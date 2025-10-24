fechar
PND 2025: 'Enem dos Professores' acontece neste domingo (26); veja horários e como consultar o local de prova

Pernambuco participa neste domingo (26) da 1ª PND, exame nacional com mais de 1 milhão de candidatos que selecionará professores para escolas públicas

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 19:16
Imagem ilustrativa de uma mão segurando uma caneta sobre uma prova
Imagem ilustrativa de uma mão segurando uma caneta sobre uma prova - Agência Brasil

Mais de 1 milhão de candidatos em todo o Brasil participam, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), apelidada de "Enem dos Professores" ou "CNU dos Professores".

O exame, aplicado em 750 cidades, incluindo municípios pernambucanos, visa criar um banco de talentos para a contratação de professores nas redes públicas estaduais e municipais.

Pernambuco está entre as 22 redes estaduais que aderiram voluntariamente à prova e poderão utilizar as notas dos participantes em seus processos seletivos.

Leia Também

Como será a prova?

A PND é voltada para estudantes de licenciatura em fase de conclusão e para profissionais já formados. A aplicação seguirá o horário de Brasília:

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início da prova: 13h30
  • Término da prova: 19h

A prova terá 5h30 de duração e será dividida em duas partes:

  • Formação Geral: 30 questões objetivas e 1 discursiva sobre temas gerais da docência.
  • Componente Específico: 50 questões objetivas sobre conteúdos e habilidades de cada uma das 17 áreas de licenciatura (como Pedagogia, Letras, Matemática, etc.).

Locais de Prova e Participantes

O Cartão de Confirmação de Inscrição, com o local exato onde cada candidato fará a prova, já está disponível no sistema online da PND. O Inep recomenda levar o cartão no dia do exame.

Dos mais de 1 milhão de inscritos confirmados, a maioria está em São Paulo. A área de Pedagogia foi a que registrou o maior número de participantes, com mais de 560 mil pessoas.

A PND faz parte do programa "Mais Professores para o Brasil" e busca estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas escolas públicas do país.

(Com informações da Agência Brasil).

