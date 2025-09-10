Oferta de cartão de crédito e de renegociação faz consumidor esquecer nome na lista de inadimplentes e não pagar parcelas de acordo
Empresas carregam 18 milhões de nomes de consumidores negativados com dívidas de até R$ 100 que nunca foram quitadas e distorcem a base de dados.
Clique aqui e escute a matéria
Numa ação que reuniu várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da sua história, a plataforma Serasa promoveu nesta terça-feira (9) mais um de seus feirões Limpa Nome, reunindo dívidas de mais de 1.600 empresas que poderiam ser negociadas nas mais de 6 mil agências dos Correios.
Foi mais um desses eventos onde instituições participantes como grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros tentam atrair o cliente para que ele faça algum tipo de acordo de modo a poder voltar a comprar a crédito.
Voltar a inadimplir
Até funciona. Dados das empresas revelam que um pequeno número de pessoas vai procurar fazer um acordo com o devedor. Mas a verdade é que o mais recente levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil - com dados de junho de 2025 - revela que do total de consumidores incluídos nos cadastros de inadimplentes, 83,81% já eram devedores reincidentes. Ou seja, já haviam aparecido nas listas de inadimplentes nos últimos 12 meses.
Negociar e não pagar as parcelas tem se tornado um padrão nesse tipo de negociação. Especialmente nas operações de maior prazo. Segundo o estudo, uma parcela significativa de 21,51% até conseguiu sair do cadastro nos últimos 12 meses, mas retornou à condição de negativado.
Sem a parcela
Fazer um acordo e não cumprir tem a ver com ter o dinheiro da parcela e o interesse do consumidor em poder voltar a ter crédito. Ou, por exemplo, precisar fazer um empréstimo num banco ou financeira. Mas também tem a ver com uma mudança de comportamento do consumidor em relação ao crédito. O que nem sempre depende da condição de estar com o nome limpo num birô de crédito, por exemplo.
Um dos produtos que mais contribuem com a inclusão de nomes nas listas de devedores do Serasa ou do SPC Brasil é o cartão de crédito que pôs 27,3% de todos os devedores nos cadastros de inadimplentes. E esse número não baixa do percentual há mais de uma década. Por que centenas de operadoras de cartões ligadas a redes de varejo continuam oferecendo cartões a possíveis clientes no chamado cartão private label (ou marca própria) sem muito controle.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inundação de cartão
Isso vai de grandes redes de varejo a pequenas empresas de bairro que entregam a gerência desses cartões a operadoras. Elas cobram altíssimas taxas de juros no refinanciamento das compras até que o cliente simplesmente abandone a dívida.
Outro segmento que põe milhares de clientes nas listas é o chamado Utilities, que abriga empresas de gás, energia, água e saneamento, comunicação e provedores de internet que são responsáveis por 20,6% dos devedores. Esse segmento é o que tem os devedores há mais tempo registrados e os que menos têm interesse em fazer os pagamentos, especialmente de telefonia.
Toda semana
O Brasil passou a ter um Feirão Limpa Nome quase toda semana com ofertas que chegam a 99% de multas. Mas o número de devedores listados não baixou de 78 milhões para 7,8 milhões com dívidas de até R$50 e mais 9,0 milhões com dívidas de até R$100.
Do ponto de vista do crédito, não faz qualquer sentido uma pessoa não poder fechar uma operação por estar devendo até R$50. Mas no Brasil milhões de pessoas têm essa dívida e não pagam mesmo com ofertas.
Poucas parcelas
Segundo o SPC Brasil, um dado particularmente preocupante é o tempo médio para que a reincidência ocorra: em julho, o intervalo entre o vencimento de uma dívida e o vencimento de uma nova tendência foi de 72,8 dias. Isso equivale a aproximadamente 2,4 meses.
O presidente da CNDL, José César da Costa, acha que a alta reincidência é um indicativo claro de que as famílias brasileiras estão presas em uma armadilha de endividamento da qual não conseguem sair.
Maios da história
No mês de agosto, segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a inadimplência do consumidor chegou a 30,4% das famílias brasileiras conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Segundo o levantamento, o tempo de inadimplência aumentou em julho, com 47,5% dos consumidores com contas em atraso estando nesta situação há mais de 90 dias.
Existem outros fatores que ajudam as empresas a “carregar” essas dívidas. Um deles é o fato de que empresas de energia, água e saneamento podem, por exemplo, manter essa taxa de inadimplência por até 10 anos. Embora isso acabe sendo um fator de pressão para aumentar as tarifas nas revisões anuais.
Curto prazo
Isso não existe, por exemplo, em relação aos bancos que são obrigados a colocar como prejuízos as dívidas não pagas em até dois anos. Essas dívidas, como as das demais empresas, são vendidas a empresas especializadas em cobrar atrasados por valores de até 5% do valor de face. Ou seja, o que foi perda total de um banco ainda vale 5% do valor de face para uma empresa de cobrança que tenta recebê-lo.
O chamado mercado de Non-Performing Loans (NPLs) virou um negócio interessante porque milhares de empresas que vendem seus produtos e não recebem os pagamentos os classificam como prejuízo.
Bilhões a receber
Eles também vendem esses créditos podres às empresas de cobrança. A maior delas, a Recovery controlada pelo Banco Itaú tem R$132 bilhões de créditos inadimplidos e 30 milhões de clientes com dívidas ativas em sua base.
