no FGTS.”



E mesmo falando para uma plateia que entende perfeitamente a legislação que regula o FGTS, Carlos Vieira fez questão de dizer que na origem, o FGTS tinha dois propósitos básicos: primeiro, atender o trabalhador brasileiro quando saísse do emprego e se aposentasse. E, em paralelo, enquanto isso não acontecesse, o recurso do FGTS estaria disponível para uso em crédito imobiliário.



Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, alerta para o risco do FGTS. - Divulgação

Forte concorrência



E completou: “O alerta que venho fazendo é no sentido de que existem hoje elementos concorrenciais ao princípio básico que foi destinado ao FGTS, que foi criado no dia 13 de dezembro de 1966. A mudança e a agregação de outros eventos que competem com o princípio básico.”



O alerta faz todo sentido. No governo Jair Bolsonaro, o maior ataque aos recursos do FGTS foi perpetrado pelo ministro da Economia Paulo, que em 2020 criou o Saque Aniversário.



Saque aniversário



Para se ter uma ideia do estrago que faz no patrimônio do fundo, basta dizer que em 2024, (29,05%) no uso do FGTS como “não agente de desenvolvimento social”, ele chegou a R$47,44 bilhões. E que atualmente ele só é menor que o saque por rescisão do Contrato de Trabalho (R$67.387,66) que corresponde a 41,26%.



E foi quase o dobro do que o FGTS liberou para o financiamento de 1.762.401 moradias no exercício e que exigiu R$25,2 bilhões correspondentes a 15,44% das aplicações totais no exercício.



Virou recebível



Isso acontece porque os bancos transformaram o Saque Aniversário num recebível que permite que ele seja garantido de até 10 anos. É um negócio na China... para os bancos. O tomador troca a remuneração de 3% ao ano por essa dívida descontada do seu próprio dinheiro. Pagando uma taxa de juros de pelo menos 1,29% ao mês, podendo chegar a R$2,05% para receber uma fração do dinheiro que a empresa já depositou na sua conta vinculada.



Essas questões têm relação direta com o setor da construção civil que tem dificuldades de ser ouvido. No Rio Summit, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, reforçou que a construção é um motor econômico, com R$680 bilhões em investimentos em 2025 e mais de 3 milhões de empregos formais.



FGTS tem procura baixa de prefeituras para financiar infrastrutura de saneamento. - Joédson Alves Agência Brasil.jpg

Sem infraestrutura



Enquanto o diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura (Sinicon), Humberto Rangel, alertou para o baixo nível do estoque de infraestrutura no Brasil e destacou a necessidade de investimentos consistentes para um crescimento sustentado do setor.



Humberto Rangel faz uma constatação perturbadora relacionada à infraestrutura. O próprio FGTS vem tendo uma performance muito baixa no financiamento desse segmento. Em 2024, o FGTS financiou apenas R$4,1 bilhões em obras de infraestrutura urbana e saneamento.



Não gastar nada



Isso tem a ver com o interesse de estados e municípios em acessar essa linha de crédito mesmo que eles possam ser parte das condições gerais de habitabilidade dos conjuntos residenciais que eles conseguem capturar junto ao Governo Federal.



Dito de outra forma: os prefeitos querem os habitacionais da Faixa 1, mas não tomam R$1 para melhorar a infraestrutura necessária a eles. Um comportamento que revela a total falta de compromisso com suas cidades.



Ibama libera teste segurança pelo Petrobras na Margem Equatorial - Divulgação

Licença para poço



Na batalha pela licença para perfurar um poço exploratório na Margem Equatorial, a Petrobras recebeu parecer com a aprovação da Avaliação Pré-Operacional, como é chamado esse teste de segurança para explorar a Foz do Amazonas.



Na decisão, o Ibama solicita que sejam feitas modificações no plano de proteção aos animais, garantindo "adequação e alinhamento aos requisitos da região”. A simulação de resposta de emergência é a última etapa do processo de licenciamento ambiental do bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.



