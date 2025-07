Inteligência artificial transforma a logística e ganha destaque na feira Multimodal Nordeste 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Maior feira de logística do Norte e Nordeste aborda sobre os impactos da ferramenta na análise de dados para otimizar etapas do setor logístico

Clique aqui e escute a matéria

O uso de Inteligência Artificial está amplamente disseminado mundo afora. E, no segmento da logística, não seria diferente. A ferramenta possui vários benefícios para o bom funcionamento de um negócio. Na prática, a IA proporciona otimização e eficiência em diversas etapas de produção e entrega - desde o início da demanda até às etapas finais de entrega.

Da movimentação de cargas à análise de dados complexos, a tecnologia se consolida como aliada para um setor mais eficiente e competitivo. Ainda assim, é necessário garantir a qualidade na análise de dados e manutenção de algoritmos inteligentes.



O uso de IA na logística e suas soluções serão apresentados por empresas presentes na Feira Multimodal Nordeste 2025, que acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, no Recife Expo Center. O evento é a maior feira de logística do Norte e Nordeste, e promove painéis e estantes com marcas expositoras para o público.

Leitores do Jornal do Commercio ganham isenção no valor de entrada com o cupom CONVIDADO_JC. Clique aqui para saber mais.

A IA e as práticas da logística moderna

Recife Expo Center sedia a Feira Multimodal Nordeste 2025 - Divulgação

Entre os destaques da programação da feira Multimodal Nordeste 2025, está a presença de empresas que vêm utilizando IA para gerar ganhos reais em eficiência, previsibilidade e redução de custos nas operações logísticas. Expositora na feira, Bruna Souza cita alguns exemplos práticos do uso de inteligência artificial pelas empresas:

"A aplicação de IA pode prever a chegada de cargas em portos, antecipando possíveis atrasos e permitindo um planejamento logístico mais eficiente. Também é comum o uso de IA para análise automatizada de documentos, recomendação de fornecedores com base em desempenho anterior e gestão inteligente de estoques, minimizando rupturas e excedentes", explica.

Além desses exemplos, a inteligência artificial também permite prever demandas com mais precisão, identificar padrões logísticos, mapear desafios operacionais e antecipar gargalos. Com tecnologias de automação e análise de dados em larga escala, a IA ainda consegue reconhecer tendências do mercado, oferecendo uma visão estratégica que fortalece a tomada de decisões e a competitividade das empresas.

"Essas aplicações contribuem diretamente para o aumento da eficiência, redução de custos e maior previsibilidade em toda a cadeia logística", comenta Bruna Souza, uma das representantes da Logcomex na Feira Multimodal Nordeste 2025.

Nordeste: hub logístico e tecnológico

No âmbito nacional, o Norte e Nordeste possuem grande potencial logístico e, ao adotarem o uso de soluções baseadas em IA, aumentam a visibilidade sobre seus processos e melhoram o planejamento e integração no mercado global.

"Com portos estratégicos como Suape e Pecém, e uma economia regional em crescimento, o Nordeste pode usar a IA como alavanca para se posicionar como um hub logístico mais moderno, integrado e eficiente", comenta Souza.

Com mais de 100 marcas expositoras e expectativa de 10 mil visitantes, a feira Multimodal Nordeste 2025 também conta com palestras, painéis e debates sobre os principais desafios e tendências do setor, incluindo a transformação digital e o papel da inovação nas operações logísticas.

"Nosso objetivo é conectar empresas, tecnologias e profissionais em um ambiente que promova negócios e conhecimento estratégico. A presença de soluções baseadas em Inteligência Artificial e dados reforça o quanto o setor logístico está evoluindo e o papel central que o Nordeste pode exercer nesse cenário", destaca Rodrigo da Fonte, diretor da Insight Feiras & Negócios, organizadora do evento.



Rodrigo da Fonte, diretor da Insight Feiras & Negócios - Divulgação

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo de Pernambuco (patrocínio diamante), Porto do Recife (Patrocínio Ouro), NDD (patrocínio bronze), NEQ e Adepe / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo do Estado (apoio), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B, parceiro ambiental responsável pela neutralização de carbono, os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive com organização e realização da Insight Feiras e Negócios.

Serviço