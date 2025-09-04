SPC Brasil oferece consulta gratuita a negativados no evento Viva o Centro Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Serviço de consulta a dívidas será realizado neste sábado (6), na Praça Dom Vital, durante programação cultural e social organizada pela Prefeitura

Quem está com o nome negativado poderá consultar os débitos presencialmente, neste sábado (6), durante o “Viva o Centro Recife”, no bairro de São José.

O atendimento será realizado pelo SPC Brasil, por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). A ação acontece das 9h às 15h, na Praça Dom Vital, e contará ainda com orientações financeiras gratuitas ao público.

Programação

O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, terá também serviços gratuitos, atividades infantis, atrações culturais e uma feira criativa.

O objetivo é estimular a movimentação da área central da cidade, reunindo lazer, cultura e cidadania em um mesmo espaço.

Inadimplência

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, o país registrou 71,4 milhões de consumidores negativados em julho de 2025.

Além do crescimento no número de inadimplentes, o valor médio das dívidas também subiu: passou de R$ 4.359 em julho de 2024 para R$ 4.777 em julho deste ano, um aumento de 9,6%.

O estudo revela ainda que 66,7% das dívidas em aberto estão concentradas em bancos, o que reforça a relevância de iniciativas de orientação e renegociação de débitos.

