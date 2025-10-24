PND 2025: 'Enem dos Professores' acontece neste domingo (26); veja horários e como consultar o local de prova
Pernambuco participa neste domingo (26) da 1ª PND, exame nacional com mais de 1 milhão de candidatos que selecionará professores para escolas públicas
Clique aqui e escute a matéria
Mais de 1 milhão de candidatos em todo o Brasil participam, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), apelidada de "Enem dos Professores" ou "CNU dos Professores".
O exame, aplicado em 750 cidades, incluindo municípios pernambucanos, visa criar um banco de talentos para a contratação de professores nas redes públicas estaduais e municipais.
Pernambuco está entre as 22 redes estaduais que aderiram voluntariamente à prova e poderão utilizar as notas dos participantes em seus processos seletivos.
Como será a prova?
A PND é voltada para estudantes de licenciatura em fase de conclusão e para profissionais já formados. A aplicação seguirá o horário de Brasília:
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início da prova: 13h30
- Término da prova: 19h
A prova terá 5h30 de duração e será dividida em duas partes:
- Formação Geral: 30 questões objetivas e 1 discursiva sobre temas gerais da docência.
- Componente Específico: 50 questões objetivas sobre conteúdos e habilidades de cada uma das 17 áreas de licenciatura (como Pedagogia, Letras, Matemática, etc.).
Locais de Prova e Participantes
O Cartão de Confirmação de Inscrição, com o local exato onde cada candidato fará a prova, já está disponível no sistema online da PND. O Inep recomenda levar o cartão no dia do exame.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dos mais de 1 milhão de inscritos confirmados, a maioria está em São Paulo. A área de Pedagogia foi a que registrou o maior número de participantes, com mais de 560 mil pessoas.
A PND faz parte do programa "Mais Professores para o Brasil" e busca estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas escolas públicas do país.
(Com informações da Agência Brasil).
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />