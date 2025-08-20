Estados das Regiões mais pobres não melhoram competitividade com índices de inovação; São Paulo lidera todos o ranking segundo CNI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudo da CNI mostra que no ranking dos 10 melhores apenas o ceará aparece na lista dos que possuem condições de inovar no setor da indústria

Ficou pronto o relatório de 2025 do Índice de Inovação dos Estados, produzido pelo Observatório da Indústria Ceará que é vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Este é o sétimo estudo construído para avaliar, em doze indicadores, uma ferramenta para o acompanhamento da inovação no país.

O estudo é um dos produtos que a CNI distribuiu pelos estados através do Projeto Observatório da Indústria e tem o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Sebrae Nacional.

São Paulo no topo

Naturalmente, São Paulo, São Paulo figura como o mais inovador do Brasil, tendo a liderança em oito dos doze indicadores avaliados. A seguir vêm, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul nas posições seguintes, reforçando a estabilidade desses três estados no topo da agenda inovadora nacional.

Mas o índice também procura mapear, por meio de mensurações quantitativas, os principais aspectos relacionados à inovação nas 27 unidades federativas (UFs) e nas cinco grandes regiões do Brasil – Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.



Cinco anos



E como apresenta a série histórica dos últimos cinco anos (2021-2025), possibilita a análise da evolução da inovação nas UFs e regiões do país ao longo do tempo. O que permite comparar, por exemplo, como estão os três estados de maior economia do Nordeste de modo a se observar o índice de competitividade entre eles.



O índice foi estruturado para medir os desempenhos dos 27 estados em Investimento e Financiamento Público em Ciência e Tecnologia, Capital Humano (Graduação e Pós-graduação), Competitividade Global, Propriedade Intelectual, Empreendedorismo, Produção Científica e Sustentabilidade Ambiental.



Mais inovação



O trabalho tem conexão com o Índice Global de Inovação (IGI), elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual cuja edição mais recente, de 2024, o IGI abrangeu 133 economias. O Brasil ocupou a 50ª colocação no ranking geral e o primeiro na região da América Latina e Caribe.



Mas além da informação de São Paulo, mostra o Rio de Janeiro (2º), o Rio Grande do Sul (3º), Santa Catarina (4º) e o Paraná (5º) completando as cinco primeiras colocações do ranking. A lista negativa está com o Maranhão que ocupa a última posição do ranking (27º), Roraima (26º), e Amapá (25º), o Acre (24º) e o Tocantins (23º).



Fosso entre estados



A distância de São Paulo em relação aos demais estados é abissal. Atinge 0,932 num índice que vai a 1.000 e no qual o Rio de Janeiro que fica em 2º tem apenas 0,621 e o Rio Grande do Sul foi a 0,519.



O fato novo para o Nordeste é que o Ceará se mantém na lista dos 10 melhores no Índice Geral desde que entrou em 2021 e vem subindo ano a ano até chegar na 7º colocação em 2025. Pernambuco ocupa a 10ª posição no Índice de Capacidades onde o Ceará vem a seguir (11ª) e a Bahia na 14ª posição.



No Nordeste



O índice é interessante para comparações entre os estados em função de suas Regiões. E no caso do Ceará, que está entre os 10 com maior inovação, os critérios que lhe puxaram para cima e ficam em 1º no Ranking Nordeste e no 7º Ranking Brasil são interessantes.



O que lhe dá importância é o fato de ser o 2º estado em Sustentabilidade Ambiental; o 4º em Intensidade Tecnológica e Criativa; o 6º em Investimento e Financiamento Público em C & T e também obter a 9ª colocação Capital Humano - Pós-Graduação.



Pernambuco



Pernambuco (que é o 2º Ranking Nordeste) é o 12º Ranking Brasil que performa melhor em Instituições na 7ª posição e 8º na disponibilidade de Capital Humano - Pós-Graduação. Ele também está em 8º na Inserção de Mestres e Doutores.



Certamente puxado pelas suas universidades e por abrigar entre outras instituições como o CESAR, o Departamento de Ciência da Informação, da UFPE e o Porto Digital, onde essa massa de profissionais está atuando.



Puxando para baixo



Curiosamente, os índices do estado em Investimento e Financiamento Público em C & T (15º), Produção Científica (15º), Sustentabilidade Ambiental (15º) e Empreendedorismo 17º o puxam para baixo.



Finalmente, a Bahia (3º Ranking Nordeste e 13º Ranking Brasil) completam o Top 3 do Nordeste. A Bahia tem a 4ª melhor posição em Sustentabilidade Ambiental, mas oscila negativamente nos demais índices onde chega a 12ª posição em Propriedade Intelectual e Graduação chegando a 18ª posição em Investimento e Financiamento Público em C & T e 19ª em Empreendedorismo.



Análise da métrica



De qualquer forma é importante saber que as métricas que compõem o índice visam não só avaliar o desempenho inovador dos entes subnacionais brasileiros, como também permitem a compreensão das estruturas, contextos e ambientes organizacionais e institucionais que permeiam o ecossistema inovador do país.



Mas no caso de Pernambuco ele deve ser observado não apenas em relação ao contexto nacional onde a estrada figura na 12ª posição e onde não consegue passar do 11ª (ano passado), enquanto outros estados se posicionam melhor regional e nacionalmente.



Liderar na Região



E trabalhar seus diferenciais de forma clara e objetiva mirando liderar na Região. Porque no futuro, estudos como esses do Observatório da Indústria serão o ponto de partida para investidores começarem a georeferenciar seus novos empreendimentos.

