Minha Casa, Minha Vida: Carrilho Construtora oferece oportunidades para o consumidor

Novo Minha Casa Minha Vida abre oportunidade para a classe média: conheça os diferenciais da Construtora Carrilho em seus empreendimentos

Responsável por realizar o sonho da casa própria de milhões de brasileiros, o Minha Casa Minha Vida vem passando por mudanças significativas, como a ampliação das faixas de renda e dos valores limites para os imóveis. Hoje, o programa conta com 4 faixas distintas, distribuídas da seguinte forma:

Faixa 1 : famílias com renda de até R$ 2.850,00 - Imóveis de até R$ 255 Mil



: famílias com renda de até R$ 2.850,00 - Imóveis de até R$ 255 Mil Faixa 2 : famílias com renda entra R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00 - Imóveis de até R$ 255 Mil



: famílias com renda entra R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00 - Imóveis de até R$ 255 Mil Faixa 3 : famílias com renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600,00 - Imóveis de até R$ 350 Mil



: famílias com renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600,00 - Imóveis de até R$ 350 Mil Faixa 4: famílias com renda entre R$ 8.600,01 e R$ 12.000,00 - Imóveis de até R$ 500 Mil

Nas faixas 1 e 2 além de taxas de juros subsidiadas o comprador conta com o subsídio (desconto) do Governo Federal. Já nas faixas 3 e 4, o subsídio atua nas taxas de juros do financiamento. Em todas as faixas é possível financiar em até 420 meses e até 80% do valor do imóvel.

"Mais do que taxa de juros a grande mudança que é possível notar entre as faixas é o comportamento do consumidor e o padrão de imóvel exigido por ele", analisa Roberto Rios, Diretor Comercial da Carrilho Construtora.

Nas faixas 1 e 2 do Programa encontramos imóveis localizados em municípios mais distantes da Capital, que ofertam plantas mais compactas com até 40m², 2 quartos e infraestrutura básica de lazer. "Os imóveis ofertados nas faixas 1 e 2 estão normalmente em locais como Abreu e Lima, Igarassu, São Lourenço, Camaragibe, Dois Carneiros e ofertam torres com até 4 andares, sem elevador e lazer bem reduzido, mas que atendem à necessidade de sair do aluguel", complementa Rios.

Enquanto isso, as faixas 3 e 4 do programa vêm flertando cada vez mais com a classe média e fazendo surgir um novo nicho de mercado. Pensando nisso, a Carrilho Construtora traçou uma estratégia para atender esse público e o sonho do imóvel próprio.

Surge assim a linha Urban da Carrilho, que se destaca por oferecer espaços que vão além do convencional. Ambientes como a sala multimídia, pensada para gravação de videocasts e produção de conteúdos digitais, e o espaço beauty, dedicado a cuidados pessoais, foram incorporados para garantir praticidade no dia a dia e mais tempo livre para aproveitar com família e amigos.

Exemplo do espaço multimídia, oferecido nos empreendimentos da Carrilho Construtora - Divulgação

"Identificamos o potencial deste mercado e desenvolvemos uma linha específica pra atender a este público que tem núcleo familiar formado por até 4 componentes, idade entre 25 e 45 anos e que exige Recife ou localizações estratégicas em outros grandes centros como Paulista e Olinda para seu endereço", justifica. "Junto a estas exigências vêm a busca por plantas versáteis com varanda, 2 quartos e suíte, além de itens de lazer, praticidade e segurança como piscina, academia, espaço festas, local para mercado autônomo, controle de acesso via reconhecimento facial, espaço para pet, etc".

Espaço Beauty é um dos diferenciais dos empreendimentos Carrilho - Divulgação

Minha Casa Minha Vida: oportunidades da Carrilho no Feirão Sem Igual

Pátio Solare, na Zona Sul do Recife - DIVULGAÇÃO

Com mais de 55 anos no mercado imobiliário, a Carrilho em sua linha Urban oferece imóveis que atendem às faixas 3 e 4 do Minha Casa, Minha Vida distribuídos em localizações estratégicas do Recife e Região Metropolitana, como em Olinda, ao lado da UNIAESO, no centro de Paulista no Bairro Planejado Vila Aurora, na Caxangá a 600m da UPA e na Imbiribeira, bairro vizinho à Boa Viagem, a 400m do Shopping Recife.

