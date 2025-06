Congresso abandona proporcionalidade das cadeiras na Câmara e contrata nova crise para 2030 quando o Censo mostra crescimento dos estados do agro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na última última quarta-feira (25), os deputados mandaram para o espaço o critério de proporcionalidade de distribuição das cadeiras na Câmara Federal com a adição de mais 18 vagas no plenário da casa quando deveriam - como está na lei - redistribuir os 513 assentos conforme os dados do Censo de 2022. Foi um enorme equívoco construído em função das conveniências de um Congresso cada vez mais desconectado da realidade do país.

Pela regra da proporcionalidade, as bancadas dos estados do Rio de Janeiro cairia de 46 para 42 assentos, a Bahia de 39 para 37, o Rio Grande do Sul de 31 para 29, o Piauí de 10 para 8, a Paraíba de 12 para 10, Pernambuco de 25 para 24 e Alagoas de 9 para 8. Nenhum deles perdeu nenhuma vaga.

Nova gambiarra

O que os deputados não perceberam é que, em 2030 quando deverá se feito o novo Cens voltando a regularidade de 10 anos, os números devem mostrar que eles terão desconsiderar, de novo, o critério de proporcionalidade. Porque simplesmente o país real continua com uma taxa de migração interna forte ao ponto de, em 2022 um total de 29,0 milhões de pessoas residirem em unidades da federação distintas de seus locais de nascimento.

Os dados constam do Censo Demográfico 2022: Fecundidade e migração que revelou um país em movimento interno onde se destaca que 6,8 milhões (65,5%) de nordestinos migrantes residiam na Região Sudeste indicando que a migração para São Paulo está se reduzindo com mais gente indos para outras regiões.

Nordeste migrante

As regiões Nordeste (96,6%) e Sul (91.9%) ainda são as que registraram os maiores percentuais de população residente em sua própria região de nascimento. Mas o Centro-Oeste (73,4%) tem o menor índice de naturais residentes indicando que tem gente chegando de outros estados.

Santa Catarina é o melhor exemplo disso. Tinha 6.248.436, em 2010 e, em 2022 chegou a 8.058.441 o que lhe assegurou passar de 16 para 20 deputados. O fenômeno em sentido contrário foi no Rio de Janeiro que, em 2010 tinham 15.989.929 habitantes e passou para 17.219.679, em 2022 tendo registrado o maior saldo migratório negativo do Brasil. E evidenciando um expressivo contingente de emigrantes, cuja destinação ocorre predominantemente dentro da própria região, segundo o IBGE.

Rio perdendo

Isso coloca um desafio interessante: se o Rio de Janeiro continuar com a tendência de perda proporcional de população em 2030, o Congresso terá que aprovar outra gambiarra como a aprovada quarta-feira (25) para que o estado não caia como deveria cair de 46 para 42 deputados?

Os novos dados do Censo mostram coisas interessantes. No Nordeste, a Paraíba do presidente da Câmara Hugo Motta apresentou Taxa Líquida de Migração de 0,78% em decorrência de um saldo migratório positivo de 31 mil indivíduos, o único positivo na Região. Mas, proporcionalmente, mesmo que sua população tenha crescido de 3.766.528, em 2010 para 4.145.040, em 2022, isso foi bem menor que os estados que aumentaram sua população. O que faria o estado perder duas cadeiras, o que não aconteceu.

Destino Paraíba

Segundo o IBGE, o saldo migratório positivo da Paraíba foi impulsionado pelos fluxos oriundos de São Paulo (22,3%) e Rio de Janeiro (20,0%). Possivelmente vinculada ao movimento de retorno; Assim como de Pernambuco (20,4%), refletindo a interconexão entre os dois estados, especialmente na dinâmica econômica e nas relações de mercado de trabalho.

Como se sabe a Paraíba está vivendo um boom do turismo que normalmente faz com que famílias decidam ir morar no estado.

