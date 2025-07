Na briga de Trump, Lula e Bolsonaro o Nordeste pagará primeira fatura se até o dia 1º de agosto presidente americano não adiar taxação de 50%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para produtores do Vale do São Francisco adiamento por 90 dias da taxação seria a salvação do envio da produção da safra da manga plantada na região

Clique aqui e escute a matéria

No setor público uma frase é citada como a pior coisa que pode acontecer a um servidor: O parágrafo da lei, o motivo de força maior e o fato novo. Apenas um desses fatores pode desmontar as expectativas de meses e até anos quando são publicadas no Diário Oficial.



A economia os três fatores também têm o potencial de atrapalhar a vida de gestores do setor público e também privado e, aparentemente, o último deles “o fato novo” tira o sono de empresários, dirigentes de entidades representativas e governamentais depois que no último dia 9 o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou uma taxação sobre todos os produtos brasileiros, a maior já anunciada para seus fornecedores, depois de uma onda de instituição de taxas a dezenas de países com data de aplicação a partir de 1º de agosto.



Corrente de comércio



Brasil e Estados Unidos têm uma corrente de comércio de US$80 bilhões, segundo os dados de 2024 que deveriam se manter este ano, dado os números de janeiro a junho.



Parceiros de mais de 200 anos estão agora envolvidos num confronto cuja retórica dos dois presidentes escalou nas últimas 72 horas como o presidente americano enviando uma segunda carta ao presidente Lula onde afirma que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro é uma vergonha fechando o primeiro parágrafo como a frase “É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!” Na linguagem textual uma palavra grafada em letras maiúsculas significa que o autor está gritando.



Produçãol de uvas redeu US$ milhoes em 2024. - Divulgação

Fator Bolsonaro



Bolsonaro, naturalmente, agradeceu, mas acordou na manhã desta sexta-feira com duas viaturas da Polícia Federal na sua porta com a missão de cumprir novas determinações do ministro Alexandre de Moraes que incluem o uso de uma tornozeleira eletrônica e restrições e contato inclusive com seu filho, Eduardo que hoje está nos Estados Unidos.



A mais de dois mil quilômetros de Brasília produtores de manga, mel de abelha e peixe já sabem que poderão ser as primeiras vítimas de uma taxação absurda que inviabiliza a sua produção, no caso do mel de abelha e dos peixes já prontas para embarcar no Porto de Pecém cuja rota de navios não vai permitir aportar num terminal em cidades americanas.



Janela brasileira



No caso da manga o problema é mais sério porque nas quinzenas entre julho e agosto é quando se fecham os contratos de câmbio da produção que será colhida a partir de setembro, embaladas, paletizadas e colocadas em contêineres a 8º de modo a chegarem aos Estados Unidos em outubro na chamada semana 42 quem em 2025 começa no dia 13 de outubro e termina no dia 19 de outubro.



Esse período é quando o Brasil abastece quase 100% de toda fruta vendida em milhares de pontos de venda no momento ideal de consumo desde quando a fruta sai do Nordeste, especialmente do Porto de Pecém. Os americanos compram manga o ano inteiro, mas a semana 42 é a dos brasileiros.

No ano passado vendemos 258 mil toneladas e faturamos U$350 milhões. O Brasil também é o segundo maior exportador de uvas para os americanos com 50 mil toneladas que renderam US$87 milhões.



Paletes de Manga.prontos para exportação. - Divulgação

Um fato novo



Se até o dia 1º de agosto não surgir um “fato novo” e a taxa de 50% começar a ser praticada de fato os produtores deverão deixar sua melhor fruta no pé por absoluta falta de cliente. Eles poderão guardar as embalagens, não montar os paletes e cancelar a vaga nos porões dos navios e não contratar funcionários para o processamento do campo ao "packing house", mas os prejuízos vão se espalhar por todo o vale do São Francisco, áreas de Ceará e Minas Gerais.



