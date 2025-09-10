fechar
Pernambuco lança licitação para construir 35 creches; investimento é de R$ 236 milhões

Os projetos integram o programa "Juntos pela Educação", que visa expandir a rede pública de ensino para crianças de zero a cinco anos

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 18:46
Com o anúncio deste quarto bloco, Pernambuco chega a 192 creches com licitações em curso, totalizando um investimento de mais de R$ 1,1 bilhão - Divulgação

A governadora Raquel Lyra anunciou, nesta quarta-feira (10), o lançamento do quarto bloco de licitações para a construção de 35 Centros de Educação Infantil (CEIs) em 30 municípios de Pernambuco. O investimento total na iniciativa é de R$ 236 milhões, com um prazo de 12 meses para a conclusão das obras.

Os projetos integram o programa "Juntos pela Educação", que visa expandir a rede pública de ensino para crianças de zero a cinco anos. O governo do estado irá construir, equipar e custear o funcionamento das unidades durante o primeiro ano de operação.

"O investimento em educação desde os primeiros anos é uma prioridade do nosso governo", declarou a governadora Raquel Lyra. "Vamos garantir que os nossos pequenos se desenvolvam de maneira adequada. É dessa forma que seguimos crescendo sem deixar ninguém para trás."

Meta de 250 creches licitadas

Com este novo anúncio, Pernambuco alcança a marca de 192 creches com licitações em andamento, somando um investimento total de mais de R$ 1,1 bilhão. A meta do Governo do Estado é licitar 250 novas unidades, criando 60 mil vagas para a educação infantil em todo o território pernambucano.

As novas unidades terão dois modelos de projeto: um com 10 salas (para terrenos maiores) e outro com 5 salas. Ambas as estruturas foram planejadas com foco na acessibilidade, na primeira infância e na sustentabilidade, incluindo o uso de energia renovável e sistemas de reuso de água. Os projetos contarão com sala multiuso, solário, playground com piso emborrachado e áreas verdes.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que a iniciativa "vai virar a chave da educação em Pernambuco". A execução e a fiscalização das obras ficarão sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Confira a lista dos municípios contemplados neste bloco:

  • Abreu e Lima (2)
  • Afogados da Ingazeira
  • Água Preta
  • Altinho
  • Betânia
  • Cabo de Santo Agostinho (3)
  • Canhotinho
  • Carnaíba
  • Correntes
  • Cumaru
  • Escada
  • Ingazeira
  • Ipojuca
  • Itacuruba
  • Itapetim
  • Jaboatão dos Guararapes
  • João Alfredo
  • Lajedo
  • Panelas
  • Petrolândia
  • Petrolina (2)
  • Recife
  • Ribeirão
  • Santa Maria do Cambucá
  • São Caetano
  • São José do Belmonte
  • São Lourenço da Mata (2)
  • Tamandaré
  • Vitória de Santo Antão
  • Xexéu
 
 

