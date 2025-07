Inscrições da PND começam nesta segunda (14); veja como participar da prova para professores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Avaliação será aplicada em outubro e poderá ser usada como critério em concursos públicos do magistério a partir de 2026; taxa custa R$ 85

*Com informações da Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (14), estão abertas as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), conhecida também como "CNU dos Professores".

O exame será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e acontecerá no dia 26 de outubro.

Estados, municípios e o Distrito Federal que aderiram à iniciativa em junho poderão utilizar o desempenho dos participantes como critério em seleções para cargos de professor da educação básica a partir de 2026.

O exame é voltado tanto para estudantes que concluem a graduação em licenciatura ainda este ano quanto para profissionais já formados interessados em ingressar no serviço público.

Quem pode participar

Segundo o edital do exame, estão aptos a realizar a prova:

Estudantes de licenciatura que irão concluir o curso em 2024 e estejam inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2025;

Egressos de cursos de licenciatura que desejem participar de concursos públicos ou processos seletivos para o magistério, desde que promovidos por entes federativos que aderiram à avaliação.

A participação é voluntária, mas os resultados poderão ser exigidos em futuras seleções de docentes realizadas por estados e municípios que optarem por incorporar a PND como etapa classificatória.

Como se inscrever na PND?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Inep. O período de inscrições vai até 25 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 85 para os candidatos que não obtiveram isenção.

Pedidos de atendimento especializado também poderão ser solicitados durante o mesmo período, entre 14 e 25 de julho. Já o pagamento da taxa poderá ser feito até 31 de julho.

Calendário da Prova Nacional Docente

Pedido de isenção da taxa de inscrição: 30/06 a 04/07

Inscrições: 14/07 a 25/07

Solicitação de atendimento especializado: 14/07 a 25/07

Pagamento da taxa de inscrição: 14/07 a 31/07

Aplicação da prova: 26/10

Divulgação do gabarito e padrão de resposta discursiva: 11/11

Divulgação do resultado final: 10/12

