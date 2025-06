Articulação do governo na sessão de vetos do Congresso vira Operação Tabajara entre ministros que não fizeram a conta dos custos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Está se configurando como uma Operação Tabajara (em termos de custos para o consumidor) a negociação que os líderes do governo mais a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann na sessão em que o Congresso Nacional analisou e derrubou um pacote de vetos do presidente Lula na última quarta-feira (17).



Pelo custo econômico e - sabe-se agora – o custo político do que foi negociado durante a tumultuada sessão onde os deputados e senadores tosquiam o governo.



Líderes aflitos



Para se entender o alcance das medidas derrubadas é preciso entender que as conversas foram conduzidas diretamente por Gleisi, com os três líderes do governo no Parlamento: Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e José Guimarães (PT-CE) que, aparentemente, não receberam suporte técnico do governo sobre os impactos dos custos dos vetos. Ou não entenderam os informes que receberam de modo a formular uma estratégia política para cada um deles.



Com o presidente Lula viajando, e sem orientação do Canadá, as conversas, coube à ministra das Relações Institucionais organizar toda a estratégia de redução de danos já que não tinha votos no plenário com Guimarães, Rodrigues Wagner no campo de batalha.



Sem articular



O problema é que o governo estava fraco demais para articular uma estratégia para eliminar a pressão dos lobistas presentes nos corredores do Congresso. Cada um com uma estratégia muito clara para atuar por um ponto vetado, distribuídos e focados.

Para completar, no comando na mesa estava um senador abertamente desafeto do ministro das Minas e Energia que confiava mais nos números dos lobistas do que nos dados do MME - com quem não falava.



Silveira fora



Dá para imaginar a cena: Silveira acompanhando a desgraceira sem ter como falar pessoalmente com Alcolumbre enquanto Gleisi Wagner e Fernandes não entendiam os impactos dos vetos nas contas de energia mostrados nos relatórios do MME.



Deu no que deu. De um total de 24 vetos de Lula tratando do setor energético, oito foram colocados em votação e todos derrubados. Os 16 demais tiveram a votação adiada com os três líderes do governo no Parlamento: Jaques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e José Guimarães (PT-CE) dando os votos favoráveis à derrubada dos vetos de Lula e orientando as bancadas.



Redução de danos



Bom. Se eles sabiam que seriam derrotados porque votaram favoráveis? Estratégia de redução de danos? Podem dizer. Certo, mas onde já se viu governo fazer negociação atendendo a lobista dentro do Congresso Nacional? Algum deles achou que poderia ganhar alguma coisa ou “perder menos”?



Para quem não está familiarizado com o assunto. Lobista do setor elétrico é aquele cara que literalmente sabe tanto do negócio que o setor contrata ele (pagando caro) para atuar nas comissões e no plenário. O lobista do setor elétrico é muito mais especializado que consultor. Ele é tão bom que atua no contraditório.



Profissionais



É coisa de profissional de alto nível. Porque no setor elétrico não existe quilowatt grátis. Então, se o governo não se arma com informação e boa articulação, já era. E não deu outra.



Depois da votação, Gleisi entendeu dar uma nota afirmando que propôs uma negociação para não derrubar o veto a projetos das off shore e que sem conseguir aceitou derrubar o veto do Proinfa para manter os demais vetos de uma lista de 213.



Foi mal, pessoal



A nota é auto explicativa da sua fragilidade. O governo não poderia ir para essa sessão sem se articular e pressionar com ajuda de todos os ministros, talvez com Silveira coordenando junto com Rui Costa. E até abrindo a caixa de maldades enquanto Gleisi abria a de bondades.



Mas onde eles estavam? Ora, se nem o presidente Lula estava em Brasília. Assim como o ministro da fazenda, Fernando Haddad tinha saído de férias. Porque algum ministro iria pressionar os deputados de seu partido?



Vai aumentar



O problema dessa desorganização oficial é que acabou sobrando para todo mundo ou melhor: 3,5% nas contas de energia elétrica, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace). Que era uma das que, por exemplo, poderia estar ajudando o governo.



Não tem como dizer que evitou-se coisas piores. Os lideres estão dizendo que articularam no “Dia Negro dos Vetos”, uma ação para controlar a CPMI do INSS. Pode ser. Mas o prejuízo está dado.



Mal da foto



Com o risco dos deputados da direita saírem dizendo nas redes sociais que os partidos de esquerda deram mais votos à derrubada dos vetos que eles. O que é verdade. O governo Lula é um caso raro que articula para dar aumento decorrente de ação de lobista.



Todo mundo sabe que o presidente Lula já não está mais disposto a cuidar da articulação ou de usar seu poder presidencial na negociação do Congresso. Mas deixar a coisa correr frouxa como deixou é demais. E o pior é que quando volta não toca no assunto e ainda sai prometendo mais benefício social. Difícil.

Neoenergia RN está pintando os cabos com tinha especial com nanoparticulas para evitar uso dos cabos por outras empresas. - Divulgação

Crime organizado roubando cabos



Um novo tipo de crime, associado a ações de facções e o crime organizado está ocorrendo nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte onde as empresas distribuidoras Enel (CE) e Neoenergia (RN) passaram a conviver com roubos de cabos da rede elétrica de alta tensão em regiões do interior dos dois estados.



