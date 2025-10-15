Educação do Futuro é tema de arena com robótica, IA e novos aplicativos no Rec'n'Play 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação gratuita da prefeitura no festival inclui o lançamento do novo app EducaRecife e debates sobre o uso de Inteligência Artificial.

A Educação do Recife marca presença de forma robusta na edição de 2025 do Rec'n'Play, o maior festival de tecnologia e inovação da América Latina. Com o tema "Dar o Play na Educação do Futuro", a Arena Educação oferece, a partir desta quarta-feira (15), uma programação intensa e gratuita com debates, oficinas e experiências imersivas no Paço Alfândega e em outros espaços do Bairro do Recife.

A iniciativa, da Secretaria de Educação municipal, busca apresentar ao público as práticas inovadoras que estão sendo implementadas na rede de ensino. "Inovação não é só tecnologia: é pensar diferente e melhorar o que já fazemos, é criar novas formas de ensinar e aprender", afirmou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, que destacou o fato de a robótica já fazer parte da rotina de mais de 100 escolas da rede.

Debates e lançamentos

A programação da arena é diversa. O painel "Por um Futuro da Educação com IA + Humano" discute o uso ético da inteligência artificial no ensino. Outro destaque é o Painel de Lançamentos "Inovação na Prática", que apresentará ao público um novo pacote de ferramentas digitais da secretaria, incluindo o novo app EducaRecife, a plataforma Revisa Digital, a Jornada do Estudante e o Chat do Professor.

"É fundamental que a educação básica esteja conectada a esse movimento", disse o gerente geral de Inovação na Educação, Marcelo Dantas, ressaltando a importância do evento para o trabalho que a secretaria desenvolve junto aos professores da rede.

Educação e tecnologia estavam em foco no REC'nPlay 2025 - Kleyvson Santos/PCR

Programação para a Primeira Infância

As crianças pequenas também têm um espaço especial no festival. Na Praça do Arsenal, o Laboratório Itinerante da Primeira Infância oferece uma programação gratuita com oficinas lúdicas e educativas.

As atividades buscam introduzir o pensamento computacional de forma divertida, com as oficinas "O Caminho do Robô" e "Explorador Kids". A criatividade e a linguagem audiovisual também são estimuladas nas oficinas "Brincando de Cinema".

O espaço sediará ainda debates importantes para pais e educadores, com mesas-redondas sobre temas como o antirracismo na primeira infância e a formação cidadã.

"É muito significativo ver a primeira infância ocupando espaço em um grande evento de tecnologia. Trazer oficinas e mesas de debate sobre o tema mostra que inovar também é cuidar das nossas crianças desde o começo da vida", destaca Luciana Lima, secretária executiva da Primeira Infância do Recife.

