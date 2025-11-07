fechar
Estudantes do Pé-de-Meia poderão escolher como investir o incentivo de R$ 1.000 pelo app Caixa Tem

No aplicativo Caixa Tem, os estudantes poderão optar por manter o valor na Poupança ou aplicá-lo no Tesouro SELIC. Confira detalhes

Por JC Publicado em 07/11/2025 às 23:36
Imagem ilustrativa do aplicativo Caixa Tem em um celular
Imagem ilustrativa do aplicativo Caixa Tem em um celular - Caixa

A partir desta sexta-feira (7), a CAIXA disponibiliza aos estudantes do Programa Pé-de-Meia opções de investimento da parcela de R$ 1.000 referente ao incentivo pela conclusão do ensino médio, conforme a Portaria Interministerial MEC/MF nº 9, de 6 de outubro de 2025.

A jornada de investimento será feita exclusivamente pelo aplicativo CAIXA Tem. Nele, os estudantes poderão optar por manter o valor na Poupança ou aplicá-lo no Tesouro SELIC, conforme as regras do programa.

As novas opções de investimento estarão disponíveis para os estudantes que já receberam as parcelas de incentivo referentes à conclusão do 1º e 2º anos do ensino médio. No caso de alunos menores de idade que desejarem migrar da Poupança para o Tesouro Selic, será necessária uma nova autorização do responsável legal, que deverá ser feita diretamente pelo aplicativo.

Após a confirmação da conclusão do ensino médio pelo Ministério da Educação, os estudantes poderão manter os recursos investidos ou movimentá-los livremente.

Como agente financeiro do programa, a CAIXA será responsável por oferecer orientações e suporte aos estudantes, garantindo que as escolhas de investimento sejam feitas de forma segura, além de permitir o acompanhamento da rentabilidade da opção selecionada.

