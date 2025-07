Centro universitário oferece mais de 40 cursos gratuitos de férias com certificação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Centro universitário no bairro da Imbiribeira, Recife, promove cursos de capacitação gratuitos a partir desta terça-feira (22), voltados ao aperfeiçoamento profissional e atualização de conhecimentos em diversas áreas.

A iniciativa do Centro Universitário UniFBV Wyden conta com mais de 40 capacitações, com certificados. As atividades são completamente gratuitas e abertas ao público, mas as vagas são limitadas.

As inscrições acontecem através de formulário, disponível no link: https://forms.gle/hUGuYjLduM9Gaunb8.

Desenvolvendo tanto habilidades práticas quanto teóricas, os cursos abrangem áreas como Tecnologia da Informação, Engenharias, Direito, Psicologia, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, entre outras. As aulas serão ministradas por profissionais qualificados, com experiência de mercado e atuação acadêmica.

Voltada a estudantes, profissionais e interessados em novas habilidades, a programação representa uma oportunidade estratégica para aproveitar o período de recesso sem deixar o conhecimento adormecido.

“Ao investir algumas horas nas férias em formação, o participante enriquece o currículo e amplia seu repertório técnico e teórico com conteúdos atualizados e aplicáveis”, afirma o professor Pedro Alves, coordenador dos cursos de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia do Centro Universitário UniFBV Wyden.

Confira a programação dos cursos disponíveis:

Engenharias, Arquitetura e Tecnologia

Explorando a visão computacional e detecção de objetos com Python – 23/07, 18h

Metrologia: fundamentos e aplicação prática – 24/07, 18h

Curso de Representação Gráfica para Arquitetura e Urbanismo – 25/07, 09h e 19h

Introdução ao Levantamento Topográfico (atividade prática) – 25/07, 09h

Desenvolvimento rápido de aplicativos mobile com React Native – 29/07, 08h às 11h

Construindo minha primeira página na web – 29/07, 08h às 11h

Introdução aos conceitos de ASG com exemplos práticos – 29/07, 19h

Liderança estratégica para engenheiros – 29/07, 18h

Ensaio de granulometria dos solos (NBR 7181/2016) – 30/07, 18h

Introdução ao desenvolvimento de jogos com Pygame – 30/07, 19h às 21h

Metodologias Ágeis – 30/07 e 31/07, 14h às 21h

Explorando circuitos elétricos na prática – 30/07, 18h

Curso de sensoriamento remoto – 31/07, 18h

Psicologia e Educação

Primeiras entrevistas clínicas: teoria e prática – 22/07, 09h às 12h

Como fazer levantamento de necessidades numa perspectiva participativa – 23/07, 09h às 21h

Como iniciar o trabalho de conclusão de curso – 24/07, 19h às 21h

Técnicas de interpretação de texto para provas e concursos – 24/07, 14h

Aspectos teóricos e práticos sobre o plantão psicológico – 30/07, 19h às 21h

O que é, e como escrever um artigo tipo relato de experiência – 31/07, 19h às 21h

Direito

Gabaritando o Direito Penal – 29/07, 14h

Saúde, Biomedicina, Odontologia e Estética

Preparação de sabonetes com propriedades tranquilizantes – 18/07, 14h

Práticas em Microscopia – 18/07, 14h

Bloqueios do nervo alveolar inferior na cirurgia BMF – 22/07, 09h

Workshop prático de eletrotermofototerapia – 23/07, 09h

Nutrição enteral na prática – 23/07, 09h

Interpretação de exames laboratoriais para fisioterapeutas – 23/07, 13h

Exercício físico para pessoa idosa – 23/07, 08h30

Análise de desempenho para atletas de judô – 23/07, 09h

Agitação mecânica em Endodontia – 24/07, 09h

Dominando a fisioterapia esportiva – 25/07, 04h

Microbiologia: preparo de meio de cultura e coloração de Gram – 25/07, 14h

Workshop intensivo – Do sangue à lâmina (coleta venosa e esfregaço sanguíneo) – 25/07, 09h

Cuidado domiciliar ao paciente acamado – 28/07, 10h

Atendimento de urgência em Endodontia – 28/07, 09h

Abordagens sindrômicas às ISTs – 29/07, 19h

Mobilização precoce em UTI – 29/07, 09h

A importância da atuação do enfermeiro no cuidado oncológico – 30/07, 10h

O papel do farmacêutico no manejo de condições autolimitadas – 30/07, 09h

Avaliação da composição corporal – 30/07, 08h30

Atualização do calendário vacinal 2025 – 31/07, 19h

Tratamento restaurador atraumático (ART) – 01/08, 09h

Sustentabilidade e Sociedade

Saúde e mudanças climáticas: sintomas de um planeta em crise – 30/07, 08h às 17h50

Serviço

Cursos de Férias UniFBV Wyden - Gratuitos, com certificação

Data: 22 a 31 de julho

Local: Centro Universitário UniFBV Wyden

Endereço: R. Jean Emile Favre, 422 - Imbiribeira, Recife

Inscrições: https://forms.gle/hUGuYjLduM9Gaunb8