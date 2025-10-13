Gil do Vigor realiza terceira edição do Aulão do Vigor em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Intensivão gratuito para o Enem acontece no dia 19 de outubro e será transmitido ao vivo, das 9h às 16h

Reconhecido como uma das vozes mais engajadas na valorização da educação no Brasil, o economista Gil do Vigor lança, pelo terceiro ano consecutivo, o Aulão do Vigor, um intensivão gratuito de seis horas voltado para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O evento acontece no dia 19 de outubro, das 9h às 16h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Conteúdos do aulão

Com capacidade para 600 estudantes, o aulão contará com revisões das principais disciplinas cobradas na prova, incluindo matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Para quem não puder comparecer presencialmente, o aulão será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube de Gil do Vigor, que também possui o projeto Matemática do Vigor, outra iniciativa voltada ao reforço do aprendizado para o Enem.

Parcerias

O evento conta com o apoio de grandes marcas como Brilhante, Vivo, Serasa e Bic, parceiras do economista em sua missão de democratizar o acesso à educação e ampliar oportunidades para jovens de todo o país.

