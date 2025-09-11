Inflação em queda não baixa Selic baixar, mas redução no preço dos alimentos é tudo que Lula precisa para manter sua briga com Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com preços da comida fora das cobranças dos consumidores, o presidente pode confrontar ataques dos EUA e fortalecer o discurso da defesa da soberania.

Clique aqui e escute a matéria

Ficou pronto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto com queda de -0,11% (0,37 ponto porcentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,26% de julho) , deixando o índice no ano com alta de apenas 3,15%.



É o melhor presente que o Governo Lula poderia receber quando briga com Donald Trump por força das sanções aos produtos brasileiros exportáveis para os Estados Unidos e porque ele embute uma queda ainda maior nos preços dos alimentos e bebidas de 2,94% de janeiro a agosto.



Taxa de conforto



Para ser uma ideia do conforto que isso dá ao presidente basta dizer que em 2021 Jair Bolsonaro nesse mesmo período carregava uma inflação de 10,06% e no ano seguinte quando iniciava a campanha de reeleição a inflação ] de 5,79% carregava uma disparada nos preços dos alimentos de 29% no segmento de baixa renda e 14,95 no de alta renda.



Lula conseguiu 4,63% em 2023, 4,83% em 2024 e este ano ela está em 3,15% de modo que no debate político a inflação baixa na comida pode dar a ele espaço para se enrolar na bandeira nacional e brigar com o presidente americano. Viva a soberania grita o presidente onde chega para inaugurar a obra.



Lula da Silva; Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. - Ricardo Stuckert / PR

Dois terço do ano



O IPCA de agosto, portanto, o de dois terços do ano não garante a Lula um cenário para que o Copom na próxima reunião opte por uma redução de 15% ao ano que temos na taxa Selic. Mas a trajetória dos alimentos ajuda muito.



No quadro geral, o resultado do IBGE diz que em agosto, cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados vieram com variação negativa. Na verdade, apenas dois subiram no período, com 0,75% de Educação e 0,40% de Despesas Pessoais. No grupo habitação, por exemplo, a conta de energia elétrica residencial recuou 4,21% no mês, em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês. É uma redução pontual e atípica, mas ajuda.



Arroz barato



Entretanto, o grande motivo de comemoração está nas despesas de alimentação. E tem coisas bem interessantes como as quedas do tomate (-13,39%), da batata-inglesa (-8,59%), da cebola (-8,69%), do café moído (-2,17%) e do (-2,61%).



O caso do arroz é bem inusitado. A safra excepcional baixou tanto o preço em 2025 que o setor rizicultor do Rio Grande Sul (que colhe 80% de nossa produção) já avisou que reduzirá a área plantada. Ironia do mercado de 10 milhões de toneladas que teve problemas com as enchentes de 2024, mas que garantiu fornecimento ao Brasil sem que fosse necessária a importação. Agora está sobrando arroz.



Baixando preços



No grupo de alimentos, a redução vem se mantendo há quatro meses. Esse grupo afere os preços de 15 itens de alimentos. Em agosto, 12 dos 16 produtos tiveram baixa. Subiram os preços dos açúcares e derivados (0,42%), das carnes e peixes industrializados (0,53%), dos panificados (0,42%) e dos enlatados em conserva (0,53%).



O IPCA de agosto também veio carregado de notícias boas no grupo de Transportes com quedas nas passagens aéreas (-2,44%) e combustíveis (-0,89%) gás veicular (-1,27%), na gasolina (-0,94%) e no etanol (-0,82%). No posto só teve aumento de óleo diesel de 0,16%.



IPCA dos Alimentos. - Divulgação

Inflação geral



Esse quadro na inflação geral e especialmente nos alimentos cria um colchão de proteção para o governo da vez. Na verdade, quando se observa o noticiário, a conversa é sobre a queda dos preços de proteína animal, frutas, legumes e tubérculos que irão a maior parte da queixa da inflação.

Isso não é suficiente para o Banco Central baixar o percentual da taxa básica de juros. Mas ajuda a criar as condições mínimas. Até porque a principal preocupação do Copom é a queda na inflação.



Subindo sempre



O Copom ainda não identifica razões sustentáveis para promover a primeira redução das taxas de juros depois da espiral iniciada na reunião de 16 de junho de 2021 (4,25%) que culminou em 18 de junho de 2025 quando cravou 15%.



Na verdade, a ata como comitê no máximo diz (como disse) que atividade econômica doméstica tem indicado certa moderação no crescimento e, ao mesmo tempo, apresentado dados mistos entre os setores e indicadores.



Sem expectativas



E que as expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes, mantiveram-se acima da meta de inflação em todos os horizontes, mantendo o cenário de inflação adverso.



Ou seja, a queda ainda não sustenta uma eventual redução já que a decisão do Copom leva em conta muitas outras variáveis, inclusive o “ambiente externo está mais adverso e incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comerciais e fiscais e de seus respectivos efeitos”.



Não há mesmo nenhuma indicação de que esse ambiente adverso melhore. Mas para um Lula cada vez mais envolvido numa campanha de reeleição, apenas o fato de a inflação do ano estar em 3,15% (em 12 meses a taxa é de 5,13%) com baixa nos alimentos é suficiente para manter o embate com o presidente americano.



Elevada incerteza



Lula sabe que, como dia o Copom, o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária, não lhe permite sonhar com a comemoração da redução da atual taxa de 15% ao ano.



