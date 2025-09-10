Oferta de cartão de crédito e de renegociação faz consumidor esquecer nome na lista de inadimplentes e não pagar parcelas de acordo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresas carregam 18 milhões de nomes de consumidores negativados com dívidas de até R$ 100 que nunca foram quitadas e distorcem a base de dados.

Clique aqui e escute a matéria

Numa ação que reuniu várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da sua história, a plataforma Serasa promoveu nesta terça-feira (9) mais um de seus feirões Limpa Nome, reunindo dívidas de mais de 1.600 empresas que poderiam ser negociadas nas mais de 6 mil agências dos Correios.



Foi mais um desses eventos onde instituições participantes como grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros tentam atrair o cliente para que ele faça algum tipo de acordo de modo a poder voltar a comprar a crédito.



Voltar a inadimplir



Até funciona. Dados das empresas revelam que um pequeno número de pessoas vai procurar fazer um acordo com o devedor. Mas a verdade é que o mais recente levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil - com dados de junho de 2025 - revela que do total de consumidores incluídos nos cadastros de inadimplentes, 83,81% já eram devedores reincidentes. Ou seja, já haviam aparecido nas listas de inadimplentes nos últimos 12 meses.



Negociar e não pagar as parcelas tem se tornado um padrão nesse tipo de negociação. Especialmente nas operações de maior prazo. Segundo o estudo, uma parcela significativa de 21,51% até conseguiu sair do cadastro nos últimos 12 meses, mas retornou à condição de negativado.



O chamado mercado de Non-Performing Loans (NPLs) virou um negócio interessante para as empresas. - Divulgação

Sem a parcela



Fazer um acordo e não cumprir tem a ver com ter o dinheiro da parcela e o interesse do consumidor em poder voltar a ter crédito. Ou, por exemplo, precisar fazer um empréstimo num banco ou financeira. Mas também tem a ver com uma mudança de comportamento do consumidor em relação ao crédito. O que nem sempre depende da condição de estar com o nome limpo num birô de crédito, por exemplo.



Um dos produtos que mais contribuem com a inclusão de nomes nas listas de devedores do Serasa ou do SPC Brasil é o cartão de crédito que pôs 27,3% de todos os devedores nos cadastros de inadimplentes. E esse número não baixa do percentual há mais de uma década. Por que centenas de operadoras de cartões ligadas a redes de varejo continuam oferecendo cartões a possíveis clientes no chamado cartão private label (ou marca própria) sem muito controle.



Inundação de cartão



Isso vai de grandes redes de varejo a pequenas empresas de bairro que entregam a gerência desses cartões a operadoras. Elas cobram altíssimas taxas de juros no refinanciamento das compras até que o cliente simplesmente abandone a dívida.



Outro segmento que põe milhares de clientes nas listas é o chamado Utilities, que abriga empresas de gás, energia, água e saneamento, comunicação e provedores de internet que são responsáveis por 20,6% dos devedores. Esse segmento é o que tem os devedores há mais tempo registrados e os que menos têm interesse em fazer os pagamentos, especialmente de telefonia.



Toda semana



O Brasil passou a ter um Feirão Limpa Nome quase toda semana com ofertas que chegam a 99% de multas. Mas o número de devedores listados não baixou de 78 milhões para 7,8 milhões com dívidas de até R$50 e mais 9,0 milhões com dívidas de até R$100.



Do ponto de vista do crédito, não faz qualquer sentido uma pessoa não poder fechar uma operação por estar devendo até R$50. Mas no Brasil milhões de pessoas têm essa dívida e não pagam mesmo com ofertas.



Presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. - Divulgação

Poucas parcelas



Segundo o SPC Brasil, um dado particularmente preocupante é o tempo médio para que a reincidência ocorra: em julho, o intervalo entre o vencimento de uma dívida e o vencimento de uma nova tendência foi de 72,8 dias. Isso equivale a aproximadamente 2,4 meses.



O presidente da CNDL, José César da Costa, acha que a alta reincidência é um indicativo claro de que as famílias brasileiras estão presas em uma armadilha de endividamento da qual não conseguem sair.



Maios da história



No mês de agosto, segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a inadimplência do consumidor chegou a 30,4% das famílias brasileiras conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Segundo o levantamento, o tempo de inadimplência aumentou em julho, com 47,5% dos consumidores com contas em atraso estando nesta situação há mais de 90 dias.



Existem outros fatores que ajudam as empresas a “carregar” essas dívidas. Um deles é o fato de que empresas de energia, água e saneamento podem, por exemplo, manter essa taxa de inadimplência por até 10 anos. Embora isso acabe sendo um fator de pressão para aumentar as tarifas nas revisões anuais.



O presidente da CNDL, José César da Costa. - Divulgação

Curto prazo



Isso não existe, por exemplo, em relação aos bancos que são obrigados a colocar como prejuízos as dívidas não pagas em até dois anos. Essas dívidas, como as das demais empresas, são vendidas a empresas especializadas em cobrar atrasados por valores de até 5% do valor de face. Ou seja, o que foi perda total de um banco ainda vale 5% do valor de face para uma empresa de cobrança que tenta recebê-lo.



O chamado mercado de Non-Performing Loans (NPLs) virou um negócio interessante porque milhares de empresas que vendem seus produtos e não recebem os pagamentos os classificam como prejuízo.



Bilhões a receber



Eles também vendem esses créditos podres às empresas de cobrança. A maior delas, a Recovery controlada pelo Banco Itaú tem R$132 bilhões de créditos inadimplidos e 30 milhões de clientes com dívidas ativas em sua base.



