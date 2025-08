CTI Imobiliária: 25 anos 'cuidando de tudo para você cuidar do que mais importa'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Consolidada no mercado imobiliário pernambucano, a CTI Imobiliária une tradição, inovação e foco na solução para o cliente com serviço completo

Com forte atuação na Zona Norte e na Zona Oeste do Recife, a CTI Imobiliária celebra 25 anos realizando sonhos. A imobiliária é consolidada no Recife, unindo tradição, inovação e o compromisso com soluções voltadas ao cliente.

Fundada por Ulisses Bóia e seu filho, Hélder Bóia, a CTI surgiu a partir do convite de um amigo para administrar 30 imóveis de sua propriedade. “Na época, entramos em um mercado extremamente conservador e tradicional. Enfrentamos alguns desafios como a ausência de tecnologia e sistemas. Mas crescemos bastante nossa carteira de administração de bens e, com o tempo, criamos novos departamentos, como a venda de imóveis novos e seminovos e o setor de locação”, conta Hélder.

A imobiliária nasceu na Zona Oeste do Recife e acompanhou o crescimento da região. A CTI associa o forte desenvolvimento imobiliário local à consolidação da empresa, que hoje também atua na Zona Norte e em áreas litorâneas como Tamandaré e Praia dos Carneiros. “Com o passar do tempo, nos tornamos a imobiliária de referência nesta região, onde é comum ver nossas placas espalhadas por dezenas de prédios, casas, lojas etc.”, acrescenta o sócio-fundador da empresa.

A sede da CTI Imobiliária fica na Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 122, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife - Jailton Jr./JC Imagem

Nos últimos cinco anos, a empresa foi responsável pela venda de mais de 2.500 imóveis, o que reforça a confiança do mercado na marca. Além disso, a CTI Imobiliária administra atualmente uma carteira com mais de mil imóveis, mantendo uma taxa de inadimplência extremamente baixa: apenas 0,8%.

Full service

Em meio à correria da vida, onde cada minuto é precioso, a CTI Imobiliária traz uma promessa que vai além de contratos e chaves: liberdade para o cliente viver o que realmente importa. Com o lançamento da campanha "Cuidando de tudo para você cuidar do que mais importa", a CTI não oferece apenas serviços imobiliários, mas tranquilidade e segurança, assegurando que seus bens estejam em boas mãos.

“Um dos ativos mais importante das pessoas é o tempo, e a nossa ideia é sermos a empresa que cuidará de tudo relacionado ao seu imóvel para que nosso cliente use seu tempo para seu mais completo bem-estar, seja com sua família, lazer e trabalho. É a CTI cuidando de tudo”, ressalta Hélder.

A CTI é uma das poucas imobiliárias full service da região, ou seja, abrangente em soluções imobiliárias. “Oferecemos aos clientes uma experiência completa, com todas as soluções imobiliárias reunidas em um só lugar. Atuamos desde a consultoria para viabilidade de projetos imobiliários, passando pela venda de imóveis na planta, em construção, prontos e seminovos, locação e administração de imóveis, serviço de correspondente bancário - para facilitar o financiamento do nosso cliente -, até serviços de regularização e assessoria jurídica. Tudo isso é feito internamente, com uma equipe própria e qualificada, sem terceirizações”, detalha o sócio-fundador.

"Essa estrutura nos permite garantir mais agilidade, segurança e qualidade em cada etapa, cuidando de todo o processo para que nossos clientes tenham tranquilidade e resultados concretos", complementa.

O professor universitário Paulo Glício é um dos clientes que estão com a CTI desde os primeiros anos. “A CTI gerencia os meus imóveis e dos meus parentes há mais de 20 anos. É praticamente da nossa família. Nós confiamos na gestão do imóvel que eles fazem, nos deixa tranquilos. Desde a triagem dos inquilinos até a documentação, eles oferecem um serviço realmente completo”, afirma o cliente de longa data.

Parcerias

A imobiliária tem parcerias com cinco bancos: Caixa, Bradesco, Santander, Itaú e Inter. “Cuidamos de tudo: desde simulações, aprovações de carta de crédito, oferta das melhores taxas e condições, até a assessoria durante o processo de financiamento, incluindo o serviço de despachantes junto à PCR, cartórios, SPU e demais órgãos correlatos”, detalha Hélder.

Já na lista de construtoras parceiras estão a Campos Gouveia, a Moura Dubeux, a ACLF, a Soma, a Rio Ave, a Gabriel Bacelar, a Carrilho, a Pernambuco Construtora, a São Mateus, a Veja Incorporações, entre outras.

"Trabalhamos com a CTI há cerca de 15 anos. Começamos com a venda de imóveis e hoje ampliamos para todos os serviços oferecidos pela imobiliária. A CTI é a maior parceira da construtora Campos Gouveia", conta Breno Gouveia, sócio-diretor da Campos Gouveia Incorporação.

Tradição e inovação

Além da oferta completa focada na solução para o cliente e a parceria com diversos bancos e construtoras, a CTI Imobiliária se destaca por unir tradição e inovação em sua trajetória. A empresa familiar construiu uma história em Pernambuco, mas não parou no tempo.

A empresa investe continuamente na capacitação de todo o time, com cursos, palestras e viagens para conhecer novos mercados, além de campanhas de reconhecimento aos funcionários/corretores que se destacam ao longo do ano. Há também treinamentos de novas ferramentas de tecnologia para otimizar o atendimento dos clientes.

Sede da CTI Imobiliária

A equipe da CTI Imobiliária também está totalmente adaptada ao uso de CRM (Gestão do Relacionamento com o Cliente), estratégia de negócios que visa otimizar o relacionamento com clientes atuais e potenciais. Outras medidas tecnológicas adotadas pela empresa são:

Implantação de contratos e vistorias 100% digitais;



Implantação de diversas ferramentas de automação e integração com o Meta, Google e afins;



Contratação de inteligência artificial (IA) para atendimento 24h durante os sete dias da semana;

Atualização constante da presença digital nas redes sociais.



“Unimos a tradição dos nossos 25 anos e as inovações, com o propósito de melhorar continuamente a experiência do cliente”, finaliza Hélder.