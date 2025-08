Sem saber se Trump manterá taxação de 50% dos produtos que escaparam da isenção, Lula usa Conselhão para tentar mobilização em defesa da soberania

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem já viu o que aconteceu nas quatro reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão sabe que o encontro de representante da sociedade é mesmo um daqueles eventos onde os participantes fazem discursos, tiram fotos com o presidente para suas redes sociais e voltam para seus estados e entidades sem muita coisa de concreto. Afinal, não dá para imaginar uma sessão de trabalho onde participam 246 pessoas, pode ser debatido qualquer tema com profundidade.



Por isso a 5ª sessão do Conselhão nesta terça-feira (5) serviu para Lula celebrar a saída do Brasil do Mapa da Fome, uma importante redução da extrema pobreza e do desemprego, crescimento econômico e os investimentos recordes em infraestrutura e mencionar o avanço da Reforma Tributária que, aliás, o Congresso não concluiu e sequer tem previsão de finalizar a aprovação dos projeto que trata da estruturação do Conselho Federativo é será o colegiado responsável por fazer a gestão do IBS.



Aberto ao diálogo



Mas o presidente aproveitou para dizer que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo e à negociação com todos os países, como demonstrado nas reuniões mantidas com autoridades norte-americanas desde março. E mais uma vez dizer que “o compromisso do Governo é com os brasileiros”. E que Trump “poderia ter ligado para ele”.



E aproveitar para falar do plano de contingência para mitigar “esse ataque injusto” e aliviar seus prejuízos econômicos e sociais. Lula também disse que o governo vai “proteger trabalhadores e as empresas brasileiras que forem afetadas pelas medidas e recorrer a todas as medidas cabíveis, inclusive na Organização Mundial do Comércio (OMC), para defender os nossos interesses.”



Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. - Foto: Ricardo Stuckert

Esse 246 aí



Com uma platéia que ia da atriz, Dira Paes ao presidente da Fiesp, Josué Gomes - que está deixando a instituição depois de um único mandato devolvendo-o ao apoiador de Jair Bolsonaro, Paulo Skaf. De Geraldo Alckmin a Luiza Trajano.



Na verdade, Lula aproveitou para marcar sua posição no embate contra Donald Trump sem ter qualquer idéia mais precisa do que pode acontecer nesta quarta-feira (6) data em que está marcado o início da validade da cobrança de 50% que assusta os empresários cuja atividade estão fora da lista de isenções.



Representatividade



Naturalmente, o presidente usou a representatividade do grupo para mostrar que tem o apoio de todos os segmentos da sociedade no posicionamento que seu governo adotou no embate com o governo americano.



O que fez muita gente sair da reunião com a sensação de que o presidente e seus ministros aproveitaram o evento para marcar uma posição que referenda a estratégia de Lula de se apresentar como protagonista na agenda ambiental global comprometido com o multilateralismo, meio ambiente e defesa do planeta com a realização da COP 30, em Belém.



Discurso do Alckmin



Tudo muito bom, Tudo muito bem, com o vice-presidente da República e titular do MDIC, Geraldo Alckmin ressaltando que o Governo tem conduzido a situação com diálogo e firmeza, buscando negociar a reversão das tarifas. E proteger os setores produtivos afetados com aproximadamente 45% das exportações brasileiras excluídas da taxação em 694 itens.



Mas a questão é como ficam os outros 55% que estão pulverizados em produtos que vão de manga e mel de abelha, de peixe congelado e cera de carnaúba. De madeira reflorestada a calçados.



Vice-presidente da República e titular do MDIC, Geraldo Alckmin Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. - Ricardo Stuckert / PR

O que fazer?



Entretanto, a questão central é que o governo, de fato, não sabe o que pode conseguir incluir na lista de quase 700 produtos.



Na verdade, estamos chegando ao dia 6 de agosto sem informações do que o governo americano está disposto a incluir na lista de isentos. Porque esse itens não tem articulação com os compradores americanos.



Fala de Haddad



Isso talvez explique a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad contando que apenas 4% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos serão afetados pelo tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump. E estimando que metade desse número (2%) terão um destino alternativo.



Pode ser. Mas o problema é que “esses 2%” são formados por quase 9 mil empresas que, a partir de hoje, não sabem o que fazer com os produtos que conseguiram colocar na pauta de importação americana.



Gente que exporta



O desafio não é colocar “esses 2%” noutros mercados (o que pode levar anos). O desafio é como sobreviver a impossibilidade de vender para seu melhor cliente.



Uma coisa é o pessoal da Embraer, Arcelor Mittal, do seco de laranja e da cadeia de autopeças que vendem para as fábricas do mesmo grupo nos Estados Unidos. Outra, completamente diferente, são os pequenos e médios empresários que estão fora da lista com uma taxação de 50%.



Crise dos pequenos



No fundo quando o ministro diz que metade das exportações brasileiras que ficaram fora da lista de isenções devem procurar mercados esquece o mundo real de uma empresa que vende peixe congelado, uma outra que vende manga ou uma cooperativa que se organizou para vender mel de abelha. Ou uma fábrica que produz 80% de calçados para o mercado americano.



Visão americana



Na verdade, os 700 produtos que estão na lista de isenções resolvem o problema dos americanos. Os que estão de fora representam o real desafio do governo em ajudar quem está no Brasil.



O governo disse que deve anunciar esta semana uma ação conjunta dos bancos federais aos exportadores. Na esperança de que a lista de isenções aumente nesta quarta-feria (6). Mas o que é que instituições como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia tem na prateleira?