Seria a primeira vez em mais de 50 anos que uma crise dessa magnitude atingiria o Vale do São Francisco cuja economia se ancora no cultivo da manga e da uva além de outras, mas que não chegam perto da manga.



Coração de Jesus



Se rezas e orações ajudarem as preces estarão aos pés da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Petrolina a padroeira do Vale do São Francisco, embora os maiores pedidos sejam mesmo no sentido de um adiamento de 90 dias, prática que em seis meses de governo Trump tem sido uma prática depois dos comunicados histriônicos do presidente americano que não usa os canais diplomáticos, mas a redes sociais.

O problema de um eventual cancelamento é que ele deve despontar toda uma operação rigorosamente calculada cujo sucesso acontece num supermercado americano.



As empresas literalmente manipulam o ciclo produtivo das mangueiras para que os frutos de melhor qualidade sejam colhidos 28 dias antes de serem consumidos. Na média o Brasil loca 3.500 contêineres frigorificados que terão de estar no Porto de Pecém no dia exato do atracamento do cargueiro. A manga e a uva não podem ficar mais de uma semana no porto. No setor de frutas vale o Just in Time (JIT), ou "no momento certo". Produçãol de uvas redeu US$ milhoes em 2024. - Divulgação

O Ceará também produz manga, mas nesta sexta-feira a Casa Apis (Central de Cooperativas Apícolas do Semi-Árido Brasileiro) afirmou ontem que cerca de 95 toneladas de mel orgânico produzido no Piauí estão paradas no porto do Pecém. O mel está em 50 contêineres.



A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado tinha, pelo menos, 1,5 mil toneladas de peixes e frutos do mar que deixaram de embarcar desde o anúncio das novas taxas segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), que está distribuída no Porto cearense.



Primeira vítima



Manga, mel e peixe devem ser, portanto, os três primeiros produtos a sentirem o peso de um embate entre os presidente Lula e Trump que escalou e não permitem hoje(19) a construção de qualquer cenário embora o Ministro(a) do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin tenham se tornado a nossa esperança do início de uma negociação. Isso a apenas nove dias úteis da ameaça de Trump.

Exportação dos Cafés do Brasil atinge recorde de faturamento



Perpsectiva de eddificios do Governo de Pernambuco. - Divulgação

É muito café



Os EUA lideraram o ranking dos principais destinos dos cafés diferenciados produzidos pelo Brasil com a compra de 1,744 milhão de sacas, o equivalente a 19,6% do total desse tipo de produto exportado. No top 5, aparece Alemanha, com 1,477 milhão de sacas e representatividade de 16,6%; Bélgica, com 813.132 sacas (9,1%); Holanda (Países Baixos), com 593.389 sacas (6,7%); e Itália, com 509.991 sacas (5,7%).



Todo esse café entra pelo porto de New Orleans e é essencialmente do tipo Arábica 70,0%. Os Estados Unidos lideraram o ranking dos principais parceiros comerciais dos cafés do Brasil na safra 2024/25, adquirindo 7,468 milhões de sacas.



Mano na Ademi



A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes vai a Ademi-PE, na próxima terça-feira (22), a partir das 12h30. O prefeito Mano Medeiros e secretários das pastas de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras vão apresentar suas estratégias para impulsionar o mercado imobiliário local em um evento na. Aproveita e faz o lançamento do Feirão de Imóveis de Jaboatão



Nanoplásticos



Um estudo publicado na revista Nature estima que há pelo menos 27 milhões de toneladas métricas de nanoplásticos nos mares do Atlântico Norte. Esta quantidade de nanoplásticos, que são fragmentos menores que um micrômetro, ou seja, invisíveis a olho nu, têm massa total superior ao peso de todos os mamíferos terrestres selvagens.



A pesquisa incluiu amostras coletadas ao longo de quase 3.500 milhas náuticas em expedição no Atlântico Norte. Os nanoplásticos foram detectados na superfície até profundezas de até 4.500 metros, com concentração média de cerca de 25 mg por metro cúbico de água, equivalente ao peso de uma pena grande.