Entretanto, o número de devedores não baixa. No máximo, as negociações servem para mantê-lo na faixa de 78 milhões - o que acaba sendo uma trava para o varejo vender mais a crédito.



O novo fator PIX



Além disso, o fenômeno do PIX acabou sendo um complicador para que mais pessoas não se interessem em limpar o nome no Serasa ou no SPC. Como o PIX é uma operação à vista, milhares de empresas também deixaram de vender com cartões de crédito, reduzindo o interesse do cliente em parcelar compras.



Embora possam continuar usando o cartão private label da loja até que o débito fique impagável e ele simplesmente esqueça a dívida na administradora, não tem outro caminho senão negativá-lo e depois vender a uma dessas empresas de cobrança.

Grupo Baptista Leal lança segunda torre do Like Boa Vista . - Divulgação

Like Boa Vista



O Grupo Baptista Leal lança no próximo dia 18 a segunda torre do Like Boa Vista com 128 unidades. O empreendimento será erguido no trecho entre as Ruas Gervásio Pires e do Príncipe, área central da cidade. O residencial, que faz parte da linha Econômica Premium da construtora, conta com dois quartos, varanda e suíte canadense. O evento marca ainda a abertura do espaço de vendas da construtora no mesmo local da obra, no bairro da Boa Vista.



Roadshow



O primeiro roadshow nacional promovido pelo Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau (Visite Noronha) conseguiu reunir mais de 400 agentes de viagens e operadores de turismo do Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Campinas na ação “Visite Noronha - Além do Paraíso” Com objetivo fortalecer a presença de Fernando de Noronha no mercado emissor nacional, capacitar profissionais do trade e fomentar novas oportunidades comerciais.



Clientes Riomar

O RioMar Recife promove, entre os dias 10 e 14 de setembro, a Semana do Cliente, com oportunidades de compras nas mais de 400 operações e show gratuito da banda O Disco no encerramento da campanha.

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo novos voos da Azul para epoca de ferias.. - Divulgação

Em Congonhas

A Azul terá uma operação inédita no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o verão 2025/2026 convertendo 45% de seus voos programados para o terminal, originalmente voltados ao público corporativo, em operações sazonais de lazer, para atender a demanda de alta temporada, principalmente, para o Nordeste.

A Azul oferecerá 950 voos extras e 130 mil assentos de/para Congonhas entre 13 de dezembro e 2 de fevereiro do ano que vem. Usando os mesmos voos destinados ao público de negócios, como de Brasília, Curitiba e Porto Alegre, para o público que busca lazer e viagens com a família.

Adoção de PET

Dia 20, das 11h às 18h, no estacionamento da Galeria do Carrefour Recife, interessados com mais de 21 anos poderão adotar cães e gatos resgatados, cuidados com carinho e prontos para ganhar um novo lar em um evento em parceria com a ONG Abrigo Pegadas de Anjo. Os animais que já estão vacinados, vermifugados e castrados e os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço original.

Tennis & Test-Drive

De 19 a 21 de setembro, o Track&Field Open de Beach Tennis vai agitar a Reserva do Paiva. Além das partidas, os convidados poderão acelerar a emoção em test-drives exclusivos da BYD Parvi e Lexus Recife, tendo como cenário o charmoso Empório Reserva do Paiva.



Humberto Carrillho



O diretor do Grupo Dislub Equador Energia, Humberto Carrillho, recebe homenagem nesta quinta (11), em Manaus (AM), a Medalha Grandes Amazônidas – Edição Clarice Pazuello Benzecry, concedida pela Associação PanAmazônia pelas soluções energéticas desenvolvidas pelo grupo, que têm impacto direto na competitividade regional e no fortalecimento da livre iniciativa. A cerimônia aconteceu às 19h30, no Centro de Eventos do Hotel Ramados, reunindo lideranças empresariais e políticas da Amazônia.

Cooktop NE



A Atlas, empresa brasileira líder na fabricação de fogões, está lançando o cooktop a gás Milão, produzido em sua unidade de Escada (PE) e vendas exclusivas para os mercados do Norte e Nordeste. A unidade de Escada foi inaugurada em 2024 e é hoje um dos principais pólos produtivos da Atlas, responsável por atender grande parte da demanda nacional com 191 colaboradores.

Atiaia-Renováveis-PCH-Porto-das-Pedras do Grupo Cornélio Brennad. - Divulgação



PCH baixo



A Atiaia Renováveis, empresa de geração e comercialização de energia renovável do Grupo Cornélio Brennand, obteve certificação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Porto das Pedras, no Mato Grosso do Sul, com o Selo de Hidroeletricidade de Baixo Carbono (Low Carbon Label). Concedido pela Open Hydro e com reconhecimento internacional pela International Tracking Standard Foundation



Luck Viagens



A agência pernambucana Luck Viagens, referência no setor desde 1960, comemora crescimento de 32,27% na receita do segmento de turismo corporativo até julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Atualmente, o segmento representa quase 70% da base de clientes da agência, consolidando sua atuação como parceira estratégica de empresas de diversos setores, incluindo indústria, comércio, tecnologia, saúde e eventos corporativos.



Energia mais barata



A Abrasel e o Grupo Kroma Energia promovem, nesta quarta-feira (10), encontro sobre planejamento energético voltado a bares e restaurantes. O evento será realizado das 14h às 17h, na sede da associação, em Boa Viagem, e terá a participação de Manoela Colaço, executiva comercial da Kroma, e André Petti, gerente comercial da empresa, para falar sobre estratégias de análise de consumo, redução de custos e eficiência energética. Inscrição pelo link: www.even3.com.br/planejamento-energetico-622848.