Lembre do Perse



E sempre é bom lembrar. Quando o governo anunciou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) , nenhum deputado pensou em isentar empresas como Ifood, Azul Linhas Aéreas, Atlântica Hotels, AirBNB, MSC Cruzeiros ou a cadeia de restaurantes Madero. Mas eles lideraram a lista dos maiores beneficiários porque sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) permitiu o recebimento das isenções.



Então, o risco agora é que, de novo, as grandes empresas recebam ajuda do governo e as pequenas fiquem de fora.

Tarcísio de Freitas: poderá disputar a Presidência da República em 2026 - Divulgação

Tarifaço em SP



O Governador Tarcísio de Freitas anunciou que a partir de setembro, empresas exportadoras com sede no Estado de São Paulo poderão solicitar a transferência de até R$1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS.

A medida foi anunciada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento como parte do programa ProAtivo e tem como objetivo direto apoiar empresários afetados pelas tarifas impostas de até 50% pelos Estados Unidos apelidado por “tarifaço”, a uma ampla cesta de produtos brasileiros, incluindo aço, carne bovina, calçados e suco de laranja.



Segundo o governo paulista, essa é a maior liberação emergencial de créditos da história do Estado. O limite individual será de até R$120 milhões por empresa, com pagamento em até dez parcelas mensais. Além disso, o pacote inclui a ampliação da linha de financiamento Giro Exportador para R$400 milhões, com juros a partir de 0,27% ao mês mais IPCA, carência de 12 meses e prazo de até 60 meses para quitação.



Atiaia Renováveis



Empresa do Grupo Cornélio Brennand, a Atiaia Renováveis amplia suas ações de educação em Pernambuco no município de Tacaimbó, a 170 km do Recife. Vai receber novas turmas do Programa Evoluir, iniciativa que tem por objetivo fortalecer a base educacional e desenvolver habilidades socioemocionais de crianças e adolescentes. O projeto teve início em 2022, no bairro da Várzea, no Recife (PE) e em 2024, foi expandido para Goiana e agora Tacaimbó



Rio Innovation



Representando o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI), o presidente da instituição Guilherme Cardim, será um dos palestrantes do Rio Innovation Week, de 13 a 16 de agosto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro do painel O Papel da Internet das Coisas nas Cidades do Futuro (Cities of Tomorrow), ao lado do futurista Carlos Piazza.



Nova sala de embarque do Aeroporto de Congonhas. - Divulgação

Congonhas



O Aeroporto de Congonhas, administrado pela Aena, inaugurou nesta quarta-feira (6) a ampliação da sala de embarque remoto, localizada no piso térreo. O espaço terá o dobro da área anterior, saindo de 1,4 mil m2 para 3,3 mil m 2. A quantidade de portões de embarque e o volume de passageiros atendidos no local permanecem os mesmos, mas o maior espaçamento entre os acessos garantirá melhor circulação. O total de assentos será de 339 com 11 opções gastronômicas.



Esfera Brasil



A Oficina Francisco Brennand dá início ao calendário de eventos do segundo semestre, n

Nesta sexta-feira (8), a Oficina Francisco Brennand recebe o jantar do primeiro encontro do Esfera Brasil no Recife. Os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Jader Filho (Cidades) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) participaram do evento.



Geração de Energia Eólica. - Divulgação

Energia



O Recife sedia o XXVIII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) em outubro, reunindo representantes do Ministério das Minas e Energia, ONS, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresas privadas e entidades do setor. O tema deste ano será geração descentralizada, neoindustrialização, qualificação profissional, cibersegurança, inteligência artificial e flexibilidade operativa do Sistema Interligado Nacional.



Sucessão Empresarial



Nesta quinta-feira(7), o empresário Boris Berenstein compartilhou sua experiência pessoal no processo de sucessão nos negócios da família, durante o lançamento da Jornada de Sucessão Familiar. O encontro, promovido pelo IEL-PE, pela FIEPE e FIEPE Jovem, será na Casa da Indústria com uma imersão prática conduzida por Daniela Teixeira, especialista em Governança Familiar e Corporativa



Presidência do TST



O ministro Vieira de Mello Filho foi escolhido para a presidência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) nos próximos dois anos. A vice-presidência será ocupada pelo ministro Caputo Bastos. O ministro José Roberto Pimenta será o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho.



Open innovation



A datatech líder na América Latina, Serasa Experian, abriu inscrições para o Impulsiona Startups, programa social de open innovation, com o objetivo de acelerar empresas que tenham soluções inovadoras, escaláveis e que melhorem a saúde financeira dos brasileiros. Serão selecionadas soluções que foquem em educação financeira, prevenção a fraude para consumidores, e geração de renda para trabalhadores informais com R$ 750 mil em formato equity free distribuídas entre as startups participantes investimento



Arena ART.PE



O Banco do Nordeste Cultural participa da Arena ART.PE evento aberto ao público e de forma gratuita que receberá debates e palestras sobre arte contemporânea, com tradução em LIBRAS que acontece de 8 a 12 de outubro, no Recife Expo Center, reunindo galeristas, colecionadores, artistas e interessados em arte visuais.



Mangue.bit



O SESI-PE participa, nesta sexta-feira (8) do Mangue.bit, maior evento promovido por uma comunidade de startups do Norte e Nordeste com o apoio do Porto Digital, Softex PE, SEBRAE e CESAR que acontecerá no Recife Expo Center.

O SESI-PE vai promover no evento o “pitch reverso”, apresentando demandas e desafios da indústria para que startups identifiquem uma possível sinergia e apresentem propostas de solução.