Resina reciclada



Um estudo recente da Fundação Dom Cabral em parceria com o Instituto Atmos aponta que cada aumento de 1% na taxa de reciclagem pode gerar mais de 9 mil empregos. Entretanto, um novo estudo da cofundadora da IQX, Silmara Neves revela que a substituição da resina virgem por reciclada pode reduzir entre 20% e 60% os custos com matéria-prima, dependendo do tipo de polímero e da qualidade do reciclado.



Ela explica que, em determinadas formulações, ao substituir 30% de resina virgem por reciclada com o uso de aditivos compatibilizantes, é possível economizar, por tonelada produzida, cerca de 2.600 kWh de energia, 17.250 litros de água, reduzir a emissão de aproximadamente 700 kg de CO? e, em média, R$ 570 em custos diretos.

Resinas recilcadas. - Divulgação

O Start do Cabo



A Construtora Baptista Leal lança, no próximo dia 24, no Cais do Sertão, o Start Costa Dourada II, novo empreendimento residencial no Cabo de Santo Agostinho, próximo ao Shopping Costa Dourada. Voltado para famílias de baixa renda (Faixa 2 do Minha Casa, Minha Vida e Morar Bem PE), o projeto oferece apartamentos de 44 m2 com dois quartos, suíte canadense, varanda e sala para dois ambientes.



Neurotech



A Neurotech, uma empresa da B3 especializada na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial e Big Data, conseguiu identificar até 8% de abusos e fraudes nos processos de reembolso das operadoras de saúde com uma plataforma chamada ‘Inteligência de Reembolso’ lançada em 2022.



Em junho a solução acaba de ultrapassar a marca de R$2 bilhões em procedimentos analisados por ano. Ela impacta o atendimento a mais de 10 milhões de beneficiários de operadoras de saúde, representando cerca de 20% de toda a população atendida por planos de saúde suplementar no Brasil.

As fraudes em reembolso são realizadas de diversas formas: cópias de pedidos anteriores com adulteração de data, aumento do valor do recibo, emissão de dois ou mais recibos de um mesmo procedimento, entre outros.



Obras de Raquel



O Governo de Pernambuco distribuiu uma informação sobre os resultados da parceria entre a Secretaria Estadual de Projetos Estratégicos (Sepe) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab que superou o montante de R$ 2 bilhões, somando 57 obras iniciadas e 348 licitações já publicadas com início de obras previsto para o segundo semestre deste ano.

Segundo o governo os 178 projetos em andamento, tem o valor de R$ 4 bilhões em investimentos. Das 405 obras publicadas, foram iniciadas a construção de 51 creches, cinco unidades prisionais no município de Araçoiaba e o Centro Especializado de Reabilitação (CER).



Start-Costa-Dourada ao lado do Shoppong Costa Dourada. - Divulgação

Influência das apostas



Ficou pronta uma investigação da consultoria It’sSeg, realizada com a participação de 205 organizações onde 30% das empresas demonstram preocupação com a influência das apostas no dia a dia dos trabalhadores e estão diretamente relacionados à saúde mental, à produtividade e à ética dos colaboradores



Os problemas financeiros advindos do vício nas apostas em bets podem levar os funcionários a pedirem empréstimos. A pesquisa do Instituto Locomotiva também abordando o mesmo problema indicou que entre os jogadores, 45% afirmam ter prejuízos financeiros.



Tacaruna



Até o próximo domingo (20), o Shopping Tacaruna sedia bazar beneficente em prol da Associação Espírita Oásis de Dan. Estão sendo oferecidas aproximadamente 4 mil peças novas e seminovas de marcas renomadas, entre roupas, sapatos, bolsas e acessórios, para o público feminino, masculino e infantil, selecionadas de forma criteriosa. O bazar acontece durante o horário de funcionamento do mall, no segundo pavimento, próximo à Praça de Eventos.