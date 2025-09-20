Voz do Leitor 20.09: Esgoto a céu aberto em Candeias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitor reclama de esgoto a céu aberto, que está contaminando a praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, além de trazer problemas aos moradores

Clique aqui e escute a matéria

Uma grave situação de esgoto a céu aberto ocorre em Jaboatão dos Guararapes. O problema se localiza na Rua Manoel Menelau, no cruzamento com a Rua Dona Balbina Menelau, a poucos metros da faixa de areia da praia de Candeias. Há meses esse verdadeiro crime ambiental acontece, apesar das diversas reclamações junto à Prefeitura e das denúncias feitas pela internet. Como nenhuma providência tem sido tomada, recorro agora a este conceituado veículo de comunicação para dar visibilidade ao caso. O esgoto fica empoçado ou escorrendo diretamente para a praia.

Sandro Teixeira, por e-mail

PENTE-FINO NO INSS

O Ministro Wolney prometeu "pente-fino" nos empréstimos consignados, nos benefícios de aposentadoria, pagos pelo órgão. Acho que isso vá à frente, pois eu mesmo já fui vítima de empréstimo consignado feito por bancos, sem que eu tivesse solicitado. O pior é que o empréstimo ocorreu mesmo eu estando com o meu status de bloqueado para empréstimo consignado. O que quero dizer é que isso só é possível pela não observância por ocasião da colocação no benefício ou por conluio de funcionário do INSS fazendo passar sem a minha autorização. Aliás, isso não é novidade. O empréstimo, que não pedi, foi da ordem de R$ 570,00 a prestação, em 84 meses. Isso é um absurdo e tem que ser corrigido, já que o momento é propício, por motivo dos descontos também ilegais de associações, que levou o governo a ter que fazer o estorno de uma fábula em dinheiro para os aposentados prejudicados. Cadeia para os corruptos!

Carlos Nóbrega, por e-mail

CONFLITO NA PALESTINA

Um professor universitário reclamou neste Jornal que Israel sofre uma guerra de narrativa, por entender que o que acontece na Palestina não pode ser chamado de genocídio. O termo foi criado por um judeu, mas a ONU diz que se aplica neste conflito. Lançar folhetos por avião para comunicar um bombardeio não justifica a morte de milhares de inocentes, a maioria crianças; não justifica a explosão de hospitais e centros humanitários, nem a morte de atletas e jornalistas, nem as mortes semanais de palestinos que buscam alguma comida na fronteira. Lembre o professor que aquele país é, em si, uma narrativa, porque, se assim não fosse, como justificar a expulsão de mais de 700 mil palestinos de suas casas, e a morte de 15 mil civis só em maio de 1948?

Bruno Lemos, por e-mail

FALTA CASSAÇÃO

Causa estranheza que o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro não tenha ainda sido cassado. Nos Estados Unidos conspira e ameaça nosso País, apoiando as ofensas e bravatas de Trump . Em defesa da honra e dignidade do poder legislativo. Sua exclusão é imperativa.



Sylvio Belém, por e-mail

PÉSSIMO TRANSPORTE NA UFPE

Recorro a esta coluna, mais uma vez, para cobrar da Universidade Federal de Pernambuco o compromisso com a qualidade do transporte oferecido aos estudantes. De nada adianta uma linha circular nos bairros adjacentes à universidade se horários não são cumpridos e os veículos vivem quebrando. Mesmo em funcionamento, faltam assentos, há buracos nos ônibus... Uma condição precária que coloca em risco a vida de todos.

Pedro José, por e-mail