Vale destacar que toda a linha Urban da Carrilho está participando do Feirão Sem Igual Carrilho que acontece entre os dias 24 de setembro e 31 de outubro, oferecendo além das vantagens do Programa Minha Casa Minha Vida, condições promocionais para a aquisição do imóvel.

"É possível escolher um Carrilho Urban para chamar de seu e pagar sem entrada, sem despesas com documentação como o ITBI e o registro, que ficam por conta da empresa e ainda fazer isto sem burocracia e sem perder tempo já que, através do site, o comprador pode escolher o imóvel que mais se identifica, se cadastrar e receber todas as informações pelo WhatsApp e conversar com um time de especialistas que realiza todas as simulações e tira todas as dúvidas", explica Roberto Rios.

O comprador, por sua vez, pode visitar um dos pontos de vendas disponíveis, visitar o apartamento decorado e ter o seu crédito aprovado junto ao banco em até 1 hora.

Os pontos de vendas estão situados em Olinda, na Av Transamazônica, no Pátio Aurora Open Mall, dentro do bairro planejado Vila Aurora no centro de Paulista ou em Boa Viagem, no 7º andar do Empresarial Center 2, na sede da empresa.



Os empreendimentos ofertados no feirão possuem unidades promocionais custando entre R$ 235 mil e R$ 399 mil, que não necessitam de entrada e são sem despesas com documentação.



Conheça os empreendimentos

Aurora dos Pássaros, em Paulista - DIVULGAÇÃO

Pátio Solare: Minha Casa, Minha Vida no melhor da Zona Sul

Localizado a apenas 400 metros do Shopping Recife e próximo à praia de Boa Viagem, o Pátio Solare une conveniência, lazer e segurança em um só lugar. Com duas torres em um terreno de 4.600 m², o empreendimento oferece mais de 2.600 m² de áreas verdes e de lazer, além de apartamentos com dois quartos (sendo uma suíte), varanda gourmet e sala integrada para maior funcionalidade. Atende a famílias com renda a partir de R$ 6.500.

Pátio Nattú: conforto e lazer na Caxangá

O Pátio Nattú atende a famílias com renda a partir de R$ 5.500. O imóvel está estrategicamente localizado a apenas 600 metros da UPA Caxangá, cercado de serviços essenciais, escolas e opções de lazer. Os apartamentos contam com dois quartos (uma suíte), varanda em vidro, cozinha integrada e, em algumas unidades, terraço descoberto com jardins privativos.

A área de lazer ocupa cerca de 6.600 m², com piscina, quadra de areia, salão de festas, playground e academia, todos entregues equipados e decorados.

Torres de Olinda: lazer, segurança e praticidade

Com entrega prevista para abril de 2026, o Torres de Olinda combina moradia e conveniência em um complexo integrado ao centro educacional UNIAESO. Os apartamentos possuem dois quartos (uma suíte), varanda, cozinha e sala para dois ambientes, oferecendo conforto e funcionalidade para famílias que possuem renda a partir de R$ 5.500.

Entre os diferenciais estão piscina com prainha, minicampo, espaço pet e salão de festas. Além disso, os moradores poderão contar com guarita com controle de acesso, câmeras de segurança, preparo para wi-fi nas áreas comuns e depósito para encomendas. Além disso, o empreendimento possui um centro comercial com 5 lojas integradas, proporcionando ainda mais praticidade no dia a dia.

Aurora dos Pássaros: qualidade de vida em bairro planejado

Em Paulista, o Aurora dos Pássaros integra o bairro planejado Vila Aurora, combinando localização estratégica com infraestrutura completa. Os apartamentos contam com dois quartos (uma suíte), varanda em vidro, cozinha integrada, tomadas USB e, no térreo, opções com jardim privativo.

O condomínio, que atende famílias com renda a partir de R$ 5.000, oferece mais de 8.000 m² de lazer, incluindo piscina semiolímpica, espaço gourmet, academia, playground, pet place e até sala multimídia para criação de conteúdos.