Volume de transações pelo PIX cresceu 52% e chegou a 63,8 bilhões de operações. - Divulgação

Pix dispara no varejo e supera cartões



Assunto na Seção 301, na disputa comercial do Brasil, o PIX efetivamente desbancou o uso do cartão de débito e crédito em número de transações implodindo um negócio de classe mundial. O crescimento é consistente. Em 2024, o volume de transações pelo PIX cresceu 52% em relação a 2023, passando de 41,9 bilhões para 63,8 bilhões de operações.



Apenas na Black Friday do ano passado, o sistema foi usado em 239,9 milhões de transações em um único dia movimentando R$ 130 bilhões, mais que o dobro do registrado em 2023 segundo dados da SharPay uma plataforma completa de pagamentos que utiliza o PIX como motor de inovação para varejistas físicos e digitais em todo o Brasil



Fluxo de caixa



Além da praticidade para o consumidor, os lojistas também encontram vantagens. O pagamento instantâneo melhora o fluxo de caixa e reduz custos de operação, favorecendo principalmente micro e pequenos negócios. Dados oficiais indicam que as MPEs registraram crescimento de 95% no uso de PIX via QR Code no 1º trimestre deste ano.



Seja como meio de pagamento ou até mesmo como presente, o PIX já ultrapassou os cartões em número de transações e tende a consolidar-se como protagonista nas próximas datas comemorativas e passou a fazer parte da experiência de consumo no Brasil



Planos de saúde



Pesquisa realizada pelo Ipespe Saúde, encomendada pela FenaSaúde revela que quase metade da população brasileira (48%) percebeu um aumento nas fraudes praticadas contra planos de saúde nos últimos anos. A sondagem ouviu duas mil pessoas em todas as regiões do país. O levantamento mostra que 55% dos entrevistados acreditam que as fraudes são um dos principais fatores que contribuem para o aumento das mensalidades dos planos Depois vem o fator de envelhecimento da população (52%).



Salário gasto



Um novo estudo do Serasa revela que 70,5% da renda dos consumidores do país está comprometida. Os brasileiros que ganham até três salários-mínimos, apresentam o maior percentual médio comprometido. No geral as porcentagens são estas: Até um salário-mínimo, 90,1%; dois salários-mínimos, 79,4% e três salários mínimos 71,1%. Os consumidores com renda de quatro salários-mínimos possuem, em média, 68,9% de comprometimento de sua renda e os com renda de até cinco salários-mínimos têm 57,9% tomados. O público com ganhos acima de 10 salários-mínimos tem o menor patamar: 58,2%.



Assédio nas rodovias



Com 70% da equipe formada por mulheres e treinamentos periódicos com terceiros, a Monte Rodovias promove a campanha “Onde há respeito, há caminho livre”, em apoio ao Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. A mensagem contra o assédio a praças de pedágios, telões de LED e redes sociais, reforçando seu compromisso com ambientes seguros e igualitários.



CADE suspende a Moratoria da Soja. - Divulgação

Moratória da Soja



O governo Lula tem coisas surpreendentes. A menos de 100 dias da COP 30 - evento que colocará a Amazônia no centro das atenções globais - a superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) suspendeu, nesta segunda-feira (18), a Moratória da Soja, um acordo multissetorial em vigor há quase duas décadas que proíbe a compra de soja cultivada em áreas desmatadas no bioma Amazônia após 2008.



Anunciada pelo então ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, a Moratória da Soja registrou uma redução de 69% no desmatamento entre 2009 e 2022, a área plantada com soja no bioma Amazônia cresceu 344%. O acordo entre a indústria, ONGs e governo destinado a eliminar o desmatamento das cadeias de fornecimento de soja passou a ser renovado periodicamente e em 2016 foi renovada por tempo indeterminado.



Arroz demais



Pouco mais de ano depois das enchentes no Rio Grande do Sul, a queda nos preços do arroz, influenciada pelo aumento da oferta interna e por oscilações do mercado internacional, tem gerado preocupação no setor orizícola. Para o Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina (SindArroz-SC) as constantes variações do preço afetam diretamente o estoque das indústrias e podem impactar até mesmo na próxima safra.



Segundo a Conab, o Brasil produziu 12,3 milhões de toneladas de arroz neste ano, número consideravelmente maior do que as 11,7 milhões de toneladas estimadas inicialmente. Um cenário de superoferta que também se repete no Mercosul. Segundo a AgroDados Inteligência em Mercados de Arroz, a expectativa inicial era de até 16,5 milhões de toneladas na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas a produção superou os 17 milhões de toneladas.

Expectativa que Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai prouzam 17 milhões de toneladas de arroz em 2025. - Divulgação





Pernambucana



“Um bastidor bem-humorado do mundo do trabalho” é o tema do talk show que tem Dani Maciel, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PE), nesta quarta (20), às 17h, na 51ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (Conarh), em São Paulo com o humorista Marcelo Marrom e a jornalista Giuliana Morrone. O Conarh é o maior evento voltado para a gestão de pessoas da América Latina e é promovido pela ABRH-Brasil.



Contabilidade 5.0



"Contabilidade 5.0 – Rumo à Nova Era da Inteligência Contábil” é o tema do evento que acontece também nesta quarta (20), das 13 às 19h, na sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC PE), no Prado. em evento é promovido pelo CRCPE em parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de PE (Sescap-PE) e com o Serpro. Inscrições https://forms.gle/3rrU7pNmR3qxMYvS8



Terrazza Beira Rio

A Exata Engenharia entrega nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21) o Terrazza Beira Rio. Com arquitetura contemporânea e localização privilegiada, fica na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena. Próximo ao Polo Médico, o empreendimento possui uma única torre com 26 apartamentos, todos com quatro quartos (duas suítes), varandas gourmet e área privativa entre 127,9 m 2 e 132,2 m 2.