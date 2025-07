Gravatá acrescenta novo diferencial como destino de investimento imobiliário de luxo com produção de vinho em condomínio residencial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos últimos anos, Gravatá, a 80 quilômetros do Recife, se consolidou como um destino de lazer e segunda residência dos pernambucanos por reunir atrativos de uma paisagem agreste que lhe conferiu personalidade única: Um clima tropical com temperatura variando entre 18ºC e 31ºC, na média com extremos de 16º, na mínima e 34ºC, na máxima ideal para o desenvolvimento de hábitos de consumo de boa comida e vinho.



O município de pequenas colinas acabou atraindo um público de alta renda que foi se distribuindo em dezenas de condomínios e acabou atraindo restaurantes, serviços de suporte a residências até que consolidou um hábito regular de consumo de vinhos e atividades rurais como a criação de cavalos de raça e gado de leite de pura origem que diferenciam o município às margens da BR 232 que corta o Agreste pernambucano. Virou um polo de turismo e de boa gastronomia.



Gravatá acabou desenvolvendo um movimento imobiliário diferenciado inicialmente focado nos fins de semana e feriados, mas que após a pandemia do Covid 19 viu crescer o número de residentes de quatro dias ampliando a ocupação das residências construídas e estruturadas para períodos curtos. Virou, de fato, um município de segunda residência para centemnas de familia em direção à primeira moradia conforme dados do Censo 2022.



Esse movimento mudou o perfil da cidade, aumentou a frequência dessa população nas suas casas nos condomínios e acabou impulsionando novos hábitos de consumo onde a degustação de vinho aconteceu naturalmente.

Vin Club Premiere perspectiva do edificio da vinícola em Gravatá - Divulgação

Conversar com amigos no almoço, no fim de tarde e à noite comendo uma boa comida regada a um bom vinho virou um hábito de quem vai para a gravatá ver pessoas e, não raro, fazer negócios.



Esse cenário está levando o empresário, empreendedor e investidor em Gravatá, Guilherme Guerra, sócio-fundador da GMG Premiere a um de seus projetos mais ousados: O Vin Club Premiere, um empreendimento que reúne exclusividade, terroir, luxo no campo e experiências que unem gastronomia, arquitetura e bem-viver.



Residência de campo de alto padrão e vinícola boutique



O projeto reúne em um só conceito três grandes desejos de quem frequenta Gravatá: ter uma residência de campo de alto padrão, desfrutar de uma vinícola boutique própria e viver a experiência de um haras privativo. O condomínio será composto por casas de 150 m 2 a 325 m 2, implantadas em terrenos de 800m2 a 1.000 m2, com piscina privativa, deck, gazebo e oito vagas de garagem.



Para isso, Guilherme Guerra que é um apreciador dedicado de vinhos foi buscar expertise no setor da vitivinicultura, fez pesquisas de mercado e de prospecção de possíveis locais e se cercou de bons profissionais até se julgar com informações robustas para propor a estruturação de um pequeno vinhedo dentro de um condomínio de alto padrão com um diferencial quase irresistível ao possível cliente que ela chama de sócio.



Ter uma residência dentro de um plantação de uvas de castas rigorosamente selecionadas para o terroir da microlocalização do empreendimento, um vinícola dedicada e para os mais ousados até pequenas áreas onde o sócio pode com suporte técnico plantar sua uva e fazer seu vinho exclusivo é tentador.



Deu certo e não foi difícil reunir um grupo interessados em ser vitivinicultores e, naturalmente, futuros participantes do clube de produtores reunidos no consórcio Privilegium que está em formação.

Segundo Guilherme Guerra, a estratégia da GMG Premiere redefine mercado imobiliário Desenvolvedora e inova ao criar sociedades de desenvolvimento imobiliário para projetos de alto padrão, garantindo participação ativa dos clientes e diferenciação no setor



Sua empresa, a GMG Premiere, fundada em 2012 tem se destacado no mercado imobiliário brasileiro por um modelo de negócio que vai além dos formatos tradicionais: a Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário (SDI). Essa estratégia, que atua tanto no segmento de primeira quanto de segunda residência, tem se mostrado fundamental para a consolidação patrimonial dos sócios e para a diferenciação de seus projetos.



O eixo conceitual do modelo SDI praticado pela GMG Premiere reside na criação de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que podem assumir diferentes modalidades societárias, como LTDA, SCP e S.A. de capital fechado. Nelas, os sócios reúnem esforços e capital para o desenvolvimento de um empreendimento específico.



Enólogo português Paulo Laureano com Beatriz e Guilheme Guerra, da GMG, na celebração de plantio da nova vinícola em Gravatá. - Carlos Eduardo

SDI vinculada a um único empreendimento



A principal vantagem desse formato é a participação efetiva dos sócios em todas as etapas do projeto, desde o planejamento até a execução. Cada SDI é vinculada exclusivamente a um único empreendimento, o que garante foco total e transparência em todo o processo.



"Nosso foco é criar experiências únicas, onde a arquitetura se integra perfeitamente ao estilo de vida dos nossos clientes, oferecendo não apenas um imóvel, mas um verdadeiro refúgio", afirma Guilherme Guerra.