De qualquer forma, foi o primeiro saldo positivo observado no estado desde 1991 e é relevante por ser o único estado na Região a registrar taxa positiva no ano de 2022.

Fora de Sampa

O fato novo detectado pelo Censo de 2022 é que dentre os fluxos destacaram-se os deslocamentos de pessoas para estados vizinhos com São Paulo tendo um fluxo negativo de 21,4%, Minas Gerais 17,7% e Espírito Santo 7,3% sendo o primeiro desses estados desde 1991 (-69 mil), quando o indicador começou a ser pesquisado. Embora, em 2022, São Paulo tenha o maior volume de não naturais residindo em seu território: 8,6 milhões de pessoas confirmando o maior estado do país como destino de migrantes.

O censo âncora a tese de que a proporcionalidade na Câmara deveria ter sido mantida. Porque essa é uma tendência. O Centro-Oeste, que desde 1991 tem apresentado o segundo maior saldo migratório regional, registrou fluxos de 595 mil migrantes de outras regiões e 387 mil emigrantes, um ganho de 209 mil pessoas.

Fronteira agrícola

Apenas isso justificaria que Goiás elevasse sua bancada de 17 para 19 cadeiras e o Mato Grosso: de 8 para 10 assentos como aconteceu num movimento liderado por Santa Catarina cuja população cresceu 1,8 milhão de habitantes em 12 anos. Entre 2017 e 2022, o estado registrou um ganho populacional de 354 mil pessoas.

Segundo o IBGE, essa tendência da região Centro-Oeste pode ser explicada por fatores estruturais como a expansão agrícola, investimentos em infraestrutura e o fortalecimento dos pólos urbanos da região.

SP sem migrante

De qualquer forma, São Paulo, que apresentou saldo migratório de 90 mil pessoas, com taxa líquida de migração de -0,20%, primeiro resultado negativo para a unidade da federação desde o início da coleta de migração por data fixa em 1991, ainda é o sonho de muita gente de outras regiões.

Mas os dados do IBGE acendem uma luz sobre o equívoco da decisão de desrespeitar a contagem do IBGE para fazer um arranjo político de ocasião. Os dados do Censo mostram que 19,2 milhões de pessoas viviam fora de sua região de nascimento sendo que 10,4 milhões (54,0%) nasceram na Região Nordeste. Esse é um fato estatístico de uma população em movimento. Só que fora dos destinos do passado. E que antecipam o debate cada vez que o país fizer um novo Censo. Com um Congresso propenso a soluções ruins e desrespeitosas com a lei e com a própria representatividade dos estados na Câmara Federal.

Brasil tem um déficit de 530 mil profissionais na área de tecnologia. - Divulgação

Brasil só forma 10% dos profissionais de que TI que precisa

Temos vagas

Um relatório produzido pelo Google em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) aponta que o Brasil tem um déficit de 530 mil profissionais na área de tecnologia diante de quadro que, anualmente, apenas 53 mil profissionais se formam no país. Entretanto, essa realidade não é exclusiva do Brasil global ManpowerGroup, que também entrevistou 40 mil empregadores de 40 países e revelou que três em cada quatro empresários relatam o mesmo problema.

Queijo de Minas

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards escolhe até este domingo os queijos artesanais das Américas. Realizado nos salões do Grande Hotel Termas de Araxá a edição 2025 teve a participação de produtores de 16 países e 18 estados brasileiros numa disputa com mil amostras inscritas em 45 categorias conduzidas pela equipe da Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes.

Os queijos são analisados com base em sete critérios sensoriais: aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor. Para garantir a isenção, todas as amostras são codificadas e avaliadas às cegas.

