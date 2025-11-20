Colégio Saber Viver 40 anos: histórias que formam pessoas, gerações e futuro
Uma história construída a partir do sonho de uma educadora que, com afeto, inovação e propósito, continua apontando para o amanhã
Fundado em 1985, o Colégio Saber Viver chega aos 40 anos celebrando uma trajetória guiada pelo afeto, propósito e inovação, valores que moldaram gerações e continuam presentes no dia a dia da escola. O projeto, nascido do sonho ousado da educadora Carmen Lúcia Ayres, tomou forma a partir da vontade de fazer diferente e colocar sentido em cada momento do processo de aprender.
O que começou como uma pequena iniciativa movida por coragem e inquietação tornou-se referência em formação escolar e humana. Para Dona Carmen, ensinar sempre significou acolher, inspirar, cuidar e abrir caminhos.
"Transformei o desejo em projeto de vida e dei início a uma escola que educa com sentido, afeto e compromisso. O que começou com poucos alunos e uma estrutura modesta cresceu e se fortaleceu com a participação de famílias, professores e colaboradores que acreditaram no mesmo sonho que eu", relembra a fundadora.
Uma escola que forma vínculos
Para quem vive o Saber Viver por dentro, o colégio é mais que uma instituição: é parte da vida. Kaline Santos, professora da Educação Infantil há 18 anos, guarda lembranças que ajudaram a moldar sua trajetória pessoal e profissional.
“Eu iniciei como assistente de sala. Passou algum tempo e Dona Carmen, nos corredores da escola, olhou pra mim e disse: ‘Minha filha, você vai ser professora desse colégio.’ A escola não só investiu na minha formação profissional como também pessoal. Talvez nem eles saibam do quanto foram importantes e são importantes”, conta.
O sentimento se repete entre quem acompanhou cada etapa de expansão do colégio. Para Goretti Barros, supervisora administrativa, o crescimento foi visível e inspirador.
“Eu vi o Saber Viver pequeno, com muita força e vontade de crescer. Houve a transição, a Educação Infantil ficou na Rua do Espinheiro e o Ensino Fundamental na João de Barros. Hoje eu vejo a dimensão do Saber Viver, grande na estrutura, no pedagógico, na sua dimensão mesmo. Tenho um orgulho imenso em fazer parte de tudo isso.”
Esse vínculo também é ressaltado pela diretora pedagógica Natália Ayres, filha da fundadora:
“O Saber Viver representa muito mais que uma escola, ele faz parte de mim e de todos que passam por aqui. É relacionamento, afeto e amor. É um espaço onde construímos laços, compartilhamos sonhos e aprendemos, todos os dias, o verdadeiro sentido de crescer junto.”
Nos corredores, as relações também contam histórias. Porteiro há mais de 20 anos, Mário Augusto celebra o cotidiano afetivo que marca o ambiente escolar: “Aqui a gente trabalha sorrindo. Os alunos passam, dão bom dia, boa tarde, boa noite, é um abraço, uma brincadeira. Os pais então, são super gente boa. É um carinho enorme, uma maravilha trabalhar aqui. A gente aqui é uma família!”
Para a diretora pedagógica Alena Nobre, essa construção contínua faz parte da identidade do colégio.
“Em 40 anos a gente já fez muita coisa. É daí que vem a inovação, a forma de pensar diferente uma educação que não só prepara essa geração agora como criança, mas como eles serão quando adultos.”
Projetos que mostram o Saber Viver em movimento
Com práticas alinhadas às tendências educacionais e ao protagonismo do aluno, o Saber Viver consolidou iniciativas que traduzem sua essência:
- Mostra do Saber – evento anual que integra ciência, arte, criatividade e protagonismo estudantil;
- Ensino Bilíngue – programa que amplia repertório cultural e cognitivo e conecta alunos ao mundo;
- Tempo Integral – rotina que une cuidado, autonomia e estímulo às múltiplas habilidades;
- Aprofunda+ – aulas de apoio e aprofundamento para estudantes do Ensino Médio.
Essas ações reforçam o compromisso do colégio com uma educação contemporânea, sem abrir mão de sua raiz mais importante: o olhar humano.
“A gente quer oferecer e está oferecendo uma formação de qualidade e de excelência. Para além disso, queremos que as pessoas saiam daqui com sensibilidade e capacidade de agir de maneira mais ampla”, destaca Jefferson Góes, professor do Projeto de Vida.
Do legado dos pais à visão dos filhos
A essência que deu origem ao colégio segue viva. "O Saber Viver chega aos 40 anos com a mesma força que deu origem ao seu primeiro dia: acreditar no potencial de cada aluno", reforça a fundadora Carmen Lúcia.
Hoje, a gestão é conduzida pela diretora pedagógica Natália Ayres e pelo diretor administrativo Rodrigo Ayres, que representam a continuidade do legado familiar.
“Sempre acreditamos nas pessoas. E é por isso que, mesmo com tantas mudanças na educação, o Saber Viver nunca perdeu sua essência: valorizar o humano, apostar no potencial de cada um e construir uma educação feita com conhecimento, afeto e significado", afirma Natália.
Rodrigo complementa: "O nosso legado está nas histórias vividas nos corredores, nos laços que atravessam gerações e no futuro que continua sendo construído todos os dias por quem aprende e ensina com amor."
A escola que sonha com o futuro
Ao comemorar 40 anos, o Saber Viver olha para frente com o mesmo entusiasmo do início. Os novos passos incluem fortalecer práticas pedagógicas inovadoras, ampliar projetos socioemocionais e investir em formação e tecnologia, sempre com o afeto como norte.
“Queremos formar pessoas felizes, humanas, empáticas e realizadas. Que levem consigo os valores aprendidos aqui e se tornem adultos que fazem diferença no mundo”, destaca Natália.
A celebração das quatro décadas ganha ainda mais significado ao marcar a conclusão da primeira turma do Ensino Médio. Na última sexta-feira (14), estudantes do 3º ano viveram o último dia de aula com uma homenagem preparada pelos pais, lembrando que novos caminhos começam sempre acompanhados.
Criado em 2023, o Ensino Médio do Saber Viver agora forma sua turma pioneira e escreve mais um capítulo na história do colégio.