Essa visão se alinha perfeitamente ao modelo SDI, que permite uma cocriação e um alinhamento mais profundo com as expectativas dos sócios. Os empreendimentos idealizados e geridos pela GMG Premiere são marcados pelo alto padrão, exclusividade e inovação.



Esses atributos posicionam seus projetos de forma diferenciada tanto no plano urbanístico quanto no mercadológico. Ao envolver os clientes como sócios no desenvolvimento, a GMG Premiere não só atrai um público exigente, mas também contribui para o dinamismo do setor, oferecendo novas perspectivas de investimento e desenvolvimento imobiliário no Brasil.



Para o novo projeto, a GMG Premiere após definir a localização foi buscar o Studio SG55, de Sandro Guedes com execução comandada por Lucian Fragoso, da Mothé Engenharia, parceria que assina todos os empreendimentos da GMG Premiere.



O Vin Club Premiere , portanto, é um testamento da capacidade da GMG em conceber e executar empreendimentos que transcendem o convencional, gerando valor agregado para seus sócios-investidores.

Plantio experioemntal da vinha em Gravatá. - Carlos Eduardo

No portfólio da GMG Premiere estão empreendimentos de sucesso como o Maison Premiere (premiado no Troféu Ademi 2023), o Real Estate Premiere (localizado na Av. Rosa e Silva), Plage Premiere, o Narguilé Beach Club e Gamboa Residence (ambos em Muro Alto)



Ela também desenvolve o Village Premiere (com inauguração prevista em Fernando de Noronha e o Terraço Rio Branco (Recife Antigo) além outros novos projetos em desenvolvimento na Praia de Gravatá e em Lisboa.



Responsável pela gestão da vitivinicultura



Para o novo projeto, Guilherme Guerra foi buscar a experiência de Paulo Laureano, o responsável pela gestão da vitivinicultura e pelo desenvolvimento da vinícola, cuja meta é a busca pela máxima qualidade, adaptando os ciclos da videira às condições únicas do terroir de Gravatá.



O empresário não teve dificuldade de trazê-lo para o projeto quando mostrou o conceito de um empreendimento, inovador no país, promete redefinir o conceito de luxo e bem-viver no campo, unindo em um só local residências de alto padrão, uma vinícola boutique e um haras privativo. Paulo Laureano é um renomado enólogo português, eleito "Enólogo do Ano" pela Revista Vinhos.



"Desenhar vinhos é algo muito interessante, é uma paixão. E é também um processo de paciência", explica Paulo Laureano que decidiu rapidamente estar no projeto. "A expectativa é fazer vinhos que possam dar prazer às pessoas, vinhos que terão sempre uma identidade marcada pelo terroir de Gravatá, e é isso que estamos a estudar e a aprender com muita paciência”, explica o enólogo português Paulo Laureano.



Com um conceito inédito para um público premium, o Vin Club Premiere é uma Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário (SDI), onde sócios se unem para implementar projetos com capital próprio.

"Além da valorização e da rentabilização, todos os nossos empreendimento são feitos para, de fato, serem usufruídos pelos sócios e seus familiares e amigos, e esse é o mais importante desses três pilares."



A vinícola terá uma produção focada na excelência, com variedades de uvas selecionadas após estudos técnicos e a implantação de um vinhedo experimental no local.



Entre as castas escolhidas estão sauvignon blanc, alvarinho, chardonnay, merlot, cabernet franc, syrah e touriga nacional, que resultarão em vinhos brancos, verdes, rosés, tintos e espumantes. A perspectiva é que os primeiros vinhos sejam lançados em até três anos, com uma safra anual estimada em 36 mil garrafas.

Projeto Vin Club Gravatá. - Divulgação

Escolha das zonas de melhora aptidão vitivinícola



Para chegar ao produto final, Guilherme Guerra e Paulo Laureano escolheram as zonas de melhora aptidão vitivinícola, analisando toda a extensão do empreendimento com o cuidado de identificar possibilidade de expansão futura.



Pesou na avaliação o fato de ser longo e quente, mas com índice de radiação solar mais reduzido com período de maior nebulosidade entre outubro e abril e chuvas entre outubro e fevereiro.



No ano passado foi instalado um campo experimental para avaliação das respostas de plantas madeireiras na condições do futuro terroir. Foram testadas as castas Merlot, Aragonez, Cabernet Franc, Touriga Nacional para tinto e Sauvignon Blanc, Chandonnay, Marsanne e Riesling. E escolhidas Merlot, Cabernet Franc, Touriga Nacional & Syrah e Sauvignon Blanc, Chandonnay e Alvarinho.



A proposta do Privilegium é ser um grupo restrito convidado pelos fundadores do grupo inicial de social mediante pagamento de joia que lhe dará acesso a todos produtos da e experiências do clube. Ele receberam trimestralmente conjunto de vinho selecionados pela curadoria.



Finalmente, a proposta mais ousada que é a possibilidade no futuro disponibilizar aos sócios do Privilegium a possibilidade de produzir seu próprio vinho em lotes exclusivos com suporte agronômico e de enólogos para uma experiência única de total imersão no mundo do vinho.