Os criminosos desligam as redes, sobem nos postes e cortam os cabos e os recolhem em caminhões em ações coordenadas em regiões rurais. Nos dois estados as empresas não chegaram aos bandidos embora no Ceará tenha acontecido prisões e apreensões.



Cabos de alta tensão furtados apreendidos pela Enel junto com a Polícia no Ceará. - Divulgação

Destruindo postes



No RN a Neoenergia Cosern começou a marcar os cabos da rede elétrica com um tipo de tinta inteligente que auxilia na identificação do cobre – um metal que vem sendo furtado com cada vez mais frequência e já deixou mais de 100 mil pessoas no Rio Grande do Norte sem energia em 2025.



A tinta possui micropartículas com nanotecnologia que se integram ao cobre, deixando o material marcado quimicamente para sempre, mesmo se for triturado ou derretido para revenda. A ação de pintura dos cabos começou por Mossoró, Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue, Macau e Guamaré, os municípios mais afetados do estado por esse tipo de crime.



Chapada do Apodi



No Ceará os ataques forma na rede elétrica que abastece a Chapada do Apodi nas cidades de Chorozinho e Morada Nova, a empresa distribuidora de energia no Ceará foi atacada por bandidos, agindo à noite que derrubaram os cabos e embarcaram em um caminhão levando 1 mil metros da fiação em e instalação três quilômetros de cabos novinhos.



Poço da Panela



No antigo sítio de “Zé Donino” onde existe um casarão do século XVII revitalizado e o “quintal” de fruteiras frondosas farão parte das áreas comuns e de lazer do empreendimento a Rio Ave vai construir um novo empreendimento na Zona Norte do Recife. Projeto com poucas unidades com um mix de tipologias.



Jornada Bett NE



O Recife Expo Center receberá nos dias nos dias 27 e 28 de agosto, Jornada Bett Nordeste 2025 que movimentará o setor educacional trazendo networking, negócios e inovação. A iniciativa atrai marcas e lideranças nacionais e reforça a educação como pilar estratégico para o desenvolvimento regional. Inscrições no site: brasil.bettshow.com/jornadabettnordeste



Abrasel Norte



A Abrasel em Pernambuco (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco) anunciou a criação do Núcleo Litoral Norte. A nova frente da Associação representa os municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Itaquitinga e Paulista, todos com forte vocação turística e gastronômica.E será coordenada pelo empresário Roberto Lima, responsável pelo restaurante Fogão do Céu.



Estrda de Aldeia será refromada pelo governo do Estado. - JC Imagem

Agora vai



Tema central da conversa da governadora Raquel Lyra a contratação de empresa para execução das obras e serviços de restauração da rodovia PE-027 até o entroncamento da PE-005 (Camaragibe) num total de 28,72 km deverá ser feito pela empresa EDP Infraestrutura e Pavimentação Ltda. que venceu a licitação com o preço de R$ 79,4 milhões com deságio de 29,50% sobre o preço base de R$ 112,6 milhões.



Baptista Leal



A Construtora Baptista Leal inaugura em julho, sua primeira loja em shopping na RMR. Ficará no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, onde a empresa fará o lançamento do Start Costa Dourada II, previsto para o segundo semestre e que será erguido próximo ao shopping.



Ceará de fora



Em comunicado ao mercado a Eletrobrás confirmou que vai investir R$ 6,7 bilhões em 19 novas linhas de transmissão, 18 delas no Nordeste nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí num total de 1.900 quilômetros de novas linhas, o que segundo a Eletrobrás, reforçará a capacidade de transmissão de eletricidade no Sistema Interligado Nacional.



Renata Escobar



A advogada Renata Escobar, especialista em Direito Tributário e sócio do Escobar Advocacia falará sobre o tema "Como empreender em Portugal", nesta quarta-feira (25), às 14h. Na pauta uma apresentação sobre os caminhos para estruturar negócios, as burocracias fiscais e os cuidados necessários para quem deseja abrir empresa ou investir no mercado português.



Gatos de São João. Promoção para os pets nos shoppings Riomar. - Divulgação

ArraiAu Pet



Termina no próximo dia 30 o festival PETMAR, no RioMar Shopping, com diversas atrações para os animais de prestação de serviços. Esse ano um dos destaques foi o "Arraiau Pet" realizado no sábado passado (14) que também está sendo realizada noutros shoppings do grupo JCPM entre eles o RioMar Aracaju que neste sábado promove programação especial, desfile, brincadeiras e campanha de adoção de animais

Certificado Faepe



A Federação da Agricultura e Pecuária de Pernambuco (FAEPE) informa que já está disponível a emissão do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) de 2025. O documento é fundamental para comprovação da regularidade cadastral dos imóveis rurais junto ao Incra e demais instituições. Proprietários, titulares do domínio útil ou ocupantes de imóveis rurais têm limite até o dia 17 de julho de 2025.

Tatiana Meneses, Rodrigo da Fonte e Carol Bahia, em evento no Centro de Convenções - Arquivo Pessoal



Tatiana Menezes



A empresária Tatiana Menezes, referência em feiras e congressos no Estado pela Insight Feiras e Negócios e o Recife Expo Center, recebeu homenagem na Assembléia Legislativa de Pernambuco entregue em cerimônia por iniciativa do deputado Joel da Harpa.