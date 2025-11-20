fechar
Colégio Saber Viver 40 anos: histórias que formam pessoas, gerações e futuro

Uma história construída a partir do sonho de uma educadora que, com afeto, inovação e propósito, continua apontando para o amanhã

Por Sharon Baptista Publicado em 20/11/2025 às 7:00
"A inovação vem da forma de pensar diferente. Uma educação que não só prepara essa geração agora como criança, mas como eles serão quando adultos"
"A inovação vem da forma de pensar diferente. Uma educação que não só prepara essa geração agora como criança, mas como eles serão quando adultos" - Divulgação/Colégio Saber Viver

Fundado em 1985, o Colégio Saber Viver chega aos 40 anos celebrando uma trajetória guiada pelo afeto, propósito e inovação, valores que moldaram gerações e continuam presentes no dia a dia da escola. O projeto, nascido do sonho ousado da educadora Carmen Lúcia Ayres, tomou forma a partir da vontade de fazer diferente e colocar sentido em cada momento do processo de aprender.

O que começou como uma pequena iniciativa movida por coragem e inquietação tornou-se referência em formação escolar e humana. Para Dona Carmen, ensinar sempre significou acolher, inspirar, cuidar e abrir caminhos.

"Transformei o desejo em projeto de vida e dei início a uma escola que educa com sentido, afeto e compromisso. O que começou com poucos alunos e uma estrutura modesta cresceu e se fortaleceu com a participação de famílias, professores e colaboradores que acreditaram no mesmo sonho que eu", relembra a fundadora.

Uma escola que forma vínculos

Para quem vive o Saber Viver por dentro, o colégio é mais que uma instituição: é parte da vida. Kaline Santos, professora da Educação Infantil há 18 anos, guarda lembranças que ajudaram a moldar sua trajetória pessoal e profissional.

“Eu iniciei como assistente de sala. Passou algum tempo e Dona Carmen, nos corredores da escola, olhou pra mim e disse: ‘Minha filha, você vai ser professora desse colégio.’ A escola não só investiu na minha formação profissional como também pessoal. Talvez nem eles saibam do quanto foram importantes e são importantes”, conta.

O sentimento se repete entre quem acompanhou cada etapa de expansão do colégio. Para Goretti Barros, supervisora administrativa, o crescimento foi visível e inspirador.

“Eu vi o Saber Viver pequeno, com muita força e vontade de crescer. Houve a transição, a Educação Infantil ficou na Rua do Espinheiro e o Ensino Fundamental na João de Barros. Hoje eu vejo a dimensão do Saber Viver, grande na estrutura, no pedagógico, na sua dimensão mesmo. Tenho um orgulho imenso em fazer parte de tudo isso.”

Ao comemorar 40 anos, o Saber Viver olha para frente

Esse vínculo também é ressaltado pela diretora pedagógica Natália Ayres, filha da fundadora:
“O Saber Viver representa muito mais que uma escola, ele faz parte de mim e de todos que passam por aqui. É relacionamento, afeto e amor. É um espaço onde construímos laços, compartilhamos sonhos e aprendemos, todos os dias, o verdadeiro sentido de crescer junto.”

Nos corredores, as relações também contam histórias. Porteiro há mais de 20 anos, Mário Augusto celebra o cotidiano afetivo que marca o ambiente escolar: “Aqui a gente trabalha sorrindo. Os alunos passam, dão bom dia, boa tarde, boa noite, é um abraço, uma brincadeira. Os pais então, são super gente boa. É um carinho enorme, uma maravilha trabalhar aqui. A gente aqui é uma família!”

Para a diretora pedagógica Alena Nobre, essa construção contínua faz parte da identidade do colégio.
“Em 40 anos a gente já fez muita coisa. É daí que vem a inovação, a forma de pensar diferente uma educação que não só prepara essa geração agora como criança, mas como eles serão quando adultos.”

"O Saber Viver representa muito mais que uma escola, ele faz parte de mim e de todos que passam por aqui"

Projetos que mostram o Saber Viver em movimento

Com práticas alinhadas às tendências educacionais e ao protagonismo do aluno, o Saber Viver consolidou iniciativas que traduzem sua essência:

  • Mostra do Saber – evento anual que integra ciência, arte, criatividade e protagonismo estudantil;
  • Ensino Bilíngue – programa que amplia repertório cultural e cognitivo e conecta alunos ao mundo;
  • Tempo Integral – rotina que une cuidado, autonomia e estímulo às múltiplas habilidades;
  • Aprofunda+ – aulas de apoio e aprofundamento para estudantes do Ensino Médio.

Essas ações reforçam o compromisso do colégio com uma educação contemporânea, sem abrir mão de sua raiz mais importante: o olhar humano.

“A gente quer oferecer e está oferecendo uma formação de qualidade e de excelência. Para além disso, queremos que as pessoas saiam daqui com sensibilidade e capacidade de agir de maneira mais ampla”, destaca Jefferson Góes, professor do Projeto de Vida.

Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias
Essas histórias simbolizam a força da educação que deixa marcas e que segue viva na memória e no presente de muitas famílias

Do legado dos pais à visão dos filhos

Do exemplo dos pais à atuação dos filhos, o Colégio Saber Viver preserva valores e aponta para o futuro

A essência que deu origem ao colégio segue viva. "O Saber Viver chega aos 40 anos com a mesma força que deu origem ao seu primeiro dia: acreditar no potencial de cada aluno", reforça a fundadora Carmen Lúcia.

Hoje, a gestão é conduzida pela diretora pedagógica Natália Ayres e pelo diretor administrativo Rodrigo Ayres, que representam a continuidade do legado familiar.

“Sempre acreditamos nas pessoas. E é por isso que, mesmo com tantas mudanças na educação, o Saber Viver nunca perdeu sua essência: valorizar o humano, apostar no potencial de cada um e construir uma educação feita com conhecimento, afeto e significado", afirma Natália.

Rodrigo complementa: "O nosso legado está nas histórias vividas nos corredores, nos laços que atravessam gerações e no futuro que continua sendo construído todos os dias por quem aprende e ensina com amor."

A escola que sonha com o futuro

Ao comemorar 40 anos, o Saber Viver olha para frente com o mesmo entusiasmo do início. Os novos passos incluem fortalecer práticas pedagógicas inovadoras, ampliar projetos socioemocionais e investir em formação e tecnologia, sempre com o afeto como norte.

“Queremos formar pessoas felizes, humanas, empáticas e realizadas. Que levem consigo os valores aprendidos aqui e se tornem adultos que fazem diferença no mundo”, destaca Natália.

Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados
Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, um gesto de carinho para lembrar que novos caminhos começam acompanhados

A celebração das quatro décadas ganha ainda mais significado ao marcar a conclusão da primeira turma do Ensino Médio. Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, lembrando que novos caminhos começam sempre acompanhados.

Criado em 2023, o Ensino Médio do Saber Viver agora forma sua turma pioneira e escreve mais um capítulo na história do colégio.

