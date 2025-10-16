Denúncia nas redes sociais expõe problemas na merenda de escola técnica em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudantes relatam presença de larvas na comida e má qualidade das refeições; Secretaria de Educação segue investigando o caso

Na última terça-feira (14), uma denúncia publicada no perfil "Jaboatão na Mira das Notícias", no Instagram, chamou atenção para as condições precárias da merenda escolar na Escola Técnica Estadual Maximiano Accioly Campos, localizada no bairro Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

Segundo a publicação, alimentos estariam sendo servidos em condições inadequadas, com relatos de comida estragada, mal preparada e sem higiene — o que teria causado mal-estar em alguns alunos.

Presença de larvas e reincidência do problema

De acordo com os relatos, na última segunda-feira (13), estudantes encontraram larvas no almoço servido na unidade. Ainda segundo os alunos, essa não seria a primeira vez que problemas como esse ocorrem na escola.

Mãe de aluno relata ocorrido



Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, a mãe de um dos alunos relatou que, antes do recesso escolar, a escola serviu um baião de dois no qual a maoria dos alunos passaram mal depois. A escola chegou a mandar os alunos para casa em seguida, afirmando que não iriam mais servir aquele prato.

"Vez ou outra ele (o filho dela) chegava em casa reclamando que a comida estava ruim, já ficou várias vezes sem almoçar", disse.

A mãe do estudante também falou que o filho dela nunca havia visto larvas nas refeições, mas que existiam fotos e vídeos de outros alunos que encontraram pedra e plástico.

Secretaria de Educação se manifesta

Em nota oficial, a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE) informou que uma equipe técnica de nutricionistas foi enviada à escola nesta quinta-feira (16) para realizar uma vistoria detalhada e ouvir a comunidade escolar.

Segundo o orgão, será realizada uma reunião com estudantes, equipe gestora e o conselho escolar, além de uma nova inspeção no estoque e nas instalações da cozinha. A SEE destacou que, na inspeção anterior, feita na própria terça-feira (14), o ambiente foi considerado limpo, organizado e conforme as normas sanitárias vigentes.

A secretaria afirma: " A Pasta reforça que realiza inspeções técnicas regulares e promove capacitações contínuas com as agentes de alimentação escolar, com o objetivo de fortalecer as boas práticas de manipulação, preparo e apresentação dos alimentos. Essas ações integram a política da Secretaria voltada à qualidade e segurança da alimentação escolar em toda a rede estadual.".

A SEE vem intensificando as visitas técnicas de nutricionistas às escolas no âmbito do Programa de Alimentação Escolar, assegurando que as refeições oferecidas sejam seguras, nutritivas e estejam em conformidade com os padrões exigidos pelos órgãos de controle.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos estudantes e seguirá adotando todas as medidas necessárias para garantir a qualidade da merenda escolar nas unidades da rede pública estadual.

Desfecho da situação

Segundo relatos, a situação parece ter sido resolvida após a divulgação massiva do caso em páginas das redes sociais e também em veículos de comunicação, que estiveram no local e entrevistaram testemunhas.

Nesta segunda-feira (13), os alunos receberam uma merenda totalmente diferente e bem feita, e uma reunião foi realizada entre a direção da escola, a Secretaria de Educação e os pais e responsáveis para discutir o caso.

Embora não haja informações detalhadas sobre o resultado da reunião, a mudança na merenda sugere que medidas foram tomadas para normalizar a situação.