Mas também sabe que uma inflação dos alimentos de 2,94%, no acumulado do ano já lhe garante uma base mínima para manter o embate com Trump. Ele vai aproveitar ao máximo essa percepção do consumidor tentando se apropriar dela. Afinal, esse é um território que ele trafega com desenvoltura.

Secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson de Paula - Júnior Souza JC Imagem



Soluções Digitais e Gestão Fiscal Inteligente



A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) participa nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11) do evento internacional “Diálogo Regional de Políticas Públicas: Soluções Digitais para uma Gestão Fiscal Inteligente”, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O encontro reunirá autoridades fiscais de diversos países da América Latina e do Caribe para compartilhar experiências desenvolvidas.



O Secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, e o Coordenador do Tesouro Estadual, Flávio Mota, representam Pernambuco e apresentarão a solução “Ferramentas para melhoria do gasto público”, no Painel Gestão eficiente dos recursos públicos, um espaço dedicado a discutir práticas inovadoras para o uso responsável e estratégico dos recursos governamentais. Durante o evento, também será realizado o lançamento oficial do PROFISCO III, programa que dará continuidade ao apoio a projetos de modernização da administração fiscal nos estados brasileiros.



Luiz Fernando Superintendente da Finacap. - Divulgação

Crescimento Finacap



A Finacap, primeira gestora independente do Nordeste, atingiu R$2 bilhões sob gestão ao consolidar duas frentes: asset management e gestão de patrimônio. No primeiro semestre de 2025, a vertical de wealth management cresceu 50%, puxada por famílias de alta renda em busca de estruturas semelhantes a family offices.



Com 21 anos no mercado, o fundo de ações da Finacap acumula valorização de 1.488,41% desde a sua criação, contra 567,12% do Ibovespa. A gestora pernambucana, que mantém filosofia fundamentalista de longo prazo, reforça a leitura de que a bolsa brasileira segue descontada, especialmente em dólar, com potencial de valorização expressiva nos próximos anos.



A Finacap também lançou o primeiro fundo de previdência de um gestor fora do eixo Rio–SP, em parceria com seguradoras como a Icatu, que já ultrapassa R$65 milhões sob gestão e tem expectativa de alcançar R$200 milhões nos próximos anos.

Além do crescimento dos fundos, a Região Nordeste tem registrado alta em emissões locais de CRIs, debêntures e até aberturas de capital nos últimos anos. Para Brito, esse movimento aproxima os investidores de empresas da região e amplia a familiaridade com o mercado de capitais, replicando no Brasil a descentralização vista em países como os Estados Unidos.

Inovação na Educação

De 1 a 3 de outubro, o Recife sedia o 21º Congresso Internacional de Inovação na Educação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE no Recife Expo Center que propõe uma imersão no presente e futuro do ensino. Festival Ilustra Plaza movimenta o Plaza Shopping. - Divulgação Serão mais de 15 palestras, oficinas, painéis e experiências interativas. O congresso também contará com o Espaço do Conhecimento, reunindo produções acadêmicas de todo o país.



Ilustra Plaza



Começa hoje (11) até o próximo domingo (14) no Plaza Shopping. O festival Ilustra Plaza para fãs da cultura geek e K-pop pode curtir programação diversificada. No Jardim do piso L2 do mal, teremos apresentações de cosplays, atrações musicais e corredor de artistas, que são alguns dos atrativos.



SeuPrecatório360



Nesta segunda-feira (16) tem o lançamento da Plataforma SeuPrecatório360, ferramenta inovadora e pioneira no Brasil que permitirá de forma simples consultar e acompanhar seu precatório, gratuitamente, com todas as informações relacionadas ao seu processo - incluindo prazos, juros, correções, valor real e deduções, além de receber atualizações mensais.

Trata-se de uma base pioneira no Brasil, criada e lançada por Ativos e que será apresentada em primeira mão para os jornalistas. Na sede da Ativos Precatórios - Rua Padre Carapuceiro, 910/1301 - Torre Gil Acácio Borsoi - Boa Viagem.



Alexandre Andrade Lima, presiden da AFCP, estive com o presidente da Câmara, Hugo Motta, o deputado Coronel Meira (PL-PE) e o senador Efraim Filho (União/PB) - Divulgação

Feplana com Hugo Mota



Dirigentes nordestinos da Federação dos Plantadores de Cana do país (Feplana) estiveram com o presidente da Câmara, Hugo Motta, o deputado Coronel Meira (PL-PE) e o senador Efraim Filho (União/PB) em defesa do setor da cana na Medida Provisória (MP 1903/25) atingida pela tarifação dos EUA aos produtores do Brasil.



Expansão



Com investimento médio de R$250 mil por unidade, a Sorvetes Frosty acelera seu plano de expansão em Pernambuco, onde já soma 33 lojas. A abertura da terceira unidade em Caruaru, na última quinta-feira (4), reforça a interiorização dos negócios e a geração de empregos no Agreste.

Descarga de carga em avião da Azul no Aeroporto dos Guararapes - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Mais pontual



A Azul foi reconhecida pela Cirium, uma empresa de referência internacional em dados e análises sobre o setor da aviação, como a companhia aérea mais pontual do mundo no mês de agosto. Segundo o levantamento, 92,1% dos mais de 800 voos diários da empresa pousaram dentro do horário planejado .



Tarifa Social



A Neoenergia Pernambuco informou que o estado ultrapassou a marca de 1,2 milhão de famílias inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica. Segundo a empresa, ainda existem mais de um milhão de pessoas que possuem o NIS ou o BPC atualizados e não procuraram a distribuidora para realizar o cadastramento.

