'Noite do Pijama': Guanabara inicia operação do Leito Cama em Fortaleza e viagem para Teresina

Além de Teresina e Recife, a oferta do Leito Cama da Guanabara em breve será estendida para outros destinos estratégicos do Nordeste

A Guanabara iniciou a operação do novo serviço Leito Cama com uma campanha de lançamento bastante curiosa: a “Noite do Pijama”. Na ação, personagens vestidos com roupas de dormir circularam por pontos movimentados de Fortaleza, chamando a atenção do público e despertando curiosidade sobre a novidade.

A campanha marca a inauguração do novo serviço premium com destino a Teresina (PI), o Leito Cama da Guanabara. O ônibus conta com 32 assentos - sendo 20 poltronas Cama e 12 Leitos - com reclinação de 180 graus, fileiras individuais, entradas USB e cortinas de privacidade. A proposta é oferecer uma experiência de viagem mais confortável e ágil, especialmente para passageiros que migraram do modal aéreo devido aos altos custos das passagens.

Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da Guanabara, explica que o serviço foi implementado a partir de pesquisas que identificaram um público cada vez mais exigente, interessado em viagens rodoviárias com padrão de excelência.

“O Leito Cama é uma resposta direta a esse perfil de cliente que valoriza conforto, agilidade e uma experiência diferenciada de viagem. A receptividade tem sido muito positiva”, destaca.

A Guanabara iniciou, na última quinta-feira (12), as operações da linha Fortaleza–Recife com o Leito Cama, ampliando a presença do serviço nos principais corredores rodoviários do Nordeste. Além dessas duas capitais, o Leito Cama será expandido para outros destinos estratégicos da região, como Natal (RN) e João Pessoa (PB).

Guanabara e rede Accor firmam parceria com desconto

A Guanabara firmou uma parceria estratégica com a rede Accor por meio das marcas ibis, ibis budget e ibis Styles presente nas principais capitais e polos regionais do Brasil. Agora, os passageiros da Guanabara passam a ter direito a descontos de até 25% nas diárias nos hotéis das marcas ibis nas regiões Norte e Nordeste - conhecidos pela experiência de hospedagem confiável, segura e sem surpresas.

Ao todo, são 14 unidades participantes nas cidades de Belém (PA), Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), Recife (PE), Petrolina (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA). A parceria otimiza a experiência de quem viaja de ônibus, oferecendo uma integração mais completa e confortável entre transporte e hospedagem, com foco em qualidade, economia e segurança.

"A Guanabara sai na frente mais uma vez ao se associar à maior rede hoteleira do mundo. Essa parceria reforça a importância do setor rodoviário na integração nacional e na promoção do turismo regional. O nosso objetivo é expandir, em breve, essa iniciativa para outras regiões do Brasil", ressalta Rodrigo.

“Agora você conta com a parceria entre a Guanabara, que oferece transporte confiável por diversas cidades do Norte e Nordeste, e os hotéis ibis, da rede Accor, referência em hospedagem com excelente custo-benefício, conforto e segurança. Com essa união, sua viagem fica mais fácil do início ao fim — com transporte e estadia de qualidade, em um só lugar!”, acrescenta Paloma Fernandes, Gerente Regional de Vendas Norte e Nordeste da Accor.

Essa união estratégica entre duas grandes marcas oferece aos clientes da Guanabara maior praticidade no planejamento de viagens, especialmente em rotas turísticas e corporativas de alta demanda. Para aproveitar descontos exclusivos, basta apresentar a passagem da Guanabara no momento do check-in.