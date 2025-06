Pernambuco registra aumento de 155% no número de estrangeiros residentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam uma nova dinâmica populacional em Pernambuco. Entre 2018 e 2022, o estado viu um crescimento de 155% no número de residentes nascidos em outros países, passando de 1.036 para 2.642 pessoas.

Esse aumento marca uma ruptura com a tendência de estabilidade observada desde o Censo de 1991. Historicamente, a presença de estrangeiros no Estado se mantinha em patamares semelhantes, mas os dados mais recentes apontam para uma nova fase de atração de imigrantes internacionais.

São Paulo se torna a principal origem da imigração interna, superando a Paraíba



As mudanças não se limitam à imigração internacional. O Censo 2022 também aponta uma inversão na origem da migração interna para Pernambuco. A população nascida em São Paulo e que reside em Pernambuco saltou de 102.188 em 2010 para 134.455 em 2022, ultrapassando o número de paraibanos residentes no estado.

A presença de paraibanos, que historicamente era a maior entre os vizinhos, teve uma leve queda no período, passando de 130.017 para 127.041. Essa mudança no ranking de origem de migrantes internos reflete uma nova configuração dos fluxos populacionais no Brasil.

Mulheres em Pernambuco têm menos filhos e adiam a maternidade, confirma Censo 2022



Os dados sobre fecundidade do Censo Demográfico 2022 confirmam uma tendência já esperada: as mulheres pernambucanas estão tendo menos filhos e adiando a maternidade. A pesquisa, divulgada hoje pelo IBGE, também mostra um aumento significativo na proporção de mulheres que chegam ao final da idade reprodutiva sem ter filhos.

A queda na taxa de fecundidade é uma realidade em todo o país, com variações por cor, raça, escolaridade e religião. Na região Nordeste, a Taxa de Fecundidade Total (TFT) caiu drasticamente de 7,39 em 1960 para 1,60 em 2022. Entre 2010 e 2022, o Nordeste registrou a maior redução percentual no número médio de filhos, com destaque para a Bahia, que viu uma queda de 36,8% no período.

Além disso, a idade em que as mulheres têm filhos também mudou. Em 2022, nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o pico de fecundidade se deslocou do grupo de 20 a 24 anos para o de 25 a 29 anos, indicando que as mulheres estão adiando a maternidade para uma fase mais madura da vida. A exceção foi o Norte, onde o pico de fecundidade permaneceu na faixa dos 20 a 24 anos.

Censo 2022 em Pernambuco: Dados de Migração e Fecundidade

Migração Estrangeira:

Aumento expressivo: O número de residentes estrangeiros em Pernambuco cresceu 155% entre 2018 e 2022.

Total de estrangeiros: A população de estrangeiros saltou de 1.036 (no período de 2006 a 2010) para 2.642 pessoas em 2022.

Mudança de tendência: Esse crescimento reverte uma longa tendência de estabilidade observada desde o Censo de 1991.

Migração Interna:

São Paulo ultrapassa a Paraíba: A população de paulistas em Pernambuco aumentou de 102.188 em 2010 para 134.455 em 2022.

Paraíba em declínio: A presença de paraibanos no estado diminuiu de 130.017 em 2010 para 127.041 em 2022.

Nova origem: São Paulo se tornou a principal origem de migração interna para Pernambuco. Fecundidade:

Menos filhos: Mulheres em Pernambuco estão tendo menos filhos e adiando a maternidade.

Aumento de mulheres sem filhos: Cresceu a proporção de mulheres que chegam ao fim da vida reprodutiva sem terem sido mães.

Queda na taxa regional: A Taxa de Fecundidade Total (TFT) no Nordeste caiu de 7,39 em 1960 para 1,60 em 2022.

Pico de fecundidade adiado: Em regiões como Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o pico de fecundidade se deslocou do grupo de 20 a 24 anos para o de 25 a 29 anos, refletindo a decisão de ter filhos mais tarde.

