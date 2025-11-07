Delegação do Recife leva protagonismo juvenil à COP30, em Belém
Os jovens vão participarão de painéis, visitas técnicas e atividades culturais, representando diferentes coletivos da periferia do Recife
Uma delegação formada por 36 jovens, com idades entre 18 e 19 anos, embarca neste sábado (8) para Belém, no Pará, onde representará o Recife durante a realização da COP30 - que será de 9 a 15 de novembro.
Os integrantes fazem parte do Programa Jovens no Clima 2025, iniciativa da Prefeitura do Recife que incentiva o protagonismo juvenil em ações ambientais. Na viagem, conta com financiamento da Bloomberg Philanthropies, os jovens vão ter a oportunidade de apresentar projetos desenvolvidos entre maio e setembro em seus territórios.
Durante a conferência, eles também participarão de painéis, visitas técnicas e atividades culturais, representando diferentes coletivos da periferia do Recife. A agenda inclui debates sobre justiça climática, racismo ambiental, gestão pública, e educação climática
Entre os destaques da programação está o painel “Jovens no Clima: as juventudes do Recife no centro do debate e ação climática”, na segunda (11), com participação da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo, do prefeito João Campos e de representantes da sociedade civil.
No dia seguinte, o grupo apresenta o painel “Da lama do território para o mundo”, na Casa do Povo, e participa de rodas de diálogo sobre educação ambiental, democracia e governança climática.
A agenda também contempla intercâmbios com a Universidade da Amazônia e visitas a projetos socioambientais, como o PluviAmbiental, na Ilha do Combu, além de momentos culturais na Casa de Cultura Ruth Costa e no Festival Jambu Arena do SESC Pará.
Ayandson Melo, 24 anos, é um dos responsáveis pelo projeto “Entra a Pulso: território da esperança” e também vai marcar presença em Belém. "A gente realizou formações sistemáticas com os jovens de Entra a Pulso sobre racismo ambiental. Depois do projeto, agora a gente vai pra COP30, é muito importante participar das soluções para as mudanças do clima", afirmou.
Implementação do programa Jovens no Clima
O Jovens no Clima é uma realização da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com a Rede Conhecimento Social e o Delibera Brasil.
A implementação do programa é fruto do município ter sido a única capital do Brasil e uma das 100 cidades do mundo escolhidas como beneficiárias do Fundo de Ação Climática Juvenil da Bloomberg Philanthropies, da United Cities and Local Governments e do Bloomberg Center for Public Innovation. Cada um dos projetos dos coletivos de jovens selecionados recebeu R$ 20 mil para sua implementação.
Programação – Jovens no Clima na COP30
Segunda-feira (10/11)
9h às 12h — Acampamento Jovens no Clima
Preparação das atividades da COP30 e organização do acampamento.
14h — Painel “Jovens no Clima: as juventudes do Recife no centro do debate e ação climática”
Local: Zona Verde – Pavilhão Governo Federal
Participação: Macaé Evaristo (Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil); João Campos (Prefeito do Recife); Alice Xucuru (representante da Comunicação Ambiental); Marisa Villi (Delibera Brasil) e dois representantes do Jovens no Clima. Mediação: Marco Aurélio Filho (Secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife).
18h — Noite interativa no Acampamento Jovens no Clima
Dinâmicas, acordo de convivência e regimento interno.
Terça-feira (11/11)
8h30 às 10h — Painel “Jovens no Clima Recife: da lama do território para o mundo”
Local: COP do Povo — Casa do Povo (Travessa Piedade, 426, Reduto, Belém–PA).
14h25 às 15h15 — Painel “Jovens no Clima Recife 2025: a experiência de jovens indígenas da periferia do Recife na gestão de projetos sustentáveis”
Local: Zona Verde — Pavilhão Círculo dos Povos.
18h — Plenária Mundial das Juventudes
Local: Cidade da Juventude.
18h30 — Webinário “Juventudes na COP30 — Porvir”
Local: Escola de Redação.
Quarta-feira (12/11)
9h às 11h — Diálogo Autogestionado “Balanço Ético Global: Olhos D’Água, da nascente aos rios”
Local: Zona Verde — Pavilhão Belém+10
Participação: representantes dos Jovens no Clima.
14h às 15h30 — Roda de conversa “Democracia em Ação: Participação Social e Governança Climática”
Local: Casa das ONGs na COP30 — Abong (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 315, Umarizal, Belém–PA).
16h50 — Painel “Vozes dos territórios: juventude negra no enfrentamento do racismo ambiental”
Local: Zona Verde — Pavilhão Círculo dos Povos
Promoção: Ministério da Igualdade Racial, com participação do Jovens no Clima.
Quinta-feira (13/11)
8h30 às 10h — Exposição Jovens no Clima e Carta de Posicionamento da Comitiva
Local: Casa da Juventude.
11h às 16h — Visita ao Projeto PluviAmbiental e outras iniciativas da ilha
Local: Ilha do Combu.
16h30 — Visita à Coopercresan
Tema: Cooperativa como negócio de impacto e conexão em ações territoriais.
Sexta-feira (14/11)
10h — Intercâmbio Jovens no Clima Recife e Universidade da Amazônia (UNAMA)
Atividade: Cerimônia de entrega dos certificados do curso “COP30, Juventudes e Mudanças Climáticas”.
14h — Intercâmbio cultural
Atividade: Visita a pontos turísticos de Belém.
17h — Atividade cultural
Local: Yellow Zone — Casa de Cultura Ruth Costa.
19h — Atividade cultural
Local: Festival Jambu Arena promovido pelo SESC Pará
Sábado (15/11)
Retorno da comitiva ao Recife.
*Com informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude