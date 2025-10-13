fechar
Enem e Educação | Notícia

Gil do Vigor realiza terceira edição do Aulão do Vigor em Olinda

Intensivão gratuito para o Enem acontece no dia 19 de outubro e será transmitido ao vivo, das 9h às 16h

Por Aisha Vitória Publicado em 13/10/2025 às 16:15
Gil do Vigor realiza terceira edi&ccedil;&atilde;o do Aul&atilde;o do Vigor em Olinda
Gil do Vigor realiza terceira edição do Aulão do Vigor em Olinda - Instagram/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Reconhecido como uma das vozes mais engajadas na valorização da educação no Brasil, o economista Gil do Vigor lança, pelo terceiro ano consecutivo, o Aulão do Vigor, um intensivão gratuito de seis horas voltado para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O evento acontece no dia 19 de outubro, das 9h às 16h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Conteúdos do aulão

Com capacidade para 600 estudantes, o aulão contará com revisões das principais disciplinas cobradas na prova, incluindo matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Para quem não puder comparecer presencialmente, o aulão será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube de Gil do Vigor, que também possui o projeto Matemática do Vigor, outra iniciativa voltada ao reforço do aprendizado para o Enem.

Leia Também

Parcerias

O evento conta com o apoio de grandes marcas como Brilhante, Vivo, Serasa e Bic, parceiras do economista em sua missão de democratizar o acesso à educação e ampliar oportunidades para jovens de todo o país.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

MEC lança app gratuito com simulados e correção automática de redação para o Enem 2025
ENEM 2025

MEC lança app gratuito com simulados e correção automática de redação para o Enem 2025
Projeto Bora Vencer promove aulões gratuitos para o Enem 2025 em oito cidades do interior de Pernambuco
ENEM 2025

Projeto Bora Vencer promove aulões gratuitos para o Enem 2025 em oito cidades do interior de Pernambuco

Compartilhe

Tags