Entretanto, o número de devedores não baixa. No máximo, as negociações servem para mantê-lo na faixa de 78 milhões - o que acaba sendo uma trava para o varejo vender mais a crédito.
O novo fator PIX
Além disso, o fenômeno do PIX acabou sendo um complicador para que mais pessoas não se interessem em limpar o nome no Serasa ou no SPC. Como o PIX é uma operação à vista, milhares de empresas também deixaram de vender com cartões de crédito, reduzindo o interesse do cliente em parcelar compras.
Embora possam continuar usando o cartão private label da loja até que o débito fique impagável e ele simplesmente esqueça a dívida na administradora, não tem outro caminho senão negativá-lo e depois vender a uma dessas empresas de cobrança.
Like Boa Vista
O Grupo Baptista Leal lança no próximo dia 18 a segunda torre do Like Boa Vista com 128 unidades. O empreendimento será erguido no trecho entre as Ruas Gervásio Pires e do Príncipe, área central da cidade. O residencial, que faz parte da linha Econômica Premium da construtora, conta com dois quartos, varanda e suíte canadense. O evento marca ainda a abertura do espaço de vendas da construtora no mesmo local da obra, no bairro da Boa Vista.
Roadshow
O primeiro roadshow nacional promovido pelo Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha) conseguiu reunir mais de 400 agentes de viagens e operadores de turismo do Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Campinas na ação “Visite Noronha - Além do Paraíso” Com objetivo fortalecer a presença de Fernando de Noronha no mercado emissor nacional, capacitar profissionais do trade e fomentar novas oportunidades comerciais.
Clientes Riomar
O RioMar Recife promove, entre os dias 10 e 14 de setembro, a Semana do Cliente, com oportunidades de compras nas mais de 400 operações e show gratuito da banda O Disco no encerramento da campanha.
Em Congonhas
A Azul terá uma operação inédita no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o verão 2025/2026 convertendo 45% de seus voos programados para o terminal, originalmente voltados ao público corporativo, em operações sazonais de lazer, para atender a demanda de alta temporada, principalmente, para o Nordeste.
A Azul oferecerá 950 voos extras e 130 mil assentos de/para Congonhas entre 13 de dezembro e 2 de fevereiro do ano que vem. Usando os mesmos voos destinados ao público de negócios, como de Brasília, Curitiba e Porto Alegre, para o público que busca lazer e viagens com a família.
Adoção de PET
Dia 20, das 11h às 18h, no estacionamento da Galeria do Carrefour Recife, interessados com mais de 21 anos poderão adotar cães e gatos resgatados, cuidados com carinho e prontos para ganhar um novo lar em um evento em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo. Os animais que já estão vacinados, vermifugados e castrados e os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço original.
Tennis & Test-Drive
De 19 a 21 de setembro, o Track&Field Open de Beach Tennis vai agitar a Reserva do Paiva. Além das partidas, os convidados poderão acelerar a emoção em test-drives exclusivos da BYD Parvi e Lexus Recife, tendo como cenário o charmoso Empório Reserva do Paiva.
Humberto Carrillho
O diretor do Grupo Dislub Equador Energia, Humberto Carrillho, recebe homenagem nesta quinta (11), em Manaus (AM), a Medalha Grandes Amazônidas – Edição Clarice Pazuello Benzecry, concedida pela Associação PanAmazônia pelas soluções energéticas desenvolvidas pelo grupo, que têm impacto direto na competitividade regional e no fortalecimento da livre iniciativa. A cerimônia aconteceu às 19h30, no Centro de Eventos do Hotel Ramados, reunindo lideranças empresariais e políticas da Amazônia.
Cooktop NE
A Atlas, empresa brasileira líder na fabricação de fogões, está lançando o cooktop a gás Milão, produzido em sua unidade de Escada (PE) e vendas exclusivas para os mercados do Norte e Nordeste. A unidade de Escada foi inaugurada em 2024 e é hoje um dos principais pólos produtivos da Atlas, responsável por atender grande parte da demanda nacional com 191 colaboradores.
PCH baixo
A Atiaia Renováveis, empresa de geração e comercialização de energia renovável do Grupo Cornélio Brennand, obteve certificação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Porto das Pedras, no Mato Grosso do Sul, com o Selo de Hidroeletricidade de Baixo Carbono (Low Carbon Label). Concedido pela Open Hydro e com reconhecimento internacional pela International Tracking Standard Foundation
Luck Viagens
A agência pernambucana Luck Viagens, referência no setor desde 1960, comemora crescimento de 32,27% na receita do segmento de turismo corporativo até julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Atualmente, o segmento representa quase 70% da base de clientes da agência, consolidando sua atuação como parceira estratégica de empresas de diversos setores, incluindo indústria, comércio, tecnologia, saúde e eventos corporativos.
Energia mais barata
A Abrasel e o Grupo Kroma Energia promovem, nesta quarta-feira (10), encontro sobre planejamento energético voltado a bares e restaurantes. O evento será realizado das 14h às 17h, na sede da associação, em Boa Viagem, e terá a participação de Manoela Colaço, executiva comercial da Kroma, e André Petti, gerente comercial da empresa, para falar sobre estratégias de análise de consumo, redução de custos e eficiência energética. Inscrição pelo link: www.even3.com.br/planejamento-energetico-622848.