ExpoQueijo Brasil 2025 – Araxá International Cheese Awards escolhe os melhores queijos da America do Sul. - Divulgação

Foco regional



Com o edital Transforma PE, lançado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação o governo de Pernambuco está oferecendo R$ 6 milhões para impulsionar a transformação digital de pequenas e médias empresas com perfil produtivo repassando bônus de até R$ 100 mil por projeto, com foco em modernização de processos e adoção de soluções digitais desenvolvidas por startups e ICTs locais focadas nas cadeias de gesso, leite, confecção, aquicultura e fruticultura.

Vale alimentação

Levantamento da plataforma de gestão da jornada de trabalho Flash aponta que os benefícios de vale-refeição e alimentação dos trabalhadores nordestinos duraram apenas oito dias do mês, três dias a menos que a média nacional. Os dados do primeiro trimestre de 2025 englobam compras em restaurantes e supermercados.

Setor de armazenamento de energia deve movimentar mais de R$ 44 bilhões em investimentos até 2030 no País. - Divulgação

Guardar energia

A nova estimativa da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE) prevê que o segmento deve movimentar mais de R$ 44 bilhões em investimentos até 2030 no País devido ao crescimento exponencial das fontes renováveis no Brasil, como solar e eólica e a necessidade de elevar a segurança e confiabilidade do sistema elétrico nacional apoiado em tecnologias de armazenamento direcionando o discurso verde da transição energética.

Empresas de H2V

Fundada em junho de 2023, a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV) completa dois anos com 38 empresas associadas e reúne líderes dos setores de energia, tecnologia, infraestrutura, logística, indústria e agro. Um estudo LCA do hidrogênio verde projeta que até 2025, o Brasil pode adicionar R$7 trilhões ao PIB.

Gestão de Carbono

A Faculdade Senac Pernambuco está oferecendo o primeiro MBA Executivo em Gestão de Carbono do Nordeste, uma formação inédita na instituição voltada para o fortalecimento das competências profissionais no campo da sustentabilidade e das mudanças climáticas.

Com início previsto para o dia 18 de agosto, o curso tem duração de seis meses e carga horária total de 360 horas/aula. A especialização foi desenvolvida a partir do Programa de Inovação da Fecomércio/Sesc/Senac em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O MBA dispõe de 40 vagas.

Neoenergia retirou aproximadamente 60 toneladas de cabos irregulares de 13.500 mil postes?da rede de distribuição. - Divulgação

Lixo nos postes

Sem uma abordagem por parte das prefeituras e sem uma legislação estadual que sirva de marco legal, o mercado de varejo de serviços de internet continua a poluir as cidades e ampliar a sujeira do lixo de cabos inativos. Segundo Neoenergia Pernambuco no primeiro semestres a empresa retirou aproximadamente 60 toneladas de cabos irregulares de 13.500 mil postes?da rede de distribuição de energia do Estado. Foram inseminadas mais de mil caixas de internet clandestinas?que estavam instaladas de forma irregular nas estruturas. ?

Fazendinha

Começou ontem (27) e vai até o dia 31 de julho de 2025, no Edifício Garagem do mall, no piso E4, das 14h às 20h, a edição 2025 da Fazendinha do Plaza Shopping que este ano será novamente feito em parceria com o Mundo Bita.

Chambers Brazil

Liderada por Marcelo Pupe Braga, Rodrigo Zirpoli e Gustavo Monteiro, o PMZ Advogados conquistou o ranking do Chambers Brazil: Regions 2025 em duas áreas estratégicas para o Nordeste: Direito da Infraestrutura e Societário/Empresarial em projetos de estruturação jurídica de investimentos em infraestrutura, além da assessoria empresarial e societária, dentre outras áreas do direito na Região.

Na liderança

Na mesma premiação, o escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia com a equipe formada por Bruno Cavalcanti, Carlos Harten, Leonardo Cocentino, Gabriela Figueiras, Camila Oliveira, Emilia Belo, Ricardo Varejão e Rodrigo Accioly destacou as áreas Consumer Law, Dispute Resolution, Real Estate, Corporate/Commercial, Infrastructure, Labor & Employment e Tax.