Ferreira Costa abre Outlet de Móveis e Eletros na Imbiribeira

O home center Ferreira Costa, uma das maiores redes do setor no Brasil, anuncia a abertura de um Outlet de Móveis e Eletros em sua unidade da Imbiribeira, em Recife. Com descontos de até 50% em produtos selecionados, a ação foi pensada para acompanhar a movimentação típica do último trimestre do ano, quando cresce o interesse por itens para o lar.



A expectativa da empresa é de um aumento de até 30% na busca por produtos desse segmento durante os meses de setembro a dezembro, período tradicionalmente marcado por maior fluxo nas lojas e maior disposição para investimentos em casa.



O outlet está localizado dentro da loja Ferreira Costa da Imbiribeira, próximo à Lista de Casamento e aos caixas, e oferece uma seleção exclusiva de sofás, camas, estantes, geladeiras, fogões e outros eletrodomésticos, todos prontos para levar na hora.



Além dos descontos, os consumidores contam com facilidades no pagamento: as compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros, com parcela mínima de R$50. Essa flexibilidade é apontada pela empresa como uma das formas mais eficazes de atrair consumidores que desejam renovar a casa sem comprometer o orçamento.



Com o objetivo de atender a esse comportamento do consumidor, o novo espaço reúne móveis e eletrodomésticos de ponta de estoque, muitos deles exclusivos e que não serão repostos — ou seja, a cada visita, os produtos disponíveis podem ser diferentes. Todos com preços reduzidos, retirada imediata e condições de pagamento facilitadas.

Ferreira Costa anuncia a abertura de um Outlet de Móveis e Eletros em sua unidade da Imbiribeira. - Divulgação

A escolha pelo mês de setembro para iniciar o outlet acompanha o comportamento observado em anos anteriores, em que há um aumento gradativo no consumo residencial até o fim do ano. A renovação de ambientes, a preparação para as festas e a chegada do 13º salário são fatores que impulsionam esse crescimento e movimentam o varejo em todo o país.



A Ferreira Costa da Imbiribeira, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, 2967 – Imbiribeira, Recife – PE, é uma das mais tradicionais da rede e se destaca pelo mix de produtos e pela experiência de compra completa, que vai da construção à decoração.



Com 141 anos de história, a Ferreira Costa reforça com essa iniciativa seu compromisso de oferecer soluções acessíveis e imediatas para os diferentes perfis de consumidores. O Outlet de Móveis e Eletros ficará disponível por tempo limitado, enquanto durarem os estoques — e, por serem produtos de ponta de estoque que não serão repostos, os itens vendidos não voltam mais.



A Ferreira Costa é referência no mercado de materiais de construção no Nordeste, com diversas filiais distribuídas em estados como Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas. A empresa é reconhecida pela qualidade de seus produtos, pelo atendimento diferenciado e pelo compromisso social, atuando para fomentar o desenvolvimento das regiões onde está presente.