Agro FTI promove Dia de Campo em Gravatá em outubro de 2025. - Divulgação

Dia de Campo FTI



Neste sábado (4), a partir das 8h, na Fazenda Três Corações em Gravatá, tem o 3º Dia de Campo da Agro FTI, do empresário Marcelo Tavares de Melo onde serão apresentados os lotes e fêmeas dos leilões Agro FTI 2025 das raças Sindi e Nelore e a apresentação do consultor de Gado de Corte Igor Bianco que falará sobre Cria 4.0 A Genética e sua contribuição em sistemas de cria mais produtivos. A Fazenda Três Corações fica no Sítio Bonsucesso,150 em Gravatá.



Cores no Centro



Uma iniciativa do Projeto “Cores no Centro”, coordenado pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro), com apoio da Emlurb e do Gabinete de Inovação Urbana vai destacar a Rua do Bom Jesus , a mais famosa do Recife, considerada a 3ª mais bonita do mundo pela revista americana Architectural Digest.



A rua passará por revitalização e pintura das fachadas de 16 imóveis a partir do dia 1º de outubro. Para isso, 20 pessoas da Comunidade do Pilar foram capacitadas pela Tintas Coral e agora, na Rua do Bom Jesus, vamos entrar com uma ação de parceria entre a empresa e a Prefeitura do Recife.



A iniciativa é importante, mas se ficar apenas na Rua do Bom Jesus não muda a percepção do turista em relação ao bairro que precisa de mais cuidados. Até porque em prédios como o Cais do Sertão está faltando mais cuidado com a fachada. No caso da Rua do Bom Jesus, duas empresas já se anteciparam: a Eólica Energia e o Extreme Group, que têm sede ali.



Arrecadação do IOF



A arrecadação do IOF atingiu em agosto de 2025 o maior patamar da série histórica. O volume recolhido, de acordo com a Receita Federal, com 42,5% de crescimento sobre o mesmo mês de 2024. O salto, porém, não está relacionado a um aquecimento do mercado de crédito, mas sim ao aumento das alíquotas e à ampliação da base de incidência promovida pelo Decreto nº 12.499/2025.



É o efeito prático da aplicação da alíquota adicional de 0,38% sobre operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas; a incidência de 0,38% sobre a aquisição primária de cotas de FIDCs, inclusive por instituições financeiras; além da elevação das alíquotas em operações de câmbio, que passaram a alcançar até 3,5%.



Sicredi premiada



A cooperativa financeira Sicredi conquistou a sétima colocação entre os 100 maiores bancos do Brasil, segundo o ranking Finanças da 25ª edição do anuário Valor 1000. Realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Serasa Experian, o levantamento oferece um panorama aprofundado do setor financeiro. A Sicredi foi destaque em outras sete categorias, incluindo operações de crédito, depósitos totais e patrimônio líquido.



A Starbucks está fechando centenas de lojas nos Estados Unidos e no Canadá e demitindo 900 funcionários. - Divulgação

Starbucks



Não foi devido às sanções de Trump ao Brasil, mas a rede de cafeterias Starbucks afirmou que espera gastar US$ 1 bilhão na reestruturação, incluindo US$ 150 milhões em benefícios de desligamento de funcionários e US$ 850 milhões relacionados ao fechamento de lojas físicas e ao custo da rescisão dos contratos de locação. A Starbucks está fechando centenas de lojas nos Estados Unidos e no Canadá e demitindo 900 funcionários fora do varejo imediatamente.



Reive Barros

A Comissão de Direito da Energia da Seccional Pernambuco da OAB-PE promove evento nesta terça-feira (30) às 18h30, no Foyer da OAB/PE com palestra às 19h30, no auditório situado na Rua do Imperador Pedro II, nº 346 – Santo Antônio do professor Reive Barros, falando sobre “Transição Energética Justa: Caminho para Sustentabilidade e Competitividade em Pernambuco”.

Jump Around Chega ao Shopping Guararapes - Gabriel Henrique

Castelo inflável



O Shopping Guararapes recebe pela primeira vez o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, instalado na área externa do centro de compras. A atração segue até 9 de novembro, funcionando de quinta a domingo, das 15h às 21h.

Com 2.500 m² de área, o espaço reúne escorregadores gigantes, pistas de obstáculos, estruturas para escalada e ambientes lúdicos que encantam desde crianças a partir de 2 anos até adultos de todas as idades. Os ingressos custam R$40 (30 minutos, todos pagam meia) e pessoas com deficiência têm valor promocional de R$20, com direito a um acompanhante gratuito.